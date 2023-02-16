Это на всю жизнь: психологи рассказали, почему первую любовь невозможно забыть

Самая сильная
Первая влюбленность случается чаще всего в подростковом возрасте, на фоне полового созревания и гормонального буйства. Именно это толкает нас на безрассудные поступки, создает те самые эмоциональные взрывы и состояние эйфории от нового чувства.
Психолог, кандидат психологических наук, разработчик теории адаптивного интеллектаЛичный сайт
— Подростковый период считается важным в познании себя и мира — мы учимся выстраивать отношения, узнаем границы и максимумы, приобретаем первый значимый опыт. Мы проживаем первые серьезные отношения ярко и запоминаем их на всю жизнь. Первая любовь закладывает основу наших будущих ожиданий, — говорит психолог Валерий Гут.
Но первые отношения мы идеализируем, поэтому максимально открыты и доверчивы, делимся самым сокровенным и многое позволяем партнеру.
— Идеальный партнер — это созданный нами образ, а не сам человек, — добавляет психолог.
Как ни грустно, чаще всего первая любовь заканчивается расставанием. От момента влюбленности до момента любви проходит много времени и испытаний, не все из которых мы выдерживаем.
И нереальная
Как говорит психолог Анна Аронштам, первая любовь не только оставляет след в нашей памяти. Для многих этот впечатляющий опыт становится эталонным — все новые отношения сравниваются с теми переживаниями.
— Нам кажется, что мы ищем такого же человека, того, кто похож на нашу первую любовь. Но на самом деле мы просто стремимся вновь испытать те яркие эмоции. Эта путаница часто приводит к тому, что женщины, уже создав семью, продолжают вспоминать своего первого избранника и фантазируют о том, как хорошо им было бы вместе, — говорит Анна Аронштам.
Но большинство таких историй, по словам психолога, о том, что возвращение к первым отношениям не выдерживает испытание реальностью. Все заканчивается примерно так, как описывает участница одного из форумов: «Встретились 20 лет спустя, он на пороге развода, а у меня семья. Итог — 1,5 года страсти и моя разбитая семья, тяжелейшая депрессия, а он уже с другой».
— Первая любовь, возведенная в ранг главного чувства, часто оказывается всего лишь иллюзией, которую женщины бережно хранят и проносят сквозь годы. Они говорят: «Первая любовь не умирает». Но правда в том, что мы взрослеем и наши потребности меняются. И помимо страсти и ярких эмоций мы нуждаемся в чем-то земном и осязаемом. Для реальной жизни нам нужен реальный человек, проверенный ситуациями и временем, — продолжает наш эксперт.
Поэтому, по мнению специалиста, самое правильное, что можно сделать, — взять опыт первой любви и двигаться дальше, выбирая партнера, исходя из своих актуальный целей и потребностей.
О том, что первую любовь надо воспринимать без иллюзий и излишней романтизации, говорит и Валерий Гут.
— Стоит проанализировать то, что мы вынесли из этого опыта, что поняли про себя. Задать себе вопрос: «Какой самый важный урок нам преподнес этот опыт?» Проработать этот урок и перестать переносить его в новые отношения. А самые настоящие, глубокие отношения способны построить только по-настоящему зрелые и психологически здоровые личности, — заключил специалист.