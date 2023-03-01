Профессор Кутушов рассказал про токсичную посуду, которая есть почти на каждой кухне

Кухня — место повышенной опасности. Здесь острые ножи так и норовят отрезать часть пальца, кипящая вода — пролиться, а раскаленное масло на сковороде — брызнуть в лицо. Но не только они представляют угрозу для здоровья и жизни.

О том, как может навредить здоровью токсичная посуда, и какие именно предметы на кухне стоит выбросить прямо сейчас, рассказал профессор-токсиколог.