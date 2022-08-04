Копируйте и шепчите: 18 способов вызвать симпатию, которые реально работают

Копируйте манеры человека

При общении демонстрируйте собеседнику похожие жесты, копируйте мимику, садитесь с ним в одинаковую позу, подстраивайтесь под его дыхание, темп речи, «зеркалим». Такие манипуляции позволяют быстро понравиться человеку и вызвать к себе доверие. Но, конечно, не стоит впадать в крайности.

Находитесь чаще рядом с тем, с кем действительно желаете начать отношения

У нас, вероятнее всего, вызовут симпатию люди, которых мы знаем, те, которые чаще всего встречаются нам — мы уже подсознательно воспринимаем их как «своих».

Хвалите, но не льстите

Это отличный способ вызвать симпатию. Люди неосознанно ассоциируют комплименты, которые вы говорите в их адрес, с вашей личностью и чертами характера. Этот феномен называется «спонтанный перенос качеств».

Прием действует и в обратную сторону: если вы регулярно негативно отзываетесь о человеке, его недостатки люди неосознанно будут ассоциировать с вашей личностью. Остерегайтесь неискренности, найдите в собеседнике действительно нечто положительное.

Показывайте приятные эмоции

На нас оказывает большое влияние настроение людей в ближайшем окружении. Зачастую мы несознательным образом ощущаем такие же эмоции, что и собеседник. Если вы хотите понравиться кому-то, будьте доброжелательны и избегайте проявлений агрессии, гнева, уныния, негатива.