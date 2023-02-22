Психолог Лабковский объяснил, каким женщинам не обязательно выходить замуж

Многие девочки с самого раннего детства мечтают о том, как пойдут вместе с возлюбленным под венец в белом платье под марш Мендельсона. А есть те, которым замужество вроде бы как на текущий момент времени не очень-то интересно, но окружающие стараются убедить их: это все самообман, замуж и семью точно хотят все.

Что делать, если все вокруг советуют подыскивать мужа, а вы не чувствуете, что так уж сильно нуждаетесь в этом? На вопрос в своем телеграм-канале ответил психолог Михаил Лабковский.