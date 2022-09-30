какие продукты полезны для щитовидной железы
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Что делает щитовидная железа

Работы у щитовидки в нашем организме хватает. Врач-терапевт Сапият Ахмедова перечислила, что входит в круг обязанностей этого маленького органа, который находится в передней части шеи — сразу за «кадыком»:

  • вырабатывает энергию — дает отопление организму,

  • вырабатывает два важных гормона — тироксин (T4) и трийодтиронин (T3),

  • регулирует метаболизм, влияя на скорость обмена веществ,

  • помогает усваивать и утилизировать углеводы, жиры из пищи,

  • переводит бета-каротин из растительной пищи в жирорастворимый витамин А (он, к примеру, поддерживает иммунитет и репродуктивное здоровье),

  • влияет на аппетит,

  • влияет на либидо,

  • влияет на ментальное равновесие.

Чем накормить щитовидную железу

Понятно, что такой важный орган нуждается в постоянной подпитке. Врач-терапевт рассказала в своем телеграм-канале, чем «кормить» щитовидную железу, чтобы она была здорова. Один из самых важных для нее «ингредиентов», как известно, — йод. Он нужен для синтеза как раз тех самых гормонов Т4 и Т3.

Сапият Ахмедова
Медицина

Врач-терапевт, нутрициолог

t.me/sunxsteel

Итак, вот 9 продуктов, богатых этим микроэлементом:

  1. морские водоросли (от 16 до 2900 мкг йода в 100 г),

  2. треска (99 мкг йода на 3 г рыбы),

  3. яйца (в одном яйце 24 мкг йода),

  4. омары (100 мкг),

  5. ананасы (45 мкг),

  6. чернослив (13 мкг йода на 5 г),

  7. фасоль обыкновенная (32 мкг),

  8. креветки (35 мкг йода на 85 г),

  9. грудка индейки (34 мкг).

По словам врача, для здоровья щитовидки нужно 150 мкг йода в день. Также для нормальной работы органа нужны в достаточном количестве селен, железо, цинк и витамин С.

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Как ранее рассказывала эндокринолог-диетолог Екатерина Чиж, за всю жизнь человек потребляет всего 3-5 граммов йода — около чайной ложки.

Казалось бы, так мало. Однако дефицит йода грозит большими проблемами со здоровьем. Так, он может приводить к развитию гипотиреоза (снижению функции щитовидной железы), снижению когнитивных функций (памяти, интеллекта, речи, IQ), врожденной аномалии и кретинизму у плода, повышенному риску аборта и мертворождения.

Как понять, что с щитовидной железой не все в порядке

Сапият Ахмедова перечислила 15 симптомов, которые могут указывать на проблемы. Если вы заметите у себя больше 3-4-х из перечисленных признаков, лучше как можно быстрее обратиться к врачу-специалисту и пройти обследование:  

  1. холодные руки и ноги, озноб, повышение чувствительности к холоду.

  2. увеличение веса или невозможность похудеть,

  3. тревога, депрессия, раздражительность,

  4. сухая кожа, сухие локти и пятки,

  5. истончение или выпадение внешней трети бровей (его еще называют синдромом королевы Анны),

  6. утомляемость,

  7. ломкость ногтей,

  8. истончение и выпадение волос,

  9. низкое либидо,

  10. проблемы с памятью,

  11. нарушения менструального цикла,

  12. отечность вокруг глаз,

  13. узлы в щитовидной железе,

  14. повышенный уровень холестерина,

  15. запоры.

Анастасия Романова