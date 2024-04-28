Пекарский порошок или пищевая сода: какой разрыхлитель лучше для выпечки

«В пекарском порошке уже есть сухая кислота, а сода будет работать только в случае, если в составе теста есть кислотные компоненты — кефир, сметана, лимонная кислота или уксусная. Если их нет, соде просто не с чем будет вступать в реакцию, поэтому стоит добавлять соду в те рецепты, где есть закваски или кисломолочные продукты, лимонный сок. Разрыхлитель же из пакетиков добавляют туда, где кислых компонентов нет — это блины, печенье, кукурузный хлеб и так далее», — говорит Елена Парецкая.