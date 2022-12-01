Любой врач вам скажет — профилактика всегда лучше лечения. Особенно если речь идет о таких серьезных патологиях, как рак. Конечно, мы еще точно не знаем, почему у тех или иных людей возникают опухоли, но выделены определенные факторы риска. Среди них немалую роль играет образ жизни и питание.
От того, какие продукты вы ежедневно употребляете, будет зависеть состояние пищеварения, изменения метаболизма, уровень свободных радикалов и работа иммунной системы, которая следит за тем, чтобы собственные клетки не превращались во врагов. Есть как продукты, которые помогают в защите от онкологии, так и те, которые вредят нашему организму. Об этом «Доктор Питер» поговорил подробнее с врачом, ведущим специалистом, онкологом-маммологом клиники «Будь Здоров» на Сретенке Анастасией Сидоровой.
ведущий специалист, онколог-маммолог клиники «Будь Здоров» на СретенкеЛичный сайт
Не избежать, но заметно снизить риск рака
Конечно, даже при условии ведения здорового образа жизни и употребления самых полезных продуктов остается риск развития опухолей. К сожалению, на трансформацию клеток в рак влияют и многие другие факторы — наследственность, некоторые вирусы, облучение, неблагоприятная экология, вредные привычки и много что еще.
Но люди, которые правильно питаются, едят полезные продукты и в целом ведут здоровый образ жизни, достоверно реже страдают от рака. Мы собрали список продуктов, которые рекомендуют включать в рацион, чтобы снизить риск опухолей.
10 продуктов, которые могут защитить от рака
Среди всех продуктов онкологи выделяют те, которые содержат большое количество антиоксидантов, витаминов и минералов. Это:
Разные сорта капусты — цветная, белокочанная, брокколи, кольраби, брюссельская. Они ценятся из-за высокого уровня антиоксидантов, содержания изотиоцианата, в экспериментах показавшего активность против раковых клеток. При этом на здоровые клетки тела он не влияет. Есть данные о том, что капуста помогает в сохранении здоровья молочной железы, простаты и других органов.
Цельное зерно содержит различные компоненты, обладающие антиканцерогенным эффектом, — пищевые волокна, фитоэстрогены, антиоксиданты. Достаточное потребление цельнозерновых продуктов помогает в профилактике рака толстой кишки.
Темно-зеленые листовые овощи, особенно рукола, базилик и шпинат, содержат каротиноиды и хлорофилл, которые помогают в связывании и выведении свободнорадикальных соединений.
Разные сорта винограда за счет содержания ресвератола, мощного антиоксидантного соединения, помогают в предотвращении повреждения клеток и структур ДНК.
Зеленый чай содержит биофлавоноиды, обладающие способностью предотвращать повреждение клеток, помочь в профилактике некоторых видов рака: простаты, груди, толстой кишки, печени.
Помидоры содержат в своем составе ликопин, антиоксидант, который может помочь в профилактике рака желудка, легких, простаты, кишечника.
Ягоды черники содержат концентрат полезных соединений, которые защищают клетки от вредных воздействий окружающей среды, стимулируют процессы восстановления тканей при повреждениях, укрепляют стенки сосудов. Полезны для защиты организма от любых форм онкологии.
Льняное семя содержит в своем составе лигнаны, которые могут связывать свободные радикалы, блокировать размножение трансформированных клеток, улучшают работу иммунной системы.
Разные виды морских водорослей содержат в составе органические кислоты, подавляющие активность клеток рака, особенно в области легочной ткани. Ученые внимательно изучают свойства этих продуктов, чтобы на основе их соединений в дальнейшем получить новые лекарства.
Разные виды цитрусовых за счет высокой концентрации витамина С помогают работе иммунной системы. Кроме того, их эффект дополняют монотерпены, лимонен, антиоксиданты и клетчатка.
Этих продуктов надо избегать
Одновременно с полезными продуктами есть и те, которые могут негативно влиять на здоровье организма, поскольку содержат в себе потенциально канцерогенные соединения. Существует ряд исследований о связи определенных компонентов пищи с повышением риска рака определенных локализаций.
Сладости, особенно для женщин после 30-40 лет. По данным Института Каролины (США), увлечение сладким может повышать риск рака матки. Те женщины, кто употребляет до 2-3 раз в неделю печенье, сладкие кексы или конфеты, на 33% чаще страдают от онкологии, а те, кто делает это ежедневно, — на 42%.
Алкоголь, даже в малых дозах. Ученые из Оксфорда опубликовали сенсацию — даже небольшой объем спиртных напитков повышает риск рака. Так, почти каждый 10-й мужчина-британец и каждая 33-я британка страдают от раковых опухолей из-за приема алкоголя. Особенно часто эксперты отмечали опухоли молочных желез, пищевода, рта и кишечника.
Немецкие ученые пришли к аналогичным заключениям, уточнив, что даже пиво повышает риск онкологии. По подсчетам экспертов, если выпивать напитки, в которых суммарная доля этилового спирта достигает 50 г, риск рака возрастает в три раза. При увеличении объема до 80 г риски повышаются в 18 раз. Если же дополнительно алкоголь сочетают с курением, риск возрастает в 44 раза.
Возьми на заметку
Стоит отметить также, что продукты из переработанного мяса: колбасы, сосиски, полуфабрикаты — обладают высокой канцерогенностью и при регулярном употреблении в будущем могут вызывать раковые заболевания ЖКТ, в частности рак толстой кишки.
Золотое правило, которого стоит придерживаться в качестве превентивной меры для защиты своего здоровья: основу рациона должны составлять необработанные продукты — свежие овощи, фрукты, зелень.