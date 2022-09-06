Разбился градусник: как собрать ртуть без вреда для здоровья

Ртуть считается высокотоксичным веществом. А риск разбить стеклянный градусник, особенно если в доме есть дети или животные, очень высок. Но несмотря на опасность, есть люди, которые по-прежнему предпочитают ртутные градусники электронным — считают их более точными. Хотя врачи говорят, что точность при измерении температуры тела не так уж принципиальна.

Большинство термометров содержат 0,5 — 0,6 грамма ртути. И основные проблемы со здоровьем связаны с возможным вдыханием паров этого летучего вещества, если градусник все же разбился.