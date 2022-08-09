удаление полипов
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Полип толстой кишки (нижняя часть пищеварительного тракта) — это нарост на внутренней поверхности органа, похожий на бугорок. Как правило, он растет там по-тихому — то есть никак себя не проявляет. И вы можете не знать о его существовании до тех пор, пока не проведете колоноскопию или не появятся симптомы, которые уже будут говорить о запущенности процесса. Например, что доброкачественный полип стал слишком большим или уже вовсю развивается рак.

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По словам Олега Ткаченко, заведующего отделением эндоскопии НМИЦ онкологии им. Петрова, врачи находят полипы примерно у каждого четвертого пациента, который выполняет колоноскопию в центре в Песочном. При показаниях и согласии человека их сразу же стараются удалить.

Как объясняет специалист, не каждый полип способен переродиться в злокачественную опухоль. Но это не повод их не искать и не удалять.

Олег Ткаченко
Олег Ткаченко

Врач-эндоскопист, заведующий отделением эндоскопии НМИЦ онкологии им. Петрова, научный сотрудник

- Нет четкого критерия — этот полип мы можем наблюдать и из него гарантированно ничего не вырастет, а вот тот — обязательно переродится в опухоль. Понятно, что есть разные группы полипов, которые делятся по своим рискам. Чем больше размер полипа, тем выше риск его перерождения. А у маленьких полипов риск ниже, но их проще и безопаснее удалить, — рассказал специалист на странице центра ВКонтакте.

Удалили и забыли

Как говорит врач НМИЦ онкологии, если все делать правильно, можно избавиться от полипа навсегда.

- Если полип удален правильно, то ничего на этом месте уже не вырастет. Все зависит от выбранного метода удаления. Полипэктомия — очень собирательное название, методов на самом деле много. Здесь большую роль играет опыт медучреждения и врача, техническая оснащенность, — объяснил Олег Ткаченко.

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Перерождается в рак за 10 лет

Рак толстой кишки в России входит в топ-5 самых распространенных онкологических заболеваний как среди мужчин, так и женщин.

Как рассказывал заведующий эндоскопическим отделением Елизаветинской больницы Олег Орлов, практически в 100 процентах случаев рак толстой кишки (аденокарцинома) возникает из аденоматозных полипов — они бывают ворсинчатые, зубчатые, тубулярные.

По словам доктора, процесс перерождения полипов в рак занимает не меньше 10 лет, что позволяет эффективно применять колоноскопию в качестве скрининга — для профилактики ее рекомендуют проходить всем мужчинам и женщинам после 50 лет раз в 3-5 лет. Еще один известный метод скрининга на рак толстой кишки — анализ кала на скрытую кровь, но он, по словам доктора, не всегда указывает на рак. Кстати, почему перед сдачей этого анализа онкологи советуют аккуратно чистить зубы, читайте ЗДЕСЬ.

Обычно полипы, в том числе и представляющие риск рака, растут незаметно. Тревожные симптомы могут появиться, когда они достигают больших размеров — в несколько сантиметров, но и то не всегда.

Что должно насторожить:

  • тянущие боли или спазмы (волнообразные приступы боли) в животе;

  • любые выделения крови из прямой кишки при дефекации (возникают из-за травмирования или изъязвления полипов, опухолей);

  • появление запоров;

  • необычные формы и вид стула (к примеру, он вдруг становится лентовидным или приобретает форму «овечьего горошка»);

  • анемия (снижение уровня гемоглобина).

По словам Олега Орлова, паниковать сразу не стоит, но один или несколько из этих симптомов — повод понаблюдать за своим состоянием, обратиться к врачу и пройти обследование.

Анастасия Романова