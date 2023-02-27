В 20 лет выйти замуж — это рано или нет? А в 32 жениться уже поздно? Есть ли «правильный» возраст для вступления в брак? Психолог считает, что есть — и он отличается для мужчин и женщин.
С чем это связано и нужно ли выходить замуж рано, если двое любят друг друга?
Нынешняя молодежь отличается от своих родителей
- В последнее десятилетие заметна явная тенденция к увеличению возраста психологического взросления — нынешние 20-летние очень сильно отличаются от своих 20-летних родителей, —
Цифры
В России
средний возраст вступления в брак — 23-25 лет,
количество разводов — 60-65%.
В Европе:
средний возраст вступления в брак — 28 лет — 32 года,
количество разводов — 34%.
Психологическая зрелость
Эксперт отмечает, что психологическая зрелость наступает у женщин в 28-30 лет, у мужчин — и того позднее, к 32-34 годам.
— Поэтому я НЕ рекомендую выходить замуж раньше этого возраста, — говорит Александр Шахов. — Нет, безусловно, вам никто не запретит — можете выйти замуж, развестись, снова выйти… в этом нет катастрофы. Но, пожалуйста, не торопитесь заводить детей.
Психолог рекомендует получить опыт отношений — прежде чем создавать семью и рожать детей.
- Молодые мужчины часто бывают готовы к семье только на словах, — отмечает Александр Шахов. — Столкнувшись с необходимостью содержать семью, помогать в быту и воспитывать детей, они «сливаются», оставляя женщину наедине с трудностями. У вас, голубушки, гормоны и материнский инстинкт, у парней — тоже гормоны (правда, другие) и жажда свободы. Так что не спешите! Дайте себе время понять, кто вы, получите опыт отношений с разными мужчинами, поймите, какой человек нужен вам, найдите себя в профессии, встаньте на ноги.
Ранее психолог Лабковский рассказал, что если женщину волнует вопрос, пора ей замуж или еще нет, и она переживает по поводу бесконечных вопросов близких: «Ну, когда уже свадьба?», это значит, что с самооценкой у нее НЕ все в порядке.
По словам эксперта, уверенный в себе человек не опирается на мнение других людей — даже самых близких. Психолог отмечает, что женщины с адекватной самооценкой вообще не хотят замуж. Им важно, чтобы их любили и уважали.