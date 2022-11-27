Закончить школу, поступить в университет, там познакомиться с хорошим парнем, а после получения диплома сразу выйти за него замуж и родить ребенка — простая и понятная схема «правильной» жизни. Только вот эта схема — идеальная модель для наших бабушек и дедушек, может быть, даже для некоторых родителей молодых людей. Но навязать ее современному поколению вряд ли получится. И это не значит, что девушки не хотят семью. Просто после двадцати лет многим хочется заняться своим образованием, посмотреть мир, попробовать себя в разных профессиях. А пеленки пусть останутся на потом.
Правда ли, что позднее материнство — это плохая идея? Об этом «Доктор Питер» поговорил с семейным психологом Светланой Рассмехиной.
Практикующий психолог, эксперт по семейным отношениям
Все стереотипы давно канули в Лету
— Даже в начале нулевых рождение ребенка в 20 лет уже воспринималось не как норма, а как что-то неправильное. Женщины много работали, заботились о своем здоровье, наращивали социальные связи. И они понимали, что правильно не только родить ребенка, но и поставить его на ноги во всех смыслах этого слова, — говорит психолог.
Раньше было принято считать, что девушка после 25 лет уже старородящая. Сейчас это уже совсем не так. Медицина шагнула далеко вперед, жизнь сильно изменилась, поэтому женщины планируют беременность и после 30, и после 35, и даже после 40 лет.
— Безусловно, надо учитывать, что с возрастом выносить ребенка может быть тяжелее, физиологию никто не отменял. Но если к беременности подходить ответственно, то наверняка все получится. Но с точки зрения психологии так называемые «поздние роды» — это очень даже хорошо, — заверяет эксперт.
Дыхание молодости
Женщина, которая рожает после 35, получает невероятное дыхание молодости. Ведь она окунается в эту среду мам, которые, скорее всего, моложе ее. Женщина начинает чувствовать себя точно так же, это ее окрыляет!
— Сейчас я уже не вижу мам, которые приходили бы и жаловались, что поздние роды усложнили их жизнь. Женщины очень активные, подтянутые, бодрые, видно, что они даже не думают о том, что решили стать мамами якобы слишком поздно, — делится опытом Светлана Рассмехина.
У некоторых женщин может возникнуть страх: вдруг ее будут принимать за бабушку ребенка? Тот тогда начнет стесняться своей мамы. Но с этим страхом надо поскорее расстаться, он уже, скажем так, неактуален.
— Во-первых, норма сильно сдвигается, возможно, раньше, лет 20 назад, можно было искренне переживать. Но сейчас все больше и больше женщин рожают в зрелом возрасте. Во-вторых, для подростков нормально стесняться своих родителей. И возраст тут совершенно ни при чем — просто у ребенка такой сложный период, — говорит психолог.
Сейчас могут обсудить тех, кто родил в 20
Средний возраст, когда девушка заканчивает учебу после школы и вуза, — 22 года. Иногда это происходит и в 24 года, не забываем, что сейчас учиться можно 5 и 6 лет. И если девушка не хочет учиться, заняться чем-то еще, а после школы быстро выходит замуж и рожает ребенка, то про нее могут подумать: что-то с ней не так.
— Что у нее были за отношения с мамой и папой, раз она так рано выскочила из родительского гнезда и родила? Ведь у нее нет сбережений, собственного жилья, профессии. Сейчас требования к рождению ребенка и его воспитанию сильно выросли. Девушки не хотят зависеть ни от мужа, ни от мамы и папы, — говорит психолог.
Представьте: если у женщины есть стабильный, хороший заработок, карьера, свое жилье, и вдруг с мужем перестанут ладиться отношения, то она встанет и уйдет. При этом она понимает, что ее ребенок ничего не лишится — ведь материально она независима, плюс женщина не потеряет своего социального статуса. А в 20–25 лет вряд ли можно добиться всего вышеперечисленного.
Зрелые родители = здоровая психика у ребенка
Опираясь на исследования, можно сделать такой вывод: позднее рождение приходится на людей высокообразованных.
Юность у будущей мамы, а именно годы с 20 до 30, потрачена на образование, знания, и в том числе накопился опыт, он поможет принять решение, кто ей подходит для отношений и потомства. Наверняка вы слышали истории из серии: «Выскочила за него замуж в 18, молодая была, глупая. Сейчас мне 35, я совсем иначе смотрю на жизнь и иначе выбираю мужчин».
— Женщины приходят в материнство более осознанными. Они готовы к тому, что после рождения ребенка их жизнь кардинально поменяется. Что не надо обращаться с детьми так, как обращались с ними их родители, — это далеко не всегда показатель идеального воспитания, — говорит Светлана Рассмехина.
Еще один несомненный плюс: когда будущие родители готовы к детям, они понимают, что откупиться от ребенка подарком уже не получится. Как правило, зрелые мамы и папы уделяют малышу больше внимания, дают больше любви, понимая, что избаловать любовью невозможно.
— Рожает женщина в 20 или в 40 — младенцу все равно. Он же получает опыт, привязанность, ему нужна отзывчивая мама. И то же самое происходит, когда ребенку 14. Будет маме на тот момент 34 или 50 — ему тоже все равно, ведь главное — как мама его понимает и кем она для него является, — убеждена психолог.
Почему оба родителя должны быть достаточно взрослыми
Кризисы среднего возраста бывают и у мужчин, и у женщин. Наверняка вы знаете хоть один пример, когда мужчина за 40 или даже за 50 встает и уходит из первой семьи. Он думает: «Я такой решительный, молодец, у меня может быть вторая семья». Через некоторое время и правда все меняется: новая жена, беременность, роды.
— Если мужчина хочет окунуться в молодость, то так он эту задачу не решит. У него будет молодая жена, у нее вся жизнь бурлит, а у него она уже идет на спад. Это гарантирует проблемы в семье в ближайшем будущем. А устойчивость психики детей зависит от того, какие отношения в паре, — говорит психолог.
Поэтому так важно, чтобы мужчина был готов стать отцом, осознавал, что новая жена не заменит ему маму, что быть папой — это сложно и ответственно, одним зарабатыванием денег тут точно не ограничишься.
Ребенку в равной степени нужны и мама, и папа. Причем нужны они ему как в младенчестве, так и в школе и в институте. Если сын или дочь росли в семье, где родители хотели ребенка, окружали его заботой и любовью, то они не столкнутся с абьюзивными отношениями, ими будет трудно манипулировать. Ведь у ребенка стабильная психика, он точно знает, чего хочет от этой жизни.