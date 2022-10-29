Как понять, что вам не хватает йода: терапевт Тувакова рассказала об эффекте йодной сетки

— Скорость впитывания зависит от индивидуальных свойств кожи. Кроме того, до 92 процентов раствора йода при нанесении на кожу испаряется, на что влияет температура окружающей среды и атмосферное давление, — объяснила Татьяна Тувакова.

Также врач предупредила, что нельзя наносить йодную сетку на область щитовидной железы — это может привести к развитию патологии.

Как определить дефицит йода

Оказывается, делать этого в принципе не надо. По мнению врачей-эндокринологов, определять обеспеченность организма йодом нецелесообразно.

— Существующие способы определения йода в организме недостоверны. А единственный способ выявить обеспеченность йодом — определение его содержания в моче, так как большая часть поступающего с пищей йода выводится через почки. Как правило, такой метод используется для выявления йододефицита в регионе, для чего исследуется большая выборка населения и определяется среднее значение. Большинство регионов в России — йододефицитные, поэтому почти все нуждаются в йодопрофилактике, — поясняет наш эксперт.

По словам Татьяны Туваковой, препараты йода, как правило, рекомендованы только беременным и кормящим женщинам — их назначают для «поддержания щитовидной железы» у здорового человека .

Для обычной профилактики йододефицита достаточно включать в свой рацион йодированную соль в стандартных количествах— не более 5-10 граммов.

— Даже в приготовленных продуктах, то есть прошедших термическую обработку, йода достаточно, чтобы удовлетворить потребность вашего организма. Преимущество йодированной соли как метода профилактики йододефицита — при ее использовании невозможно получить передозировку йода, — уточняет специалист.