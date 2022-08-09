- Нет четкого критерия — этот полип мы можем наблюдать и из него гарантированно ничего не вырастет, а вот тот — обязательно переродится в опухоль. Понятно, что есть разные группы полипов, которые делятся по своим рискам. Чем больше размер полипа, тем выше риск его перерождения. А у маленьких полипов риск ниже, но их проще и безопаснее удалить, — рассказал специалист на странице центра ВКонтакте.

Удалили и забыли

Как говорит врач НМИЦ онкологии, если все делать правильно, можно избавиться от полипа навсегда.

- Если полип удален правильно, то ничего на этом месте уже не вырастет. Все зависит от выбранного метода удаления. Полипэктомия — очень собирательное название, методов на самом деле много. Здесь большую роль играет опыт медучреждения и врача, техническая оснащенность, — объяснил Олег Ткаченко.