— «Отец медицины» Гиппократ был противником противозачаточных средств и считал «плодоизгнание» безнравственным, — рассказывает Ольга Черняева. — Супруги Древней Греции использовали семена дикой моркови для приема внутрь, чтобы не допустить наступления беременности. Римские матроны применяли квасцы и крепкий раствор соли, настои коры ивы и тополя, но ничто, разумеется, не давало стопроцентной защиты.

Были и «рабочие» методы

Не стоит думать, что никаких эффективных методов у наших предков не было. Описаны вполне рабочие и достаточно эффективные варианты. Самый простой и очевидный — это прерванный половой акт.

Историк медицины рассказывает: наши наблюдательные предки практиковали физиологический метод предохранения, заключавшийся в отказе от половой жизни в определенные дни менструального цикла. Так поступали индейцы Южной Америки за много веков до нашей эры. Первое описание ритмического метода контрацепции принадлежит жившему во II веке греческому врачу Сорану Эфесскому. Этот способ применяется и сегодня, но часто подводит из-за «сбоев» в цикле.

Введение во влагалище различных составов — сока граната, лимона, майорана, можжевельника, акации, разбавленной уксусной кислоты, по сути — попытка изменить рН влагалища и создать для сперматозоидов некомфортную среду. Это прообразы современных спермицидов.