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Назван возраст, раньше которого не стоит создавать семью, — для женщин и мужчин он разный

Одни считают, что в 25 женщина уже «перезрела», другие даже в 35 не готовы к браку. Психолог объяснил, раньше какого возраста не стоит вступать в брак и почему он разный для мужчин и женщин.

27 февраля 2023
свадьба возраст жениться
Источник:
iStockphoto

В 20 лет выйти замуж — это рано или нет? А в 32 жениться уже поздно? Есть ли «правильный» возраст для вступления в брак? Психолог считает, что есть — и он отличается для мужчин и женщин.

С чем это связано и нужно ли выходить замуж рано, если двое любят друг друга?

психология

социальный психолог, эксперт по гендерным и семейным отношениям

Нынешняя молодежь отличается от своих родителей

- В последнее десятилетие заметна явная тенденция к увеличению возраста психологического взросления — нынешние 20-летние очень сильно отличаются от своих 20-летних родителей, — считает психолог Александр Шахов. — И хоть закон признает совершеннолетних способными принимать важные решения и отвечать за их последствия, с точки зрения психологии большинство современников и в 18, и в 22 — еще подростки со всеми вытекающими последствиями.

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Цифры

В России

  • средний возраст вступления в брак — 23-25 лет,

  • количество разводов — 60-65%.

В Европе:

  • средний возраст вступления в брак — 28 лет — 32 года,

  • количество разводов — 34%.

Психологическая зрелость

Эксперт отмечает, что психологическая зрелость наступает у женщин в 28-30 лет, у мужчин — и того позднее, к 32-34 годам.

 — Поэтому я НЕ рекомендую выходить замуж раньше этого возраста, — говорит Александр Шахов. — Нет, безусловно, вам никто не запретит — можете выйти замуж, развестись, снова выйти… в этом нет катастрофы. Но, пожалуйста, не торопитесь заводить детей.

Психолог рекомендует получить опыт отношений — прежде чем создавать семью и рожать детей.

- Молодые мужчины часто бывают готовы к семье только на словах, — отмечает Александр Шахов. — Столкнувшись с необходимостью содержать семью, помогать в быту и воспитывать детей, они «сливаются», оставляя женщину наедине с трудностями. У вас, голубушки, гормоны и материнский инстинкт, у парней — тоже гормоны (правда, другие) и жажда свободы. Так что не спешите! Дайте себе время понять, кто вы, получите опыт отношений с разными мужчинами, поймите, какой человек нужен вам, найдите себя в профессии, встаньте на ноги.

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Ранее психолог Лабковский рассказал, что если женщину волнует вопрос, пора ей замуж или еще нет, и она переживает по поводу бесконечных вопросов близких: «Ну, когда уже свадьба?», это значит, что с самооценкой у нее НЕ все в порядке.

По словам эксперта, уверенный в себе человек не опирается на мнение других людей — даже самых близких. Психолог отмечает, что женщины с адекватной самооценкой вообще не хотят замуж. Им важно, чтобы их любили и уважали.

Автор текста:Анна Майская
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