По словам поведенческого психолога Людмилы Головиной, в самом начале отношений женщины часто смотрят на избранника через розовые очки своих ожиданий. И чем сильнее нравится мужчина, тем менее критично они будут воспринимать его поведение. Даже если уже на первых порах почувствуют эмоциональный дискомфорт от его действий.
Психолог-консультант, поведенческий психолог, коуч «Психодемии»
— Поэтому в этот период крайне важно сохранять бдительность и прислушиваться к своим ощущениям. Иначе можно потратить много душевных сил и времени на людей, чьи намерения далеки от серьезных, а иногда и просто могут сводиться к получению выгоды, — советует Людмила Головина.
Как женщине понять, что мужчина, даже если и говорит о любви, на самом деле не настроен на серьезные отношения, а возможно, и вовсе просто пользуется женщиной? Психолог рассказала, как обычно ведут себя такие мужчины. Присмотритесь и вы внимательнее к своему возлюбленному.
1. Он появляется только в удобное для него время
Партнер рассматривает заинтересованную в отношениях женщину как инструмент для удовлетворения своих нужд: физических, эмоциональных, бытовых или финансовых. Он знает, что его появление — ценный подарок. Его всегда готовы выслушать и дать поддержку, которая нужна именно в этот момент его нелегкой жизни.
2. Он вас высмеивает, обесценивает
То есть мужчина использует газлайтинг — одну из форм манипуляции. Его поступки и слова ставят под сомнение вашу способность адекватно воспринимать происходящее, создают ощущение «со мной что-то не так».
Кроме этого от манипуляторов часто можно услышать такие фразы, как:
«проще надо быть»;
«нельзя на все обижаться»;
«у тебя ненормальная реакция на шутки».
Такая замаскированная агрессия причиняет сильную боль и не может исходить от человека с подлинными чувствами.
3. Он часами не отвечает на сообщения
Или часто переносит время встречи, не соблюдает договоренности. Другими словами, в его графике есть время для тысячи разных дел, гораздо более важных, чем возможность проявить к вам уважение.
4. Он не проявляет сочувствия
Вы можете рассказывать ему о происходящем в вашей жизни, о каких-то переживаниях, но он больше говорит о себе, не демонстрирует эмпатию и интерес к вашим радостям и невзгодам, а также не предлагает поддержку. Это означает, что для такого человека общение и отношения с вами в отрыве от своих нужд ценности не представляют.
5. Он моментально возносит вас на пьедестал
Он может восхищаться вами, окружать заботой и уже через три дня готов жениться. Конечно, такое сахарное шоу будет приятным, только вот, скорее всего, недолгим. Восхищение быстро сменится разочарованием.
Падать в омут любви и совершать импульсивные поступки — это свойство не сказочных принцев, а эмоционально незрелых мужчин, в личности которых может преобладать нарциссизм. Поэтому им необходимо идеализировать партнера и создать видимость тесной связи, которая со временем будет держаться на контроле и манипуляциях. Таких отношений стоит опасаться — они могут нанести серьезный вред психике.
6. Он не пускает вас в свою жизнь
Мужчина может сколько угодно жаловаться на бывшую девушку, маму или начальника. Вы знаете о его трудностях на работе, заболевшем коте и соседях с пятого этажа. Но вас нет в его планах, он не знакомит со своим окружением и не зовет на вечеринки с друзьями. Какой в этом смысл, если есть вероятность, что вы только новый «проходной вариант»?
7. Он просит помочь материально
В начале он восхищается и осыпает вас комплиментами, но довольно быстро начинает жаловаться и просить о помощи — в этот раз материальной. То кошелек забыл и не может расплатиться в ресторане, то зарплату задержали и просит дать в долг. И вообще — лучше переехать к вам, чтобы больше времени проводить вместе. И вот он уже живет у вас в квартире и ест из вашего холодильника.
Как не попасть на удочку к тем, кто хочет «хорошо провести время»
Как же вести себя на начальных этапах отношений, чтобы не стать жертвой альфонса, манипулятора или банального любителя «хорошо провести время»?
Как объясняет психолог, женщин, которые попадают и иногда подолгу остаются в таких дискомфортных отношениях, объединяет ряд характерных особенностей. Прежде всего они:
склонны к созависимым отношениям;
берут ответственность за чувства партнера на себя;
часто находятся в роли жертвы или спасателя;
имеют смутное представление о своих потребностях и границах дозволенного в отношениях с другими людьми. То есть они для себя четко не определили, как с ними можно обращаться, а как нельзя, на что они готовы закрыть глаза, а что категорически недопустимо.
Поэтому, по мнению Людмилы Головиной, лучшим противоядием от «ненужных» отношений может стать понимание своих ценностей и определение личных границ.
— После этого остается наблюдать за поведением избранника, прислушиваться к своим ощущениям, не пропускать тревожные сигналы и вести открытую игру — всегда говорить мужчине о том, что не нравится, вызывает вопросы или тревогу, а не строить гипотезы или ждать, что ваши мысли прочтут. Такое поведение будет говорить о вас как об уверенном в себе человеке, который знает себе цену, следует своим интересам и не позволит другим недостойно с собой обходиться. А такая женщина манипуляторам и аферистам будет просто не по зубам, — заключила психолог.