Психологическая зрелость

Эксперт отмечает, что психологическая зрелость наступает у женщин в 28-30 лет, у мужчин — и того позднее, к 32-34 годам.

— Поэтому я НЕ рекомендую выходить замуж раньше этого возраста, — говорит Александр Шахов. — Нет, безусловно, вам никто не запретит — можете выйти замуж, развестись, снова выйти… в этом нет катастрофы. Но, пожалуйста, не торопитесь заводить детей.

Психолог рекомендует получить опыт отношений — прежде чем создавать семью и рожать детей.