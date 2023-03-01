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Профессор Кутушов рассказал про токсичную посуду, которая есть почти на каждой кухне

Вредной может быть не только пластиковая посуда. Вот еще несколько предметов на нашей кухне, которые лучше изъять из обихода. О них рассказывает врач-токсиколог.

1 марта 20234
кухня посуда вред польза
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iStockphoto

Кухня — место повышенной опасности. Здесь острые ножи так и норовят отрезать часть пальца, кипящая вода — пролиться, а раскаленное масло на сковороде — брызнуть в лицо. Но не только они представляют угрозу для здоровья и жизни.

О том, как может навредить здоровью токсичная посуда, и какие именно предметы на кухне стоит выбросить прямо сейчас, рассказал профессор-токсиколог.

Михаил Кутушов
медицина

врач-токсиколог, профессор, Академик ЕАЕН (г. Ганновер, Германия); член-корр. РАЕН, член-корр. Международной Академии Авторов научных Изобретений и Открытий

4 вида опасной посуды

— Есть токсичная посуда, которую я никогда не использую на своей кухне и вам тоже рекомендую от нее отказаться, — заявил врач-токсиколог, профессор Михаил Кутушов.

  1. Из цветного стекла

    — Надо понимать, что краски, которые используют при производстве стеклянной посуды, могут содержать свинец, — предупреждает токсиколог. — Если нравится цветное стекло, то можно выбрать богемское. Оно бывает розовым — из-за добавления марганца, зеленым — для окраски используется железо и красным — благодаря добавлению меди. Важно — стыковочный шов на ножках бокалов не должен просматриваться, и даже на ощупь должен быть еле отличим.

  2. С узорами

    — Такая посуда может содержать свинец и кадмий, — говорит Михаил Кутушов. — Если вы все же хотите покупать такую посуду, убедитесь, что роспись нанесена под глазурь. Опасную роспись можно опознать по насыщенности цвета.

  3. Керамика с краской

     — Разноцветная керамическая посуда может содержать тяжелые металлы, — объясняет токсиколог. — Как вариант, выбирайте бренды премиальной керамической посуды, которые «запаивают» краску. Но если появился скол, то уже ничего не поможет — такие тарелки и блюда лучше сразу выбрасывать.

  4. Пластиковые контейнеры

     — Пластик содержит фталаты, которые отравляют организм, — говорит Михаил Кутушов. — В качестве альтернативы обратите внимание на стеклянные контейнеры, они стоят дороже, но служить будут долго и не навредят здоровью.

Эксперт также предлагает всегда обращать внимание на производителя посуды и ее состав, когда вы выбираете себе «обновку» на кухню.

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Ранее «Доктор Питер» рассказывал о предметах на кухне, которые стоит выбросить прямо сейчас. Например, старые деревянные палочки для японской и китайской еды. На них может появляться плесень, а она вполне способна нанести вред вашему здоровью — будь то проблемы с желудком или другие заболевания.

Также не стоит пользоваться термосом или термокружкой из нержавеющей стали промышленного класса (201, 202).

Автор текста:Анна Майская
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