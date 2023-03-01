Профессор Кутушов рассказал про токсичную посуду, которая есть почти на каждой кухне

Кухня — место повышенной опасности. Здесь острые ножи так и норовят отрезать часть пальца, кипящая вода — пролиться, а раскаленное масло на сковороде — брызнуть в лицо. Но не только они представляют угрозу для здоровья и жизни.
О том, как может навредить здоровью токсичная посуда, и какие именно предметы на кухне стоит выбросить прямо сейчас, рассказал профессор-токсиколог.
врач-токсиколог, профессор, Академик ЕАЕН (г. Ганновер, Германия); член-корр. РАЕН, член-корр. Международной Академии Авторов научных Изобретений и ОткрытийЛичный сайт
4 вида опасной посуды
— Есть токсичная посуда, которую я никогда не использую на своей кухне и вам тоже рекомендую от нее отказаться, —
Из цветного стекла
— Надо понимать, что краски, которые используют при производстве стеклянной посуды, могут содержать свинец, — предупреждает токсиколог. — Если нравится цветное стекло, то можно выбрать богемское. Оно бывает розовым — из-за добавления марганца, зеленым — для окраски используется железо и красным — благодаря добавлению меди. Важно — стыковочный шов на ножках бокалов не должен просматриваться, и даже на ощупь должен быть еле отличим.
С узорами
— Такая посуда может содержать свинец и кадмий, — говорит Михаил Кутушов. — Если вы все же хотите покупать такую посуду, убедитесь, что роспись нанесена под глазурь. Опасную роспись можно опознать по насыщенности цвета.
Керамика с краской
— Разноцветная керамическая посуда может содержать тяжелые металлы, — объясняет токсиколог. — Как вариант, выбирайте бренды премиальной керамической посуды, которые «запаивают» краску. Но если появился скол, то уже ничего не поможет — такие тарелки и блюда лучше сразу выбрасывать.
Пластиковые контейнеры
— Пластик содержит фталаты, которые отравляют организм, — говорит Михаил Кутушов. — В качестве альтернативы обратите внимание на стеклянные контейнеры, они стоят дороже, но служить будут долго и не навредят здоровью.
Эксперт также предлагает всегда обращать внимание на производителя посуды и ее состав, когда вы выбираете себе «обновку» на кухню.
Ранее «Доктор Питер» рассказывал о предметах на кухне, которые стоит выбросить прямо сейчас. Например, старые деревянные палочки для японской и китайской еды. На них может появляться плесень, а она вполне способна нанести вред вашему здоровью — будь то проблемы с желудком или другие заболевания.
Также не стоит пользоваться термосом или термокружкой из нержавеющей стали промышленного класса (201, 202).