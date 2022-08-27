щитовидка
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По словам главного онколога России Андрея Каприна, рак щитовидной железы входит в список злокачественных новообразований, которые у россиян часто обнаруживают в запущенном состоянии (III–IV стадии). По данным за 2021 год, так было у каждого десятого заболевшего (доля запущенных случаев составила 10,2%).

Терять бдительность нельзя ни молодым, ни пожилым. Как говорят врачи петербургского НМИЦ онкологии им. Петрова, ссылаясь на данные статистики, рак щитовидной железы может развиться в любом возрасте.

Мадина Раджабова
Мадина Раджабова
Онкология

Врач-онколог Национального медицинского исследовательского центра онкологии им. Петрова

Что повышает вероятность заработать злокачественную опухоль эндокринного органа? Врач-онколог Центра в Песочном Мадина Раджабова назвала основные факторы риска:

  • Проживание в районах с йодной недостаточностью;

  • Нахождение ранее в зоне с высокой радиацией, получение радиоактивного облучения;

  • Растущие узлы щитовидной железы;

  • Другие злокачественные новообразования и пройденное лучевое лечение в области щитовидной железы.

Как заподозрить рак

По словам Мадины Раджабовой, на ранних стадиях заметить болезнь сложно — она обычно протекает без каких-либо симптомов. Уже позже могут появиться более явные признаки, причем некоторые из них можно спутать с той же простудой. Доктор назвала 4 симптома, которые могут указывать на рак щитовидки:

  1. Охриплость (дисфония);

  2. Увеличение лимфоузлов на шее;

  3. Трудности с глотанием пищи;

  4. Появление плотного образования в области щитовидной железы — чуть ниже кадыка.

Чтобы не пропустить болезнь, онколог советует регулярно делать УЗИ щитовидной железы и сдавать анализ крови на гормоны.

- Гормоны щитовидной железы не являются онкомаркерами, но помогают выявить тиреоидит (воспаление тканей железы — Прим. ред.), на фоне которого могут развиваться узлы со злокачественными клетками, — предупреждает Мадина Раджабова.

А при обнаружении узлов щитовидной железы требуется постоянно находиться под наблюдением врача-эндокринолога или врача-онколога, а также каждый год проходить обследование.

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Ранее ученые НМИЦ онкологии им. Петрова определили молекулы-маркеры, которые помогут точно диагностировать один из самых сложных видов рака щитовидной железы — фолликулярный. Их открытие должно помочь пациентам с доброкачественными опухолями щитовидки — избавить их от ненужных операций и пожизненной гормонотерапии.

14 неочевидных признаков, что щитовидная железа вышла из строя

Как рассказывала врач-эндокринолог Татьяна Рыбалко, заболевания щитовидной железы в разном возрасте имеют разные симптомы, есть различия также у мужчин и женщин. Кроме того, многие симптомы легко спутать с другими болезнями.

Доктор назвала 14 признаков — если заметите у себя какие-то из них, лучше не откладывать на потом и сразу сходить на консультацию к эндокринологу. Чем больше признаков из списка — тем выше риск того, что со щитовидкой, действительно, не все в порядке:

  1. Упадок сил, снижение концентрации, работоспособности и умственной активности.

  2. Проблемы со сном и резкие перепады общего состояния (от сонливости до невозможности заснуть).

  3. Беспричинные перепады настроения, внезапная раздражительность, агрессивность или плаксивость.

  4. Частые головные боли и головокружения.

  5. Колебания веса (беспричинный набор веса при пониженном аппетите и, наоборот, снижение — при повышенном).

  6. Боли в области шеи, где расположена щитовидная железа, на фоне повышения температуры.

  7. Истончение и безжизненность волос, выпадение бровей (особенно их наружных краев).

  8. Одышка и учащенное сердцебиение.

  9. Возбуждение, приступы дрожи во всем теле.

  10. Снижение либидо.

  11. Сбои менструального цикла или проблемы с зачатием ребенка — у женщин.

  12. Тошнота и рвота без видимых причин.

  13. Снижение гемоглобина или анемия.

  14. Проявление пигментации на коже.

Анастасия Романова