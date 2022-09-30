Что делает щитовидная железа
Работы у щитовидки в нашем организме хватает. Врач-терапевт Сапият Ахмедова перечислила, что входит в круг обязанностей этого маленького органа, который находится в передней части шеи — сразу за «кадыком»:
вырабатывает энергию — дает отопление организму,
вырабатывает два важных гормона — тироксин (T4) и трийодтиронин (T3),
регулирует метаболизм, влияя на скорость обмена веществ,
помогает усваивать и утилизировать углеводы, жиры из пищи,
переводит бета-каротин из растительной пищи в жирорастворимый витамин А (он, к примеру, поддерживает иммунитет и репродуктивное здоровье),
влияет на аппетит,
влияет на либидо,
влияет на ментальное равновесие.
Чем накормить щитовидную железу
Понятно, что такой важный орган нуждается в постоянной подпитке. Врач-терапевт
Итак, вот 9 продуктов, богатых этим микроэлементом:
морские водоросли (от 16 до 2900 мкг йода в 100 г),
треска (99 мкг йода на 3 г рыбы),
яйца (в одном яйце 24 мкг йода),
омары (100 мкг),
ананасы (45 мкг),
чернослив (13 мкг йода на 5 г),
фасоль обыкновенная (32 мкг),
креветки (35 мкг йода на 85 г),
грудка индейки (34 мкг).
По словам врача, для здоровья щитовидки нужно 150 мкг йода в день. Также для нормальной работы органа нужны в достаточном количестве селен, железо, цинк и витамин С.
Кстати
Как ранее рассказывала эндокринолог-диетолог Екатерина Чиж, за всю жизнь человек потребляет всего 3-5 граммов йода — около чайной ложки.
Казалось бы, так мало. Однако дефицит йода грозит большими проблемами со здоровьем. Так, он может приводить к развитию гипотиреоза (снижению функции щитовидной железы), снижению когнитивных функций (памяти, интеллекта, речи, IQ), врожденной аномалии и кретинизму у плода, повышенному риску аборта и мертворождения.
Как понять, что с щитовидной железой не все в порядке
Сапият Ахмедова перечислила 15 симптомов, которые могут указывать на проблемы. Если вы заметите у себя больше 3-4-х из перечисленных признаков, лучше как можно быстрее обратиться к врачу-специалисту и пройти обследование:
холодные руки и ноги, озноб, повышение чувствительности к холоду.
увеличение веса или невозможность похудеть,
тревога, депрессия, раздражительность,
сухая кожа, сухие локти и пятки,
истончение или выпадение внешней трети бровей (его еще называют синдромом королевы Анны),
утомляемость,
ломкость ногтей,
истончение и выпадение волос,
низкое либидо,
проблемы с памятью,
нарушения менструального цикла,
отечность вокруг глаз,
узлы в щитовидной железе,
повышенный уровень холестерина,
запоры.