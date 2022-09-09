Гинеколог Вавилонская перечислила болезни, при которых пропадает либидо

Что же касается дам, отмечает врач в беседе с изданием «Лента.ру» , у них сексуальное желание может пропасть из-за дисфункции яичников или анатомического нарушения строения половой системы. А еще на фоне болезней, например ожирения или сбоя в работе щитовидной железы.

Еще одна причина, по которой женщина может перестать хотеть секса — травма гениталий, которая повлияла на чувствительность. В таких случаях достичь оргазма бывает просто невозможно.

Иногда либидо пропадает по психологическим причинам. Вот несколько причин, почему так происходит:

Неудачный сексуальный опыт;

Насилие;

Страх забеременеть;

Аборт;

Хронический стресс.

В таком случае женщина просто не может настроиться на нужный лад — и потому и думать не хочет о плотских утехах.

Что делать, если желание внезапно пропало? Лучше пройти обследование: проверить гормоны, щитовидную железу, сдать анализы на инфекции, посетить сексолога или психолога.

А о том, что делать, если у вас с партнером в принципе разные потребности в сексе, читай ЗДЕСЬ.