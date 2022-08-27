Что повышает вероятность заработать злокачественную опухоль эндокринного органа? Врач-онколог Центра в Песочном Мадина Раджабова назвала основные факторы риска:

Проживание в районах с йодной недостаточностью;

Нахождение ранее в зоне с высокой радиацией, получение радиоактивного облучения;

Растущие узлы щитовидной железы;

Другие злокачественные новообразования и пройденное лучевое лечение в области щитовидной железы.

Как заподозрить рак

По словам Мадины Раджабовой, на ранних стадиях заметить болезнь сложно — она обычно протекает без каких-либо симптомов. Уже позже могут появиться более явные признаки, причем некоторые из них можно спутать с той же простудой. Доктор назвала 4 симптома, которые могут указывать на рак щитовидки:

Охриплость (дисфония); Увеличение лимфоузлов на шее; Трудности с глотанием пищи; Появление плотного образования в области щитовидной железы — чуть ниже кадыка.

Чтобы не пропустить болезнь, онколог советует регулярно делать УЗИ щитовидной железы и сдавать анализ крови на гормоны.

- Гормоны щитовидной железы не являются онкомаркерами, но помогают выявить тиреоидит (воспаление тканей железы — Прим. ред.), на фоне которого могут развиваться узлы со злокачественными клетками, — предупреждает Мадина Раджабова.

А при обнаружении узлов щитовидной железы требуется постоянно находиться под наблюдением врача-эндокринолога или врача-онколога, а также каждый год проходить обследование.