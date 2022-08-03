Специалисты называют это высокой маммографической плотностью молочной железы (ВМП). По словам Екатерины Бусько, врача-рентгенолога НМИЦ онкологии им. Петрова, плотная ткань железы у женщин после 40 лет — высокий показатель риска развития рака груди, причем он передается по наследству. При скрининговой маммографии, которую рекомендуют проходить начиная с 40 лет, у таких женщин велика вероятность пропустить рак. А их, между прочим, немало в этой возрастной категории — по словам рентгенолога, около 43% имеют неоднородную или чрезвычайно плотную грудь.
Врач-рентгенолог, врач ультразвуковой диагностики, ведущий научный сотрудник научного отделения диагностической и интервенционной радиологии НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова, доктор медицинских наук
- Высокая маммографическая плотность молочной железы проявляется выраженным белым фоном эпителиальной и стромальной ткани на маммограмме, за которым могут скрываться различные патологические изменения, в том числе и рак. Эффективность маммографического исследования у пациенток с ВМП недопустимо низкая и составляет около 50 процентов. В отличии от жирового типа строения молочных желез, который на маммограмме выглядит темным, и на его фоне четко определяются любые изменения — эффективность маммографии высокая и достигает 99–100 процентов, — объяснила Екатерина Бусько на
Типы строения груди
Врачи различают четыре типа строения:
А — жировой тип,
В — отдельные участки железистой ткани,
С — умеренно выраженная железистая ткань,
D — чрезвычайно выраженная железистая ткань.
Зрелые женщины с грудью типа C или D, по словам врачей, как раз относятся к группе риска.
Как не упустить рак
Чтобы не пропустить рак груди, женщинам с плотной тканью железы (типы C или D) недостаточно одной маммографии. В НМИЦ онкологии таким пациенткам рекомендуют вдобавок регулярно делать УЗИ груди.
Как объяснила Екатерина Бусько, у молодых женщин молочная железа состоит в основном из железистой ткани и это считается нормой. Именно поэтому для профилактики и обследований им обычно назначают УЗИ груди — маммография в их случае будет не эффективна. А после 40 лет картина меняется.
- У женщин после 40 лет большое количество железистой ткани уже не только фактор риск, но и ограничивающий фактор для проведения маммографии. Поэтому, когда пациентка в 40 лет первый раз выполняет маммографию, врач-рентгенолог оценивает ее тип строения молочных желез и указывает его в заключении. Пациенткам с типом строения А и В можно дальше наблюдаться при помощи маммографии, а вот пациенткам с типом строения C и D необходимо в обязательном порядке помимо маммографии выполнять УЗИ, — говорит эксперт НМИЦ онкологии.
Кстати
Вы знали, что рак груди бывает не только у женщин? У мужчин его тоже выявляют, но примерно в 100 раз реже.
Как ранее рассказывал Владимир Семиглазов, всемирно известный петербургский онколог из НМИЦ онкологии им. Петрова, врачи обычно не допускают мысли, что мужчины могут болеть, поэтому пациенты обращаются к врачам-специалистам часто на запущенных стадиях заболевания. Соответственно и результаты лечения у мужчин хуже, чем у женщин. О других мифах о раке груди и главных причинах его развития читайте ЗДЕСЬ.