Этих продуктов надо избегать

Одновременно с полезными продуктами есть и те, которые могут негативно влиять на здоровье организма, поскольку содержат в себе потенциально канцерогенные соединения. Существует ряд исследований о связи определенных компонентов пищи с повышением риска рака определенных локализаций.

Сладости, особенно для женщин после 30-40 лет. По данным Института Каролины (США), увлечение сладким может повышать риск рака матки. Те женщины, кто употребляет до 2-3 раз в неделю печенье, сладкие кексы или конфеты, на 33% чаще страдают от онкологии, а те, кто делает это ежедневно, — на 42%.

Алкоголь, даже в малых дозах. Ученые из Оксфорда опубликовали сенсацию — даже небольшой объем спиртных напитков повышает риск рака. Так, почти каждый 10-й мужчина-британец и каждая 33-я британка страдают от раковых опухолей из-за приема алкоголя. Особенно часто эксперты отмечали опухоли молочных желез, пищевода, рта и кишечника .