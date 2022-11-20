Йод крайне важен для работы щитовидной железы, которая контролирует обмен веществ и выработку энергии для каждой клетки. Если йода мало, щитовидка начинает работать не в полную силу, мы ощущаем вялость, сонливость, полнеем и мерзнем, раздражены и сердиты. Зимой йод нужен еще и потому, что он участвует в образовании новых фагоцитов — клеток, которые «пожирают» бактерии и поломанные, старые и опухолевые собственные клетки тела.

Другими словами — йод важен для иммунитета. Но что есть или пить, чтобы пополнить запасы йода, и каких экспериментов стоит избегать? Об этом «Доктору Питеру» рассказала аллерголог-иммунолог Елена Парецкая.