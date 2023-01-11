В начале отношений, если мужчина уже заинтересовался и увлекся женщиной, ей не стоит сильно беспокоиться о недостатках своей внешности или фигуры. Даже перед первым романтическим свиданием. На самом деле они заметны вам, но не влюбленному мужчине. По словам психотерапевта Евгения Гиберта, в состоянии влюбленности мужчина воспринимает объект своего обожания в целом — ему нравится в женщине все: и то, как она ходит, и как смотрит, и как ест. То есть все действия, которые воспроизводит его любимая, будут для мужчины идеальны, милы и несравненны.
Психотерапевт, клинический психолог, гипнотерапевт
- Ученые установили, что состояние влюбленности сопровождается выбросом гормона адреналина. В этом состоянии у человека краснеет лицо, дрожат руки, расширяются зрачки. Эти симптомы напоминают наркотическое опьянение — понятно, что при таком положении дел мужчине уже не до мелочей, а хочется добиться цели и успокоиться. В это время он готов для своей любимой на героические поступки, иногда безумные и нелепые. Томление от любви и сладостно и болезненно. В это время вступает в работу поджелудочная железа, которая усиленно выбрасывает ферменты, поэтому человеку часто не хочется есть. А в некоторых случаях безответной любви он просто сохнет, отказываясь от еды и при этом не чувствуя голода, а все его мысли заняты только объектом желания, — говорит Евгений Гиберт.
По словам психотерапевта, влюбленный мужчина совершенно точно не обратит внимания на такие мелочи, как:
невыщипанные брови,
прыщик,
небольшой животик,
отсутствие педикюра,
секущиеся кончики волос.
Однако несмотря на то, что влюбленность ослепляет, вовсе не значит, что женщине теперь можно забросить себя, не заниматься спортом, не ухаживать за лицом и так далее. Мол, «и так сойдет — он уже на крючке». Даже если это так, по словам специалиста, все же не стоит забывать о некоторых правилах свиданий.
Радуйте мужчину новыми нарядами, красивым естественным макияжем, маникюром, чистыми и уложенными волосами. Иначе можно просто оттолкнуть от себя своего ухажера.
Не наносите на себя слишком много ароматов. Как это не покажется странным, но естественный запах чистого тела часто сводит мужчин с ума.
Не забывайте об умеренности в косметике. Не стоит замазывать морщины сантиметровым слоем тонального крема. При общении женщина обязательно должна показывать свои эмоции, а не сидеть с каменным лицом, чтобы ее оппонент, не дай бог, не разглядел морщинки вокруг глаз.
Улыбайтесь во время разговора. Гораздо приятнее общаться с женщиной в благоприятном расположении духа.
Следите за лексиконом. Не позволяйте себе грубых, унижающих выражений.
- Комплексуя из-за каких-то несовершенств в своей фигуре, лице, женщина сама так или иначе акцентирует внимание, свое и своего ухажера, на той или иной проблеме, о которой тот даже не задумывался, не замечал. Постоянное напоминание, и вот он уже согласен, что вы не идеальны. Умение подать себя — важная роль женщины. Ни при каких обстоятельствах нельзя показывать ему свою заниженную самооценку, — предупреждает психотерапевт.
Как подчеркивает Евгений Гиберт, мужчины принимают любимых женщин со всеми достоинствами и недостатками. Тем более что идеальных людей просто не существует.
- В период влюбленности, начала отношений желательно просто наслаждаться друг другом, быть естественными, не обижать свою вторую половинку, помогать в трудных ситуациях. Тогда, возможно, ваши отношения перерастут в семейные, — советует психотерапевт.