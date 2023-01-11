По словам психотерапевта, влюбленный мужчина совершенно точно не обратит внимания на такие мелочи, как:

невыщипанные брови, прыщик, небольшой животик, отсутствие педикюра, секущиеся кончики волос.

Однако несмотря на то, что влюбленность ослепляет, вовсе не значит, что женщине теперь можно забросить себя, не заниматься спортом, не ухаживать за лицом и так далее. Мол, «и так сойдет — он уже на крючке». Даже если это так, по словам специалиста, все же не стоит забывать о некоторых правилах свиданий.

Радуйте мужчину новыми нарядами, красивым естественным макияжем, маникюром, чистыми и уложенными волосами . Иначе можно просто оттолкнуть от себя своего ухажера.

Не наносите на себя слишком много ароматов . Как это не покажется странным, но естественный запах чистого тела часто сводит мужчин с ума.

Не забывайте об умеренности в косметике . Не стоит замазывать морщины сантиметровым слоем тонального крема. При общении женщина обязательно должна показывать свои эмоции, а не сидеть с каменным лицом, чтобы ее оппонент, не дай бог, не разглядел морщинки вокруг глаз.

Улыбайтесь во время разговора . Гораздо приятнее общаться с женщиной в благоприятном расположении духа.

Следите за лексиконом. Не позволяйте себе грубых, унижающих выражений.

- Комплексуя из-за каких-то несовершенств в своей фигуре, лице, женщина сама так или иначе акцентирует внимание, свое и своего ухажера, на той или иной проблеме, о которой тот даже не задумывался, не замечал. Постоянное напоминание, и вот он уже согласен, что вы не идеальны. Умение подать себя — важная роль женщины. Ни при каких обстоятельствах нельзя показывать ему свою заниженную самооценку, — предупреждает психотерапевт.