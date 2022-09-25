Те виды контрацепции, которые женщины в России чаще всего используют для предохранения от беременности, не всегда вызывают доверие даже у них самих. Так, в надежности первого по популярности барьерного метода (презервативы, колпачки) абсолютно уверены только 30% его сторонниц. Об этом говорится в последнем исследовании ВЦИОМ и фармацевтической компании «Гедеон Рихтер».
Четверть россиянок практикуют метод прерывания полового акта — этот способ второй по популярности, при этом 40% женщин вовсе не уверены в его контрацептивном эффекте.
Наибольшим доверием россиянок пользуется гормональная контрацепция — 55% опрошенных абсолютно уверены в ее эффективности.
Как ни удивительно, самые популярные способы предохранения от беременности в России сейчас — почти те же самые, что применяли и наши давние предки. Были, правда, тогда и экзотические и даже нелепые методы. О них и их эффективности рассказали историк медицины и врач-гинеколог.
ведущий методист Военно-медицинского музея
— «Отец медицины» Гиппократ был противником противозачаточных средств и считал «плодоизгнание» безнравственным, — рассказывает Ольга Черняева. — Супруги Древней Греции использовали семена дикой моркови для приема внутрь, чтобы не допустить наступления беременности. Римские матроны применяли квасцы и крепкий раствор соли, настои коры ивы и тополя, но ничто, разумеется, не давало стопроцентной защиты.
Были и «рабочие» методы
Не стоит думать, что никаких эффективных методов у наших предков не было. Описаны вполне рабочие и достаточно эффективные варианты. Самый простой и очевидный — это прерванный половой акт.
Историк медицины рассказывает: наши наблюдательные предки практиковали физиологический метод предохранения, заключавшийся в отказе от половой жизни в определенные дни менструального цикла. Так поступали индейцы Южной Америки за много веков до нашей эры. Первое описание ритмического метода контрацепции принадлежит жившему во II веке греческому врачу Сорану Эфесскому. Этот способ применяется и сегодня, но часто подводит из-за «сбоев» в цикле.
Введение во влагалище различных составов — сока граната, лимона, майорана, можжевельника, акации, разбавленной уксусной кислоты, по сути — попытка изменить рН влагалища и создать для сперматозоидов некомфортную среду. Это прообразы современных спермицидов.
Самый безопасный и физиологичный метод, которым пользуются и современные женщины — это длительное кормление грудью. На время лактации, если мать кормит малыша часто и по требованию, без длительных перерывов, организм вырабатывает гормоны, блокирующие овуляцию. В первые месяцы после родов эффективность этого способа высока, но затем она снижается. А у некоторых может и вовсе не сработать — и следующая беременность наступит слишком быстро после родов.
Презервативы: от древности до наших дней
Первые презервативы были найдены при раскопках еще в гробнице Тутанхамона. Первые изделия производили их рыбьих пузырей и кожи.
Ольга уточнила: презервативы активно использовали еще в Древнем Египте и Древнем Риме. С распространением христианства все методы предохранения от беременности оказались под запретом, и к применению презервативов вернулись только в 16 веке, когда итальянский ученый Габриеле Фаллопий предложил при половых сношениях для защиты от страшной болезни — сифилиса — надевать на пенис льняной чехол, который крепился подвязкой.
При дворце английского короля Карла II придворным врачом Кондомом был изобретен «прадедушка» современного презерватива — промасленная баранья кишка, которую надевали на половой член. Все бы хорошо, но эти изделия были многоразовыми, от нежелательной беременности они худо-бедно защищали, но вот от деликатных инфекций, особенно сифилиса, они не спасали. С появлением резины презервативы стали делать из нее, и это уже были первые скромные попытки приблизиться к современным латексным изделиям.
Мази из помета слона или крокодила
Сейчас мы даже подумать не можем о подобном без отвращения, а вот древние египтянки и индианки использовали в качестве противозачаточного средства мази, которые состояли их растительных жиров и испражнений крокодила или слона. Состав наносили на стенки влагалища перед половым актом, считая, что компоненты убивают сперматозоиды и не позволяют им проникнуть в матку. После близости женщины принимали ванны или делали компрессы с паутиной, медом и отваром акации. Считалось, что сперма от подобных компонентов станет слишком липкой и зачатия не произойдет.
- Если не брать во внимание вероятный запах и сопутствующие условия, даже с медицинской точки зрения подобные методы сложно назвать безопасными и эффективными. В отношении сперматозоидов мед и компоненты жизнедеятельности крокодилов, слонов, возможно, и не подействуют, но вызвать эндометрит, вульвовагинит и еще более серьезные проблемы — вполне могут. Продолжительность жизни наших предков была и так невысока, а с учетом подобных сомнительных «методов» можно было заработать еще массу осложнений, — подчеркивает Дарья Дьяченко.
Ртуть, свинец, соль и ладан
В средневековье особой популярностью пользовались ртуть и свинец. На их основе делали различные снадобья с добавлением ладана, растительных и животных жиров, соли. Для защиты от беременности применяли тампоны различными составами. Древние люди не знали — что соли ртути и свинца токсичны, они жили не более 30-40 лет и погибали от болезней и увечий.
- С точки зрения эффективности частично эти тампоны могли предохранять от беременности, поскольку тампон защищал механически, закрывая шейку матки, и химически, меняя среду во влагалище. Но токсическое влияние компонентов мази на организм нивелировало всю возможную пользу от такой контрацепции, — уточняет доктор.
Прародители диафрагм и колпачков
Еще в древней Индии и Китае женщины стали использовать примитивные аналоги влагалищных диафрагм и колпачков. Это были диски из размягченного пчелиного воска, пластинки из сушеных морских водорослей или промасленная бумага, сложенная с несколько слоев. Эти нехитрые приспособления создавали механический барьер на пути спермы. По сути, именно они стали прообразом современной барьерной внутривлагалищной контрацепции.
Нам смешно, а они верили
Самые нелепые и неэффективные из методов контрацепции наших предков, описанные в древних трактатах, удивляют и поражают. Античный врач Соран Эфесский предписывал ровно через месяц после секса прыгать семь раз. Именно это количество прыжков, по его мнению, защищало от беременности. Чтобы эффект был выше, сразу после близости нужно было «дышать» влагалищем, выталкивая из себя все ненужное.
В Мексике контрацептивами считали живых пчел, съеденных сразу после секса. А если пчел не было, нужно было бежать и ловить живую жабу, чтобы плюнуть ей в рот. Сейчас нам забавно это читать, а наши предки в это верили и истязали себя подобными экспериментами.