«Был незащищенный секс. Есть ли способы узнать о беременности в первые дни после зачатия, если оно произошло? До месячных еще далеко, тест ничего не покажет, к врачу идти тоже смысла нет, а знать очень хочется».
Анна, 23 года
Признаки беременности
- Удивительно, но и сейчас в нашем развитом, в том числе информационно, мире нет-нет, да и появится новость, что женщина, не догадываясь о своем «интересном положении», рожает неожиданно для себя и окружающих. На днях был случай, когда путешественница на Эльбрусе (на высоте 4000 метров) родила, при этом о беременности она не знала — у нее было диагностировано заболевание, симптомы которого схожи с беременностью, — рассказывает врач-гинеколог Юлия Вербовая.
Чтобы избежать таких неожиданностей и насладиться всеми возможными прелестями «положения», доктор предлагает женщинам заранее поинтересоваться первыми признаками беременности.
- По диагностической значимости признаки беременности можно разделить на три группы: предположительные, вероятные и достоверные, — говорит гинеколог.
Предположительные
Они связаны с ощущениями женщины и изменениями в ее организме, не касающимися внутренних половых органов:
слюнотечение, тошнота, рвота по утрам, изменение аппетита, отвращение к некоторым видам пищи, пристрастие к кислым и острым блюдам, извращение вкуса (когда хочется съесть «необычное» — мел, глину и др.)
могут появиться диспепсические расстройства, ощущение тяжести в области желудка, запоры,
изменения со стороны нервной системы: раздражительность, плаксивость, нарушение сна, обострение слуха и обоняния,
проявление изменений обмена веществ: пигментация сосков, белой линии живота, увеличение его объема из-за отложения жира в подкожном слое.
Вероятные
- Эти признаки, особенно в их совокупности, свидетельствуют о наступлении беременности, — говорит доктор.
задержка (прекращение) менструации — это важный признак, особенно у женщины с регулярным циклом,
изменение в молочных железах (нагрубание, чувствительность, болезненность),
изменения во влагалище, матке (это уже оценивает при гинекологическом осмотре врач),
лабораторные исследования: определить беременность тест-полосками очень удобно и просто, да и в аптеках выбор очень велик. Этот тест определяет наличие в моче хорионического гонадотропина человека (ХГЧ) — он начинает вырабатываться в женском организме на 7-10 день после того, как оплодотворенная яйцеклетка начинает развиваться.
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Достоверный признак беременности
- Это железобетонный признак беременности — наличие плода в полости матки и его сердцебиение, которое можно подтвердить при УЗИ исследовании, начиная с 5-6 недели беременности, — говорит Юлия Вербовая.