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Уберите их из дома: токсиколог предупредил, чем опасны силиконовые формы для выпечки

Формы для выпечки, стаканчики, крышки для горячего, кухонные лопатки, коврики для теста, сделанные из силикона, загрязняют нашу еду перфторалкильными соединениями — ПФАС. На самом ли деле они так опасны и надо ли выкидывать весь силикон из дома? На вопросы ответил кандидат медицинских наук.

7 сентября 20232
силикон выпечка
Источник:
iStockphoto

В антипригарных покрытиях кастрюль и сковородок, при производстве форм для выпечки, лопаток, посуды, крышек для горячего питания и прочей кухонной утвари из силикона используются ПФАС. Что это за соединения и надо ли их демонизировать? Разобрались с врачом-токсикологом.

Михаил Кутушов
Медицина

Токсиколог, к.м.н., академик ЕАЕН (Ганновер, Германия); член-кор. РАЕН, член-кор. Международной академии авторов научных изобретений и открытий

Вечная химия

«Главная опасность веществ ПФАС заключается в их токсичности и устойчивости к разложению в окружающей среде, — объяснил „Доктору Питеру“ врач-токсиколог, кандидат медицинских наук Михаил Кутушов. — ПФАС могут накапливаться в организмах живых существ, включая человека, и вызывать повреждение печени, иммунные расстройства, развитие рака и проблемы с репродуктивной системой. Они также могут быть переданы от матери ребенку через плаценту или грудное молоко».

ПФАС могут попадать в организм через пищу, воду и воздух, а также через контакт с загрязненными поверхностями. Их называют еще вечными химическими веществами, так как они почти не разлагаются в окружающей среде и очень медленно выводятся из организма, уточняет врач.

«Считается, что за 3-7 лет из организма выводится только половина веществ ПФАС, — говорит Михаил Кутушов. — Поэтому, чтобы снизить нагрузку на организм, лучше ограничить потребление товаров, которые производят с применением ПФАС, в том числе сделанных из силикона. Хотя полностью избежать их использования, конечно, сложно».

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Опасно для детей

«В Южной Калифорнии проводили исследования с участием 312 детей. Было установлено, что у подростков в крови содержались несколько распространенных ПФАС, — продолжает Михаил Кутушов. — ПФАС нарушают метаболизм липидов и липидного и аминокислотного обменов, также негативно воздействуют на функции гормонов щитовидной железы. И поэтому для детей это очень опасные соединения».

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Есть ли безопасная доза

«Для большинства веществ ПФАС определение безопасной дозы является сложной задачей, так как они могут накапливаться в организме со временем, — объясняет врач. — Большинство исследований доказывают, что даже низкие уровни экспозиции ПФАС могут иметь негативные последствия для здоровья».

Ранее токсиколог предупредил об опасности использования дома бытовой химии, содержащей хлор — гипохлорит натрия. Даже при его низкой концентрации происходит отравление организма. Особенно опасны моющие средства на основе хлора для аллергиков и астматиков.

Врач также отметил, что применять такую бытовую химию очень опасно в сочетании с меламиновой губкой. В результате может получиться адская химическая смесь. Другие советы токсиколога тем, кто не готов отказываться от средств с хлоркой при уборке квартиры, читайте по ссылке.

Автор текста:Анна Майская
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