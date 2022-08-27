Признаки беременности

- Удивительно, но и сейчас в нашем развитом, в том числе информационно, мире нет-нет, да и появится новость, что женщина, не догадываясь о своем «интересном положении», рожает неожиданно для себя и окружающих. На днях был случай, когда путешественница на Эльбрусе (на высоте 4000 метров) родила, при этом о беременности она не знала — у нее было диагностировано заболевание, симптомы которого схожи с беременностью, — рассказывает врач-гинеколог Юлия Вербовая.

Чтобы избежать таких неожиданностей и насладиться всеми возможными прелестями «положения», доктор предлагает женщинам заранее поинтересоваться первыми признаками беременности.

- По диагностической значимости признаки беременности можно разделить на три группы: предположительные, вероятные и достоверные, — говорит гинеколог.