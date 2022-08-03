Как не упустить рак

Чтобы не пропустить рак груди, женщинам с плотной тканью железы (типы C или D) недостаточно одной маммографии. В НМИЦ онкологии таким пациенткам рекомендуют вдобавок регулярно делать УЗИ груди.

Как объяснила Екатерина Бусько, у молодых женщин молочная железа состоит в основном из железистой ткани и это считается нормой. Именно поэтому для профилактики и обследований им обычно назначают УЗИ груди — маммография в их случае будет не эффективна. А после 40 лет картина меняется.

- У женщин после 40 лет большое количество железистой ткани уже не только фактор риск, но и ограничивающий фактор для проведения маммографии. Поэтому, когда пациентка в 40 лет первый раз выполняет маммографию, врач-рентгенолог оценивает ее тип строения молочных желез и указывает его в заключении. Пациенткам с типом строения А и В можно дальше наблюдаться при помощи маммографии, а вот пациенткам с типом строения C и D необходимо в обязательном порядке помимо маммографии выполнять УЗИ, — говорит эксперт НМИЦ онкологии.