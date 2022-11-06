— Ко мне обращались с запросом: «Помочь выйти из отношений с женатым любовником и забыть его». Забыть невозможно, тут требуется операция на мозг. Но реально разрушить образ любовника. Но обо всем по порядку.

Почему некоторых девушек тянет к женатым мужчинам

Если мы посмотрим по сторонам, то в нашей стране многие девочки воспитываются в неполных семьях. Отец или пил, или пропадал на работе и в гараже, либо в целом отсутствовал после развода, да и алименты не платил.

Взросление в подобной семье формирует негативные схемы мышления и поведения — даже если мама нашла прекрасного мужчину — отчима дочери . Одна из них — это «отвержение». В этом случае мозгу комфортно ждать и искать подтверждения идеи: «меня бросят», или «меня оставят одну», или «я буду одинокой».

Есть печальный опыт в детстве, когда потребности в принятии, постоянстве, любви не были закрыты. Он переносится во взрослую жизнь. На уровне вне осознанности девушку тянет к партнерам, которые изменят, бросят, покинут. Согласитесь, что женатый любовник идеально удовлетворяет негативный паттерн мышления и поведения.