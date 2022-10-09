Когда морская вода испаряется на солнце, образуются кристаллы соли. Конечно, ее технологии производства в промышленных масштабах не так примитивны, но суть не меняется — эта не обычный хлорид натрия. Морская соль обогащена огромным количеством микроэлементов, которых в обычной жизни человеку часто не хватает. Ее используют в медицине, косметологии и, конечно, в кулинарии.
В морской соли содержатся калий, натрий, кальций, магний, железо, бром, хлор, марганец, цинк, селен, медь, кремний и йод. Сербские врачи
Укрепляет иммунитет
Это происходит благодаря кальцию и марганцу — они помогают защитным силам организма укрепляться. Оптимально вводить в рацион морскую соль в конце лета, чтобы подготовить организм к простудной осени.
Уменьшает депрессию
Морская соль помогает поддерживать уровень серотонина и мелатонина — гормонов, которые борются со стрессом. Если их не хватает, мы начинаем чувствовать себя подавленными. Вот, кстати, почему на море у нас всегда хорошее настроение.
Улучшает кровообращение
Благодаря веществам, содержащимся в соли, в частности, калию, у нас улучшается кровоток и организм лучше насыщается кислородом. А значит все процессы происходят правильно. Недостаток кислорода вредит в первую очередь мозгу.
Помогает снизить вес
Морская соль — щелочной продукт. Она помогает предотвратить изжогу и улучшает пищеварение. А еще нормализует обмен веществ и вес уходит быстрее.
Уменьшает приступы астмы
Морская соль обладает сильным противовоспалительным действием. Некоторые врачи даже рекомендуют класть немного соли под язык в момент приступа, чтобы появился эффект ингаляции. Но! Делать это без консультаций с лечащим врачом не стоит.
Предотвращает остеопороз и облегчает его симптомы
Для здоровья наших костей необходим кальций, а уж его-то в морской соли предостаточно.
Снимает мышечные спазмы
Вы когда-нибудь обращали внимание, что теннисисты между сетами позволяют себе съесть банан. В нем много калия, который поддерживает наши мышцы. Морская соль влияет на организм схожим образом, а еще помогает усваивать калий из других продуктов.
Не задерживает воду в организме
Благодаря брому и магнию морская соль выводит лишнюю жидкость из организма, а также снижает внутричерепное давление, а значит, избавляет нас от головной боли.
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Полезные вещества в составе соли позволяют использовать ее не только в качестве добавки к пище, но и для разнообразных косметических процедур. Самый доступный вариант — ванны с солью. Такие процедуры благотворно влияют на состояние и тонус кожи, помогают бороться с воспалениями и аллергическими реакциями, снимают боль, улучшают кровоснабжение организма.
Оптимальным вариантом для принятия ванной станет морская соль. Можно использовать смеси на основе соли Мертвого моря, где содержится много магния и калия.