По словам главного онколога России Андрея Каприна, рак щитовидной железы входит в список злокачественных новообразований, которые у россиян часто обнаруживают в запущенном состоянии (III–IV стадии). По данным за 2021 год, так было у каждого десятого заболевшего (доля запущенных случаев составила 10,2%).
Терять бдительность нельзя ни молодым, ни пожилым. Как говорят врачи петербургского НМИЦ онкологии им. Петрова, ссылаясь на данные статистики, рак щитовидной железы может развиться в любом возрасте.
Врач-онколог Национального медицинского исследовательского центра онкологии им. Петрова
Что повышает вероятность заработать злокачественную опухоль эндокринного органа? Врач-онколог Центра в Песочном Мадина Раджабова
Проживание в районах с йодной недостаточностью;
Нахождение ранее в зоне с высокой радиацией, получение радиоактивного облучения;
Растущие узлы щитовидной железы;
Другие злокачественные новообразования и пройденное лучевое лечение в области щитовидной железы.
Как заподозрить рак
По словам Мадины Раджабовой, на ранних стадиях заметить болезнь сложно — она обычно протекает без каких-либо симптомов. Уже позже могут появиться более явные признаки, причем некоторые из них можно спутать с той же простудой. Доктор назвала 4 симптома, которые могут указывать на рак щитовидки:
Охриплость (дисфония);
Увеличение лимфоузлов на шее;
Трудности с глотанием пищи;
Появление плотного образования в области щитовидной железы — чуть ниже кадыка.
Чтобы не пропустить болезнь, онколог советует регулярно делать УЗИ щитовидной железы и сдавать анализ крови на гормоны.
- Гормоны щитовидной железы не являются онкомаркерами, но помогают выявить тиреоидит (воспаление тканей железы — Прим. ред.), на фоне которого могут развиваться узлы со злокачественными клетками, — предупреждает Мадина Раджабова.
А при обнаружении узлов щитовидной железы требуется постоянно находиться под наблюдением врача-эндокринолога или врача-онколога, а также каждый год проходить обследование.
Кстати
Ранее ученые НМИЦ онкологии им. Петрова определили молекулы-маркеры, которые помогут точно диагностировать один из самых сложных видов рака щитовидной железы — фолликулярный. Их открытие должно помочь пациентам с доброкачественными опухолями щитовидки — избавить их от ненужных операций и пожизненной гормонотерапии.
14 неочевидных признаков, что щитовидная железа вышла из строя
Как рассказывала врач-эндокринолог Татьяна Рыбалко, заболевания щитовидной железы в разном возрасте имеют разные симптомы, есть различия также у мужчин и женщин. Кроме того, многие симптомы легко спутать с другими болезнями.
Доктор назвала 14 признаков — если заметите у себя какие-то из них, лучше не откладывать на потом и сразу сходить на консультацию к эндокринологу. Чем больше признаков из списка — тем выше риск того, что со щитовидкой, действительно, не все в порядке:
Упадок сил, снижение концентрации, работоспособности и умственной активности.
Проблемы со сном и резкие перепады общего состояния (от сонливости до невозможности заснуть).
Беспричинные перепады настроения, внезапная раздражительность, агрессивность или плаксивость.
Частые головные боли и головокружения.
Колебания веса (беспричинный набор веса при пониженном аппетите и, наоборот, снижение — при повышенном).
Боли в области шеи, где расположена щитовидная железа, на фоне повышения температуры.
Истончение и безжизненность волос, выпадение бровей (особенно их наружных краев).
Одышка и учащенное сердцебиение.
Возбуждение, приступы дрожи во всем теле.
Снижение либидо.
Сбои менструального цикла или проблемы с зачатием ребенка — у женщин.
Тошнота и рвота без видимых причин.
Снижение гемоглобина или анемия.
Проявление пигментации на коже.