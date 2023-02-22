Психолог Лабковский объяснил, каким женщинам не обязательно выходить замуж

Многие девочки с самого раннего детства мечтают о том, как пойдут вместе с возлюбленным под венец в белом платье под марш Мендельсона. А есть те, которым замужество вроде бы как на текущий момент времени не очень-то интересно, но окружающие стараются убедить их: это все самообман, замуж и семью точно хотят все.
Что делать, если все вокруг советуют подыскивать мужа, а вы не чувствуете, что так уж сильно нуждаетесь в этом? На вопрос в своем
Как поясняет специалист, в истории человечества действительно были времена, когда одиночество могло стать причиной смерти. Наши предки жили в семьях, в общинах. Люди существовали вместе под одной крышей, чтобы вместе спасаться от врагов и диких зверей, заботиться друг о друге.
Однако эти времена уже давно прошли, и наше общество сильно изменилось. Если раньше любой человек вне социума был обречен на верную смерть, то сейчас одиночество — это личный выбор каждого человека.
Лабковский подчеркивает: женщины с адекватной самооценкой вообще не хотят выйти замуж. Им не нужен просто абы какой муж: им нужно, чтобы их любили и уважали. Такие женщины не будут искать лишь бы кого-нибудь и идти в ЗАГС только потому, что «у всех так», «подруга уже вышла замуж», «хоть плохенький мужчина, зато свой».
Однако если вас в принципе волнует чужое мнение по поводу того, замужем вы или нет, это уже знак низкой самооценки. Дело в том, что уверенный в себе человек вообще не будет опираться на мнение других людей — даже самых близких. Это ваша жизнь, и жить ее именно вам, а не бабушке, соседям или коллегам. Особенно если речь идет о таком ответственном и серьезном шаге, как вступление в брак.
Вокруг вас всегда будут люди, недовольные вами и вашим выбором. Если всю жизнь только и делать, что пытаться угодить окружающим, то довольно скоро можно превратиться в человека, которого все используют — и никто не уважает. Так что если вы просто не хотите замуж (сейчас или вообще), — то это не проблема. Проблема, если вы переживаете о том, какое впечатление это решение может произвести на других.