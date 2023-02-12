— Несмотря на общепринятые представления о том, что чувство любви обязательно вызывается другим человеком, это не совсем не так. Чувства и эмоции так же сохраняются в нашей памяти, как и любая другая информация. Если начать вспоминать опыт своей любви или думать об объекте этого чувства, когда он не находится в непосредственной близости, можно заметить изменения в телесных ощущениях, эмоциональном состоянии, мыслях. Это и есть любовь , — объясняет Юлия Кузнецова.

По словам специалиста, у нашего мозга есть интересная особенность: в отношении романтической любви мы склонны каждый раз переживать ее будто бы впервые. При этом каждая новая будет отличаться от других не силой чувства, а индивидуальными изменениями, которые происходят в человеке со временем, — в его картине мира, приоритетах, представлениях об отношениях, о других людях и о себе.