Копируйте и шепчите: 18 способов вызвать симпатию, которые реально работают

Действительно, есть техники, которые помогают добиться симпатии быстрее и легче. Что привлекает людей и каким образом применять эту информацию, чтобы оставить хорошее впечатление о себе?
Практический психолог, руководитель мурманского отделения общественной организации «Развитие психологической помощи» Инна Воронова назвала 18 способов вызвать симпатию у другого человека, которые реально работают.
Практикующий психолог, гипнотерапевт, президент Регионального отделения Межрегиональной общественной организации «Развитие психологической помощи» (Мурманск)
Копируйте манеры человека
При общении демонстрируйте собеседнику похожие жесты, копируйте мимику, садитесь с ним в одинаковую позу, подстраивайтесь под его дыхание, темп речи, «зеркалим». Такие манипуляции позволяют быстро понравиться человеку и вызвать к себе доверие. Но, конечно, не стоит впадать в крайности.
Находитесь чаще рядом с тем, с кем действительно желаете начать отношения
У нас, вероятнее всего, вызовут симпатию люди, которых мы знаем, те, которые чаще всего встречаются нам — мы уже подсознательно воспринимаем их как «своих».
Хвалите, но не льстите
Это отличный способ вызвать симпатию. Люди неосознанно ассоциируют комплименты, которые вы говорите в их адрес, с вашей личностью и чертами характера. Этот феномен называется «спонтанный перенос качеств».
Прием действует и в обратную сторону: если вы регулярно негативно отзываетесь о человеке, его недостатки люди неосознанно будут ассоциировать с вашей личностью. Остерегайтесь неискренности, найдите в собеседнике действительно нечто положительное.
Показывайте приятные эмоции
На нас оказывает большое влияние настроение людей в ближайшем окружении. Зачастую мы несознательным образом ощущаем такие же эмоции, что и собеседник. Если вы хотите понравиться кому-то, будьте доброжелательны и избегайте проявлений агрессии, гнева, уныния, негатива.
Не бойтесь показать свои недостатки
Всем людям свойственно ошибаться. Показав какой-либо недочет в своем характере или совершив ошибку, вы демонстрируете, что вы обычный человек. Так противоположная сторона подсознательно поймет, что к ее (его) недостаткам вы отнесетесь так же лояльно и с пониманием, поэтому ей (ему) нечего опасаться.
Кроме того, люди всегда хотят выглядеть лучше, чем они есть на самом деле. Именно поэтому, если вдруг вы ошибетесь перед другим человеком, вы позволите ему расслабиться возле вас и поможете проявить снисходительность. Люди любят тех, к кому они снисходительны.
Акцентируйте внимание на одинаковых жизненных позициях
Всем нравятся люди, чем-то похожие на них самих. Этот феномен называется эффектом притяжения по общим чертам. Замечено, что нам больше всего симпатичны люди, с которыми у нас есть одинаковые негативные качества или те, кто похож на нас во взглядах и интересах.
Воспринимайте человека таким, каким он сам себя считает
Люди желают, чтобы их считали такими, какими они сами себя позиционируют. Так они ощущают свою значимость и обретают больше уверенности в себе. Не стоит разрушать чужие «мифы», если вы хотите наладить отношения.
Расскажите какой-то свой секрет
Это отличный вариант, чтобы начать отношения и получить больше информации о собеседнике. Лучше всего начать со стандартных тем (к примеру, какое кино вы оба не так давно смотрели) и плавно перейти к более откровенному и интимному. Поведайте что-то откровенное о своей жизни. Так появится ощущение близости, а человеку проще будет поверить вам в дальнейшем. Ведь вы оказали ему «доверие», поделившись сокровенным.
Позвольте человеку рассказать о себе
В известном фильме «Место встречи изменить нельзя» опытный Жеглов поведал молодому Шарапову несколько своих «правил». И одно из них звучало, как «Умей внимательно слушать человека и старайся подвинуть его к разговору о нем самом. Как можно скорее найди в разговоре тему, которая ему близка и интересна».
Не бойтесь открыто показывать симпатию
Если мы полагаем, что человек к нам хорошо относится, мы сами проникаемся симпатией. Это так называемая взаимная симпатия.
Помимо этого, когда мы думаем, что люди к нам расположены, мы общаемся с ними тепло и непринужденно. Так мы увеличиваем вероятность оставить приятное впечатление. Вспомним опять же слова Глеба Жеглова: «Когда разговариваешь с людьми, чаще улыбайся. Первейшее это условие, чтобы нравиться людям».
Не говорите «пожалуйста»
Гораздо эффективнее, если вас поблагодарили за что-то, ответить: «Я уверен, на моем месте вы бы сделали для меня то же самое». Этот прием взывает к чувству взаимности, и человек обязательно захочет отплатить вам чем-то. Через некоторое время смело можете просить его об услуге.
Повышайте ранг
Сравнивайте своего собеседника, его поведение или поступки с поведением и поступками неких значимых людей.
Иногда переходите на шепот
Считается, что чем тише тон собеседников, тем более интимные и близкие между ними отношения. Кто обычно разговаривает полушепотом или шепотом? Чаще всего влюбленные, супруги, любовники. Иногда шепотом сообщают друг другу какие-то секреты. Именно поэтому на невербальном уровне мы считываем шепот как один из способов продемонстрировать свое доверие. Как один из вариантов расположить к себе человека: просто наклониться к его уху и что-то прошептать. Разумеется, это должно быть уместно и в рамках приличия. Иначе подобное поведение может быть расценено неоднозначно.
Делайте комплименты от третьего лица
Иногда прямые комплименты могут быть расценены как лесть. Чтобы комплимент не «бил напрямую», можно сделать его от третьего лица. Я не призываю напрямую льстить — дело в том, чтобы научиться делать людям приятное и быть приятным человеком.
Дайте собеседнику возможность нравиться самому себе
Это золотое правило дружбы — его нужно знать, если вы планируете строить глубокие и длительные отношения. Нам всегда нравятся люди, рядом с которыми мы любим себя и чувствуем собственную исключительность. Так что самое главное — сделать так, чтобы наш визави нравился самому себе во время общения.
А самый легкий способ сделать это — проявлять искреннюю эмпатию: слушать человека, слышать его, выказывать сочувствие и позитивно реагировать на его слова. В общем, просто быть живым человеком.
Три невербальных сигнала дружелюбия
1. Наклон головы
Это универсальный инструмент, чтобы быстро расположить к себе человека. На боковых поверхностях шеи находятся сонные артерии. Наклоняя голову, мы открываем одну из них и таким образом другой человек считывает это как знак расположения. Открывая сонную артерию, мы посылаем сигнал другому человеку: «Я не жду от тебя опасности».
2. Игра бровями
Если вы присмотритесь к людям в кафе, которые встречаются с близкими или друзьями, то увидите одну интересную особенность. Когда близкие люди видят друг друга, они на одну шестую секунды вскидывают брови — так человек проявляет радость. Мы это делаем машинально, даже не обращая внимания. Если вы хотите, чтобы другой человек гарантированно почувствовал вашу симпатию, научитесь вскидывать брови.
3. Улыбка
Настоящую улыбку отличают две особенности: поднятые скулы и образовавшиеся лучики-морщинки вокруг глаз. Даже если улыбается ребенок, вокруг его глаз все равно образуются лучики.
При фальшивой улыбке скулы почти не поднимаются и лучиков не видно. И это считывается, как знак того, что человеку нельзя доверять. Так что мастерство нравиться людям еще и в том, чтобы улыбаться искренне.