Что делает щитовидная железа

Работы у щитовидки в нашем организме хватает. Врач-терапевт Сапият Ахмедова перечислила, что входит в круг обязанностей этого маленького органа, который находится в передней части шеи — сразу за «кадыком»:

вырабатывает энергию — дает отопление организму,

вырабатывает два важных гормона — тироксин (T4) и трийодтиронин (T3),

регулирует метаболизм, влияя на скорость обмена веществ,

помогает усваивать и утилизировать углеводы, жиры из пищи,

переводит бета-каротин из растительной пищи в жирорастворимый витамин А (он, к примеру, поддерживает иммунитет и репродуктивное здоровье),

влияет на аппетит,

влияет на либидо,

влияет на ментальное равновесие.

Чем накормить щитовидную железу