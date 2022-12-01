«Газлайтинг» признан словом 2022 года по версии словаря Merriam-Webster. Интерес к этому термину в онлайн-поиске словаря в этом году вырос на 1740% по сравнению с предыдущими. Причем он был не волнообразным, а стабильным и постоянным. В прошлом году словом года было «вакцина».
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По данным издателей
Газлайтингом называют форму психологической манипуляции, когда обидчик пытается контролировать жертву, искажая ее чувство реальности. Яркий пример газлайтинга — партнер делает что-то оскорбительное, а затем отрицает, что это произошло.
Фразы, которые говорят газлайтеры
«Этого не было»
Отрицание своих гадких поступков, обидных слов — это частая тактика газлайтера. Так он заставляет жертву сомневаться в себе.
— Жертва все больше начинает полагается на ту реальность, которую создает ее обидчик-манипулятор. Тут же возникает зависимость от него, —
«Ты ненормальный/ая — и другие тоже так думают»
Газлайтер заставляет свою жертву усомниться в собственном здравомыслии. Он рассказывает друзьям и знакомым о психической неуравновешенности своей жертвы — так, что человеку начинают все меньше верить даже его близкие.
— Газлайтер всеми силами отключает жертву от ресурса — не дает общаться с близкими, — поясняет психолог. — Так она не сможет опираться на поддержку других людей и получить хоть какой-то шанс разорвать разрушающие отношения. Чаще всего так делает мужчина в паре.
«Мне жаль, что ты думаешь, что я причинил тебе боль»
Это вовсе не извинение. Это способ уйти от ответственности и обвинить жертву. Она начинает сомневаться в себе и задаваться вопросом: действительно ли это было так обидно и больно? И в итоге начинает интерпретировать события так, как ей будет говорить газлайтер.
«Ты действительно думаешь, что я это выдумываю?»
Обидчик чаще всего использует эту фразу, когда его обвиняют во лжи или фабрикации подробностей какого-то события. Он пытается заставить жертву чувствовать себя виноватой за то, что ему не доверяет.
«Ты просто пытаешься меня запутать»
Эта фраза используется, чтобы переложить вину на жертву и заставить ее почувствовать себя виноватой, сомневаться в собственных намерениях.
«Ты же знаешь, что я никогда намеренно не делаю больно»
Эта фраза — еще один пример того, как обидчик манипулирует своей жертвой. Выставляя себя чистыми в намерениях, он снимает с себя вину. Когда жертва слышит, что боль ей причинили ненамеренно, она сомневается в обоснованности своих эмоций и задумывается: а надо ли обижаться на партнера?
«Я сделал это, потому что люблю тебя»
Эта фраза — чрезвычайно распространенный пример газлайтинга в романтических и семейных отношениях.
Оправдывая свои намерения любовью, обидчик манипулирует жертвой, заставляя ее думать, что он заботится о ее интересах. Результат — человек начинает чувствовать вину из-за того, что злится или расстраивается из-за обидчика.
«Ты слишком чувствителен»
Эта фраза используется газлайтерами, чтобы обесценить чувства жертвы. Если кто-то выражает свои негативные чувства, газлайтер заявляет, что на самом деле нет повода для переживаний. Кстати, часто такое может встречаться в отношениях родителей и детей.
Отец или мать могут заставить почувствовать ребенка, что его эмоции и переживания несерьезны, неважны, несущественны — в итоге он смирится с оскорбляющим его поведением и будет считать его нормой.
«Ты сама виновата, что я так поступил»
Способ переложить ответственность с себя на жертву — это заявить, что она сама виновата в поведении другого человека, потому что сказала или сделала что-то не так.
— Человек просто снимает с себя ответственность за свое поведение и возлагает ее на жертву, заявляя, что она должна была знать, какой может быть реакция, — говорит Тессина.
«Это чушь из Интернета. Это неправда»
Эта фраза — еще один пример обесценивания, чтобы заставить жертву усомниться в себе, в источниках информации, которым она доверяла, и почувствовать себя глупой или некомпетентной. Это еще больше способствует изоляции жертвы от информации и попыток мыслить независимо.
«У других все гораздо хуже»
Вроде бы такая фраза говорит о том, что человек пытается утешить, найти способ поднять настроение. Но на самом деле это подрывает личные эмоции жертвы и обесценивает проблемы, с которыми она сталкивается.
«Ты на самом деле так не думаешь»
Эта фраза — еще один пример, используемый манипуляторами для подавления эмоций жертвы. Она пренебрежительна и предназначена для того, чтобы заставить жертву задаться вопросом, являются ли ее чувства нормальными.
«Я беспокоюсь о тебе. Ты все время что-то забываешь»
Такое притворное беспокойство обманчиво, оно подрывает уверенность человека в себе. А главное — так газлайтер заставляет жертву укрепиться во мнении, что он — заботливый и душевный человек, который не причинит ей вреда.
«У тебя ужасная память»
Похожими фразами могут кидаться начальники или коллеги-газлайтеры. Так они принижают ваши профессиональные способности, обесценивают ваш труд, эффективность работы, ну и ставят в неловкое положение перед другими.
— Они делают это, потому что в основе газлайтинга лежит желание заставить жертву задавать себе вопросы — окружающие думают так же, как и я или нет? И когда окажется, что себе доверять все сложнее и сложнее, газлайтер сможет полностью контролировать ситуацию, — говорит психолог Тесина.
«У тебя стресс. Не каждый может справиться с этими обязанностями»
Этот пример газлайтинга сложно распознать, так как он маскируется под заботу о жертве. Симулируя беспокойство по поводу уровня стресса жертвы, обидчик завоевывает ее доверие. Однако он также заставляет человека чувствовать себя исключительно некомпетентным из-за того, что не может справиться с большой нагрузкой.
Жертва будет чувствовать, что она «недостаточно хороша» для выполнения поставленной перед ней задачи. Эта неуверенность в себе может еще больше повлиять на производительность труда и добавить стресса в ее жизнь.
И что же делать
Разорвать разрушающие вас отношения, расстаться с начальником-газлайтером или родственником-манипулятором — это только ваша дорога, только ваше решение, которое нужно принять самостоятельно — не кивая головой ни на кого другого, не придумывая отговорок и не перекладывая ответственность.
Вспомогательным ресурсом может быть помощь психолога или психотерапевта, которые вернут вам уверенность и любовь к себе. Важно также запросить помощь у близких и друзей, которые готовы вам помочь перестать быть жертвой газлайтинга.
Главное, помните: это не ваша вина, что вы попали под влияние газлайтера, и вы всегда можете завершить эти отношения.