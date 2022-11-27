Все стереотипы давно канули в Лету

— Даже в начале нулевых рождение ребенка в 20 лет уже воспринималось не как норма, а как что-то неправильное. Женщины много работали, заботились о своем здоровье, наращивали социальные связи. И они понимали, что правильно не только родить ребенка, но и поставить его на ноги во всех смыслах этого слова, — говорит психолог.

Раньше было принято считать, что девушка после 25 лет уже старородящая. Сейчас это уже совсем не так. Медицина шагнула далеко вперед, жизнь сильно изменилась, поэтому женщины планируют беременность и после 30, и после 35, и даже после 40 лет.

— Безусловно, надо учитывать, что с возрастом выносить ребенка может быть тяжелее, физиологию никто не отменял. Но если к беременности подходить ответственно, то наверняка все получится. Но с точки зрения психологии так называемые «поздние роды» — это очень даже хорошо, — заверяет эксперт.

Дыхание молодости

Женщина, которая рожает после 35, получает невероятное дыхание молодости . Ведь она окунается в эту среду мам, которые, скорее всего, моложе ее. Женщина начинает чувствовать себя точно так же, это ее окрыляет!

— Сейчас я уже не вижу мам, которые приходили бы и жаловались, что поздние роды усложнили их жизнь. Женщины очень активные, подтянутые, бодрые, видно, что они даже не думают о том, что решили стать мамами якобы слишком поздно, — делится опытом Светлана Рассмехина.