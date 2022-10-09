Уменьшает депрессию

Морская соль помогает поддерживать уровень серотонина и мелатонина — гормонов, которые борются со стрессом. Если их не хватает, мы начинаем чувствовать себя подавленными. Вот, кстати, почему на море у нас всегда хорошее настроение.

Улучшает кровообращение

Благодаря веществам, содержащимся в соли, в частности, калию, у нас улучшается кровоток и организм лучше насыщается кислородом. А значит все процессы происходят правильно. Недостаток кислорода вредит в первую очередь мозгу.

Помогает снизить вес

Морская соль — щелочной продукт. Она помогает предотвратить изжогу и улучшает пищеварение. А еще нормализует обмен веществ и вес уходит быстрее.

Уменьшает приступы астмы

Морская соль обладает сильным противовоспалительным действием. Некоторые врачи даже рекомендуют класть немного соли под язык в момент приступа, чтобы появился эффект ингаляции. Но! Делать это без консультаций с лечащим врачом не стоит.

Предотвращает остеопороз и облегчает его симптомы

Для здоровья наших костей необходим кальций, а уж его-то в морской соли предостаточно.