Как понять, что вам не хватает йода: терапевт Тувакова рассказала об эффекте йодной сетки

Говорят, с помощью йодной сетки можно определить, есть ли дефицит йода в организме. Описывают этот метод так. Если нанести йодную сетку на кожу и она быстро впитается и исчезнет, это будет означать, что у вас йододефицит. А если нет, якобы концентрация этого микроэлемента в организме достаточна. Так ли это?
По словам врача-терапевта Татьяны Туваковой, это миф. На самом деле связи между дефицитом йода в организме и скоростью, с которой исчезает йодная сетка с кожи, не существует.
Врач-терапевт Цифровой клиники ВСК
— Скорость впитывания зависит от индивидуальных свойств кожи. Кроме того, до 92 процентов раствора йода при нанесении на кожу испаряется, на что влияет температура окружающей среды и атмосферное давление, — объяснила Татьяна Тувакова.
Также врач предупредила, что нельзя наносить йодную сетку на область щитовидной железы — это может привести к развитию патологии.
Как определить дефицит йода
Оказывается, делать этого в принципе не надо. По мнению врачей-эндокринологов, определять обеспеченность организма йодом нецелесообразно.
— Существующие способы определения йода в организме недостоверны. А единственный способ выявить обеспеченность йодом — определение его содержания в моче, так как большая часть поступающего с пищей йода выводится через почки. Как правило, такой метод используется для выявления йододефицита в регионе, для чего исследуется большая выборка населения и определяется среднее значение. Большинство регионов в России — йододефицитные, поэтому почти все нуждаются в йодопрофилактике, — поясняет наш эксперт.
По словам Татьяны Туваковой, препараты йода, как правило, рекомендованы только беременным и кормящим женщинам — их назначают для «поддержания щитовидной железы» у здорового человека.
Для обычной профилактики йододефицита достаточно включать в свой рацион йодированную соль в стандартных количествах— не более 5-10 граммов.
— Даже в приготовленных продуктах, то есть прошедших термическую обработку, йода достаточно, чтобы удовлетворить потребность вашего организма. Преимущество йодированной соли как метода профилактики йододефицита — при ее использовании невозможно получить передозировку йода, — уточняет специалист.
Также можно почаще добавлять в меню морепродукты и рыбу. При суточной потребности человека в йоде 150–200 мкг его содержание
в 100 граммах селедки (любой обработки, кроме жареной) — 77 мкг,
в 100 граммах минтая — 150 мкг.
В каких еще продуктах много йода
Их называла врач-терапевт Сапият Ахмедова:
морские водоросли (от 16 до 2900 мкг йода в 100 г),
треска (99 мкг йода на 3 г рыбы),
яйца (в одном яйце 24 мкг йода),
омары (100 мкг),
ананасы (45 мкг),
чернослив (13 мкг йода на 5 г),
фасоль обыкновенная (32 мкг),
креветки (35 мкг йода на 85 г),
грудка индейки (34 мкг).
— Таким образом, определять дефицит йода в организме не нужно. Достаточно лишь употреблять для профилактики ежедневно йодированную соль и не проводить эксперименты со своим здоровьем. Потому что все, что не имеет доказательной базы, не может гарантировать эффект, тем более только положительный, — заключила Татьяна Тувакова.
Где еще врачи используют йод
Доктор рассказала, в каких случаях в медицине применяют йод и раствор Люголя (раствор йода в водном растворе йодида калия):
для антисептической обработки при проведении операций и для дезинфекции области вокруг ран, так как йод обладает бактерицидным действием. При этом йод почти никогда не вызывает резистентности — бактерии к нему не привыкают.
во время проведения кольпоскопии (диагностический осмотр у гинеколога с помощью специального прибора — кольпоскопа). В этом случае раствор наносят на измененную шейку матки и смотрят: нормальная ткань окрашивается в коричневый цвет, а атипичные клетки с подозрением на рак — не окрашиваются.
для визуализации доброкачественных и раковых поражений в полости рта.
Как ранее рассказывала Юлия Кочанова, врач-терапевт Федерального научно-клинического центра ФМБА России, йодная сеточка — один из популярных домашних способов избавления от шишек на теле в месте укола. Для ее нанесения используется 5-процентный раствор йода и ватная палочка — надо нарисовать на месте укола пересекающиеся линии, при этом сторона каждого получившегося квадрата не должна превышать 1 сантиметра.
Кому противопоказан йод
Если вы не знали, то на йод тоже может быть аллергическая реакция. Для проверки делают пробу — палочкой с йодом проводят по внутренней стороне предплечья, а затем ждут 30 минут. Аллергия может проявиться в виде покраснения, раздражения или высыпаний.