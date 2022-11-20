Йод крайне важен для работы щитовидной железы, которая контролирует обмен веществ и выработку энергии для каждой клетки. Если йода мало, щитовидка начинает работать не в полную силу, мы ощущаем вялость, сонливость, полнеем и мерзнем, раздражены и сердиты. Зимой йод нужен еще и потому, что он участвует в образовании новых фагоцитов — клеток, которые «пожирают» бактерии и поломанные, старые и опухолевые собственные клетки тела.
Другими словами — йод важен для иммунитета. Но что есть или пить, чтобы пополнить запасы йода, и каких экспериментов стоит избегать? Об этом «Доктору Питеру» рассказала аллерголог-иммунолог Елена Парецкая.
врач-аллерголог-иммунолог, врач-педиатр, патофизиолог, Junior Member WAO (Всемирная организация по аллергии)dzen.ru/blog_medicina
Из-за недостатка йода мы болеем и плохо соображаем
Поскольку йод — участник многих метаболических процессов, то при его нехватке страдает сразу весь организм. У детей нарушается рост и умственное развитие, они хуже учатся, им тяжело дается запоминание нового. У взрослых снижается иммунная защита, образование костных и хрящевых тканей, работоспособность, возникают провалы в памяти.
Длительная нехватка йода ведет к образованию зоба — утолщения шеи из-за попыток щитовидной железы за счет увеличения размеров производить больше гормона — увы, безуспешных. Нехватка йода повышает еще и риск онкологии, поскольку снижается надзор иммунной системы за собственными клетками.
Какие симптомы возможны?
В сутки детям и подросткам необходимо около 100 мкг йода, взрослым — около 150 мкг. А если речь идет о беременных или кормящих мамах — еще на 50 мкг больше, итого 200 мкг. Казалось бы — совсем немного, но и этого зачастую мы не получаем, поскольку едим не совсем подходящую пищу.
Если йода не хватает, определить этот факт можно при помощи анализов, просто по симптомам выводы сделать сложно, поскольку они похожи на многие другие болезни. В целом насторожить могут следующие признаки:
постоянная апатия и сонливость, даже если вы высыпаетесь и достаточно отдыхаете;
плохое настроение, раздражительность, вспыльчивость;
аритмии, скачки давления, неприятные ощущения в груди;
головная боль, чувство тяжести в голове;
снижение аппетита, проблемы с волосами и ногтями;
ухудшение внимания, концентрации, расстройства памяти;
чувствительность к изменениям погоды.
Эти проявления возможны и при других патологиях, поэтому стоит обсудить с врачом свое состояние, прежде чем пополнять запасы йода.
Получаем с пищей и водой
Йод попадает в организм только извне — с пищей и питьем и расходуется на синтез гормонов. Поэтому важно регулярно пополнять запасы микроэлемента, потребляя больше продуктов, которые богаты йодом. Это особенно актуально для регионов, где почвы бедны микроэлементом — а это все регионы РФ, удаленные от моря более чем на 100-200 километров.
Какие же продукты стоит использовать, чтобы напитать организм йодом?
Йодированная соль, но не вся
Это хороший источник йода, но при условии, что сам продукт качественный, правильно хранился, и вы используете его абсолютно верно. Йод не любит влажности, света и высокой температуры. Поэтому срок хранения йодированной соли — не более 3 месяцев в непрозрачной и плотно закупоренной банке. Варить и жарить пищу с йодированной солью нельзя — йод улетучится.
Можно чередовать йодированную соль с морской, добавляя их в пищу уже после приготовления, непосредственно перед едой. Тогда из каждого грамма соли можно получить 45 мкг йода.
10 продуктов, в которых много йода
Отправляясь за покупками, постарайтесь включить в свой список следующие продукты:
Клюкву — это осенняя ягода содержит на 100 г около 350 мкг йода. А еще витамин С, К и антиоксиданты, укрепляющие иммунную систему.
Клубнику — зимой свежей клубники нет, но можно использовать продукт шоковой заморозки. На порцию в 100г приходится до 20% суточной нормы йода.
Чернослив — помогает устранить запоры, предотвращает рост опухолей, богат витаминами и минералами. В 5 штуках содержится до 20 мкг йода.
Креветки — 100 г продукта содержат около 40 мкг йода, дополнительно поставляют необходимые микроэлементы, постный белок и астаксантин, позитивно влияющий на мозг.
Треску — отличный источник постного белка, мало калорий и 110 мкг йода на 100 г. Кроме того, в ней много фосфора, кальция, магния и витамина Е.
Тунца — это жирная рыба, но полезная. Он помогает в профилактике инсульта, а еще содержит фосфор, калий, железо и магний, йод — около 20 мкг на 100г.
Мясо индейки — источник не только йода — 40 мкг на 100 г, но и ценного белка, витамина В и низкого количества жира.
Картофель с кожицей — запеченные дольки молодого картофеля помогут пополнить запасы минералов и углеводов, быстро насытят. На 100 г картошки мы получаем около 60 мкг йода.
Фасоль белую — богата клетчаткой, медью, цинком и фолатами. В 100 г фасоли содержится еще и 30 мкг йода.
Морскую капусту — это чемпион среди продуктов с йодом. В ней на 100 г водорослей содержится 300 мкг йода. А еще в морской капусте мало калорий и почти нет жира и углеводов.
Как делать нельзя
В Сети мелькают ролики, где дефицит йода предлагают восполнять крайне опасным рецептом — добавлять капли йода в молоко или воду и пить этот раствор. Каждая капля — это около 6000 мкг йода, что превышает суточную норму в 20 с лишним раз.
Перебор с йодом опасен не менее недостатка. Избыток может привести к блокировке щитовидной железы и развитию аллергии, бессоннице, повышению потоотделения с резко неприятным запахом, дрожи и тахикардии. А если так делать длительно, может развиться Базедова болезнь.