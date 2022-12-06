— Поэтому в этот период крайне важно сохранять бдительность и прислушиваться к своим ощущениям. Иначе можно потратить много душевных сил и времени на людей, чьи намерения далеки от серьезных, а иногда и просто могут сводиться к получению выгоды, — советует Людмила Головина.

Как женщине понять, что мужчина, даже если и говорит о любви, на самом деле не настроен на серьезные отношения, а возможно, и вовсе просто пользуется женщиной ? Психолог рассказала, как обычно ведут себя такие мужчины. Присмотритесь и вы внимательнее к своему возлюбленному.

1. Он появляется только в удобное для него время

Партнер рассматривает заинтересованную в отношениях женщину как инструмент для удовлетворения своих нужд: физических, эмоциональных, бытовых или финансовых. Он знает, что его появление — ценный подарок. Его всегда готовы выслушать и дать поддержку, которая нужна именно в этот момент его нелегкой жизни.

2. Он вас высмеивает, обесценивает

То есть мужчина использует газлайтинг — одну из форм манипуляции. Его поступки и слова ставят под сомнение вашу способность адекватно воспринимать происходящее, создают ощущение «со мной что-то не так».

Кроме этого от манипуляторов часто можно услышать такие фразы, как:

«проще надо быть»;

«нельзя на все обижаться»;

«у тебя ненормальная реакция на шутки».

Такая замаскированная агрессия причиняет сильную боль и не может исходить от человека с подлинными чувствами.