«Ты просто пытаешься меня запутать»

Эта фраза используется, чтобы переложить вину на жертву и заставить ее почувствовать себя виноватой, сомневаться в собственных намерениях.

«Ты же знаешь, что я никогда намеренно не делаю больно»

Эта фраза — еще один пример того, как обидчик манипулирует своей жертвой. Выставляя себя чистыми в намерениях, он снимает с себя вину. Когда жертва слышит, что боль ей причинили ненамеренно, она сомневается в обоснованности своих эмоций и задумывается: а надо ли обижаться на партнера?

«Я сделал это, потому что люблю тебя»

Эта фраза — чрезвычайно распространенный пример газлайтинга в романтических и семейных отношениях.

Оправдывая свои намерения любовью, обидчик манипулирует жертвой, заставляя ее думать, что он заботится о ее интересах. Результат — человек начинает чувствовать вину из-за того, что злится или расстраивается из-за обидчика.

«Ты слишком чувствителен»

Эта фраза используется газлайтерами, чтобы обесценить чувства жертвы. Если кто-то выражает свои негативные чувства, газлайтер заявляет, что на самом деле нет повода для переживаний. Кстати, часто такое может встречаться в отношениях родителей и детей.

Отец или мать могут заставить почувствовать ребенка, что его эмоции и переживания несерьезны, неважны, несущественны — в итоге он смирится с оскорбляющим его поведением и будет считать его нормой.

«Ты сама виновата, что я так поступил»

Способ переложить ответственность с себя на жертву — это заявить, что она сама виновата в поведении другого человека, потому что сказала или сделала что-то не так.

— Человек просто снимает с себя ответственность за свое поведение и возлагает ее на жертву, заявляя, что она должна была знать, какой может быть реакция, — говорит Тессина.

«Это чушь из Интернета. Это неправда»

Эта фраза — еще один пример обесценивания, чтобы заставить жертву усомниться в себе, в источниках информации, которым она доверяла, и почувствовать себя глупой или некомпетентной . Это еще больше способствует изоляции жертвы от информации и попыток мыслить независимо.

«У других все гораздо хуже»

Вроде бы такая фраза говорит о том, что человек пытается утешить, найти способ поднять настроение. Но на самом деле это подрывает личные эмоции жертвы и обесценивает проблемы, с которыми она сталкивается.

«Ты на самом деле так не думаешь»

Эта фраза — еще один пример, используемый манипуляторами для подавления эмоций жертвы. Она пренебрежительна и предназначена для того, чтобы заставить жертву задаться вопросом, являются ли ее чувства нормальными.

«Я беспокоюсь о тебе. Ты все время что-то забываешь»

Такое притворное беспокойство обманчиво, оно подрывает уверенность человека в себе. А главное — так газлайтер заставляет жертву укрепиться во мнении, что он — заботливый и душевный человек, который не причинит ей вреда.