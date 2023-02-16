Это на всю жизнь: психологи рассказали, почему первую любовь невозможно забыть

— Нам кажется, что мы ищем такого же человека, того, кто похож на нашу первую любовь. Но на самом деле мы просто стремимся вновь испытать те яркие эмоции. Эта путаница часто приводит к тому, что женщины, уже создав семью, продолжают вспоминать своего первого избранника и фантазируют о том, как хорошо им было бы вместе, — говорит Анна Аронштам.

Но большинство таких историй, по словам психолога, о том, что возвращение к первым отношениям не выдерживает испытание реальностью . Все заканчивается примерно так, как описывает участница одного из форумов: «Встретились 20 лет спустя, он на пороге развода, а у меня семья. Итог — 1,5 года страсти и моя разбитая семья, тяжелейшая депрессия, а он уже с другой».

— Первая любовь, возведенная в ранг главного чувства, часто оказывается всего лишь иллюзией, которую женщины бережно хранят и проносят сквозь годы . Они говорят: «Первая любовь не умирает». Но правда в том, что мы взрослеем и наши потребности меняются. И помимо страсти и ярких эмоций мы нуждаемся в чем-то земном и осязаемом. Для реальной жизни нам нужен реальный человек, проверенный ситуациями и временем, — продолжает наш эксперт.

Поэтому, по мнению специалиста, самое правильное, что можно сделать, — взять опыт первой любви и двигаться дальше, выбирая партнера, исходя из своих актуальный целей и потребностей.

О том, что первую любовь надо воспринимать без иллюзий и излишней романтизации, говорит и Валерий Гут.

— Стоит проанализировать то, что мы вынесли из этого опыта, что поняли про себя. Задать себе вопрос: «Какой самый важный урок нам преподнес этот опыт?» Проработать этот урок и перестать переносить его в новые отношения. А самые настоящие, глубокие отношения способны построить только по-настоящему зрелые и психологически здоровые личности, — заключил специалист.