Каждый раз — как в первый
По мнению психолога Юлии Кузнецовой, каждый человек потенциально может любить различное количество раз в своей жизни. Эта способность зависит прежде всего от его личностных особенностей и функционирования психики.
— Несмотря на общепринятые представления о том, что чувство любви обязательно вызывается другим человеком, это не совсем не так. Чувства и эмоции так же сохраняются в нашей памяти, как и любая другая информация. Если начать вспоминать опыт своей любви или думать об объекте этого чувства, когда он не находится в непосредственной близости, можно заметить изменения в телесных ощущениях, эмоциональном состоянии, мыслях. Это и есть любовь, — объясняет Юлия Кузнецова.
По словам специалиста, у нашего мозга есть интересная особенность: в отношении романтической любви мы склонны каждый раз переживать ее будто бы впервые. При этом каждая новая будет отличаться от других не силой чувства, а индивидуальными изменениями, которые происходят в человеке со временем, — в его картине мира, приоритетах, представлениях об отношениях, о других людях и о себе.
— Представления о любви меняются с течением времени и в зависимости от социокультурного контекста, в котором мы находимся, — так, в разное время преобладало то моногамное, то полигамное представление о любви. Есть данные о том, что чувство любви связано как с биологическими факторами — работой нейромедиаторов, так и с социальными — представлениями о любви, об устройстве семьи и отношений, моральными принципами. При этом любовь к родителям, детям, друзьям, романтическому партнеру имеет одинаковую природу. С этой точки зрения потенциально человек может любить неограниченное количество раз в своей жизни, — считает Юлия Кузнецова.
Не надо искать «стандарт»
Как рассказал психолог Валерий Гут, теория о трех влюбленностях стала особенно популярной после недавнего исследования британских ученых. В свой эксперимент они пригласили 3 000 мужчин и женщин. Провели анкетирование, и оно показало, что участники в среднем создавали пару 5 раз в жизни, но по-настоящему любили только трижды. Также выяснилось, что только последнее чувство было глубоким, искренним и настоящим.
Несмотря на выводы исследователей, психолог советует не зацикливаться на магической цифре «3».
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— На самом деле все не так однозначно, и «подтягивать» свои чувства к этому «стандарту» не стоит. Любая попытка дать точное определение настоящей любви, и уж тем более предсказать и просчитать, сколько раз за жизнь она нас посетит, будет бесконечным самообманом, — заверяет эксперт.
И если «стандарта» настоящих влюбленностей в принципе не существует, отличия между этими состояниями в течение жизни человека, по мнению психолога, все же есть. Специалист рассказал, в чем они проявляются.
Первая — самая яркая
Самая яркая и запоминающаяся, конечно, первая. По словам Валерия Гута, именно она оказывает самое сильное влияние на дальнейшую жизнь человека, потому что становится для него личностным испытанием. От того, как он переживет этот период, зависит формирование его личности.
— Первая влюбленность учит нас управлять своими эмоциями, выражать свои чувства: сопереживать, проявлять заботу, внимание по отношению к другому человеку. В этих отношениях мы пытаемся осознавать свои границы и изучать свой максимум, получаем первый значимый опыт, — объясняет специалист.
Впервые мы влюбляемся в подростковом возрасте, когда наступает период полового созревания. Именно гормоны способствуют пробуждению сексуальных ощущений — их действие объясняет бурные всплески эмоций. Влюбленные чувствуют себя «пьяными от любви», теряют аппетит, не могут связать и двух слов, их ладони потеют, а сердце колотится, словно после марафонской дистанции.
— Эти проявления — главное отличие влюбленности от простой симпатии. Когда мы испытываем привязанность и дружеский интерес к представителю противоположного пола, у нас не возникает такой сильной потребности постоянно находиться с этим человеком, как при влюбленности. Эротические фантазии и желание интимной близости при симпатии также не доминируют. В период первой влюбленности организм физиологически созревает для любви, и выбор объекта для чувств иногда не так важен. Как в «Евгении Онегине»: «Душа ждала… кого-нибудь». Мы влюбляемся в кого-нибудь, чтобы прожить эти эмоциональные качели, испытать состояние эйфории, которое вызывает коктейль гормонов, — продолжает психолог.
Обычно молодые люди возлагают на первую любовь все свои ожидания, потребности и мечты, идеализируя отношения. Поэтому, когда эта придуманная сказка разбивается о суровую реальность, разрыв приносит сильнейшие страдания и разочарование.
Вторая — попытка залечить разбитое сердце
Иногда вторая влюбленность, по словам Валерия Гута, — это попытка залечить разбитое сердце после несчастной любви, спасение от одиночества.
— Поскольку эти отношения эгоистичные — один из партнеров заботится в основном о своих чувствах, то рано или поздно они заканчиваются неудачей. Наученные горьким опытом, мы уже не настолько доверчивы и открыты для нового партнера, а на подсознательном уровне воспринимаем эти отношения как некую передышку, как что-то временное. В последующих отношениях люди часто проецируют ранее пережитые эмоции на человека, к которому они не относятся. Такой перенос — свойство психики, защитный механизм, который позволяет смягчать ту боль, которая возникла однажды. Об этом впервые написал Зигмунд Фрейд в 1905 году в работе «Фрагмент анализа одного случая истерии». Неудивительно, что партнер оказывается к этому не готов, и отношения заканчиваются ничем, — говорит психолог.
Таких попыток может быть несколько. Каждая новая влюбленность знаменует какой-то этап формирования личности.
— Если мы не работаем над собой и каждый раз переносим старые скелеты в новые отношения, эти отношения не будут счастливыми, — заключает наш эксперт.
Последняя — шанс на настоящую любовь
Понятие настоящей любви достаточно размытое. От влюбленности до глубокого чувства должен пройти большой период времени с его преградами и сложностями. Этап очарования партнером непременно заканчивается.
— Мы снимаем розовые очки и начинаем видеть реального человека перед собой — это очень важный момент, который нельзя пропускать. Когда в новые отношения мы приходим психологически здоровыми, не стремимся залечить свои душевные раны при помощи другого человека — появляется шанс на настоящую любовь. В таких отношениях эгоизм уходит на второй план, партнерам уже не нужно производить выгодное впечатление друг на друга, они могут снять все маски. Зрелые люди воспринимают любимого человека таким, какой он есть на самом деле, не подгоняют его под свои представления об идеальном. Они не растворяются целиком в партнере, оставляют пространство для своих интересов и развития. Умеют правильно конфликтовать и мириться, слушать и слышать любимого человека. Откровенность, доверие становятся базовыми ценностями, — продолжает Валерий Гут.
И такая любовь на самом деле может длиться долго. Это подтверждается и выводами исследователей. По словам психолога, одну из таких работ проводили психолог Бьянка Асеведа и ее коллеги из Университета Стоуни-Брук. Они проанализировали результаты МРТ-сканирования мозга двух групп людей: одни состояли в браке в среднем 21 год, другие же влюбились друг в друга недавно.
— В обеих группах наблюдалась схожая мозговая активность в участках, отвечающих за влюбленность. Эти наблюдения показывают, что влюбленность можно пронести через долгие годы. Важно учиться любви, проживать влюбленности и пики кризиса, которые могут быть и до брака, и во время него. Относиться к этому как к возможности познать себя и научиться ремонтировать те отношения, которые у нас есть, — заключил Валерий Гут.