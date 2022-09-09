Гинеколог Вавилонская перечислила болезни, при которых пропадает либидо

Либидо — вещь тонкая и зависит от великого множества параметров. Начнем с того, что если вы в принципе обладатель слабой половой конституции, то и любовные утехи вам будут нужны не так что бы очень часто.
Но что, если вы вдруг заметили, что сексуальное желание совершенно внезапно пропало? Некоторые от такого сразу впадают в панику: мол, это значит, что прошла любовь — завяли помидоры. Однако на самом деле пропавшее либидо иногда может стать симптомом серьезных проблем со здоровьем, которые требуют незамедлительной помощи врача. Подробнее об этом рассказывает врач акушер-гинеколог Эстер Вавилонская.
Врач акушер-гинеколог Института репродуктивной медицины REMEDI
Как отмечает врач, сексуальное желание нередко пропадает на фоне гормонального сбоя. Например, у мужчин такое случается, если уровень тестостерона по каким-либо причинам падает. А у женщин в период с 30 до 48 лет снижается уровень эстрогена. В результате вагинальные мышцы становятся менее эластичными, смазки выделяется меньше — сексуальное возбуждение уменьшается.
Кроме того, на сексуальное желание у представителей сильного пола сильно влияют инфекции, передающиеся половым путем, и некоторые медикаменты — нейролептики, обезболивающие.
Кроме того, либидо у мужчин может пропасть на фоне некоторых болезней. Среди них:
Сахарный диабет;
Ишемическая болезнь сердца;
Артрит;
Неврологические заболевания;
Онкология.
Еще проблемы с эрекцией и сексуальным желанием, поясняет Вавилонская, могут быть связаны с сужением артерий и ограниченным кровотоком.
Что же касается дам, отмечает врач в беседе с изданием
Еще одна причина, по которой женщина может перестать хотеть секса — травма гениталий, которая повлияла на чувствительность. В таких случаях достичь оргазма бывает просто невозможно.
Иногда либидо пропадает по психологическим причинам. Вот несколько причин, почему так происходит:
Неудачный сексуальный опыт;
Насилие;
Страх забеременеть;
Аборт;
Хронический стресс.
В таком случае женщина просто не может настроиться на нужный лад — и потому и думать не хочет о плотских утехах.
Что делать, если желание внезапно пропало? Лучше пройти обследование: проверить гормоны, щитовидную железу, сдать анализы на инфекции, посетить сексолога или психолога.
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