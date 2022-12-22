— Крепкие и счастливые отношения способны построить только психологически здоровые люди. Когда оба партнера развиваются синхронно, взаимно обогащают и поддерживают друг друга, добавляют энергию, а не отнимают ее, получается крепкий, долгосрочный союз, — заключил психолог.

6 говорящих сигналов, что вы действительно нравитесь человеку

Считается, что для возникновения симпатии к человеку иногда достаточно нескольких секунд общения. Как рассказывала психолог Ольга Шалдыбина, нам, как правило, нравятся люди со схожими ценностями, родственными взглядами, близкими воззрениями на мир.

Распознать при первой встрече, что вы вызвали симпатию у вашего собеседника, можно по некоторым видимым маркерам. Психолог называла 6 сигналов симпатии, которые подает вам ваш визави:

Отзеркаливает ваши жесты, поведение. По сути, это копирование, часто на подсознательном уровне, тона голоса собеседника, речевых паттернов, невербального поведения. Использует похожие обороты речи, жаргонизмы. Те, кто испытывают взаимную симпатию, будут использовать похожие речевые конструкции, разговаривать с относительно одинаковой скоростью, шутить в определенной тональности. Сокращает дистанцию. Социальное пространство характеризует степень близости или отчужденности друг от друга. К примеру, так называемая социальная дистанция — от 1,2 до 3,5 метра, а интимная — менее 45 сантиметров. Если возникает взаимная симпатия, физическое пространство для общения между людьми уменьшается. Задает уточняющие вопросы. Вопросы собеседника свидетельствуют о его интересе к вам — он готов инвестировать свое время и внимание в общение с вами и поэтому задает вопросы. Смотрит в глаза дольше обычного. Если при общении вы долго смотрите друг другу в глаза, с уверенностью можно говорить о взаимной симпатии. Сохраняет открытую позу. Если верхняя часть тела собеседника или пальцы ног развернуты в вашу сторону, он наклонился к вам — это еще один признак, который говорит о заинтересованности вами.

О том, как вызвать симпатию при первой встрече, читайте ЗДЕСЬ.