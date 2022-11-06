Мы не выбираем, что чувствовать, но мы в силах выбирать, как поступить. Влюбиться в человека, который уже несвободен, — не самая приятная участь, даже если любовь оказалась взаимной. И даже если ваш избранник обещает, что обязательно разведется — но не сейчас.
А что делать, если вас как будто постоянно тянет только к женатым мужчинам? О чем вообще могут свидетельствовать подобные предпочтения? И что делать, если вы не хотите рушить чужую семью? Разбираемся вместе с психологом.
Практикующий психолог, автор книг, член АКПП (Санкт-Петербург), схема-терапевтt.me/pshychospoyler
— Ко мне обращались с запросом: «Помочь выйти из отношений с женатым любовником и забыть его». Забыть невозможно, тут требуется операция на мозг. Но реально разрушить образ любовника. Но обо всем по порядку.
Почему некоторых девушек тянет к женатым мужчинам
Если мы посмотрим по сторонам, то в нашей стране многие девочки воспитываются в неполных семьях. Отец или пил, или пропадал на работе и в гараже, либо в целом отсутствовал после развода, да и алименты не платил.
Взросление в подобной семье формирует негативные схемы мышления и поведения — даже если мама нашла прекрасного мужчину — отчима дочери. Одна из них — это «отвержение». В этом случае мозгу комфортно ждать и искать подтверждения идеи: «меня бросят», или «меня оставят одну», или «я буду одинокой».
Есть печальный опыт в детстве, когда потребности в принятии, постоянстве, любви не были закрыты. Он переносится во взрослую жизнь. На уровне вне осознанности девушку тянет к партнерам, которые изменят, бросят, покинут. Согласитесь, что женатый любовник идеально удовлетворяет негативный паттерн мышления и поведения.
Женатый любовник потенциально бросит жену или новую пассию, он не надежен априори, не безопасен, он использует женщину, а она его, затыкая дыры недополученных в детстве потребностей. При этом женщина искренне любит — так она считает — страдает. Так же, как страдала маленькая девочка без папы — пусть и алкоголика, пусть и дебошира.
Если дело не в «отвержении», есть еще одна причина — оказаться лучше его жены, другой женщины. Если спрашиваешь клиенток, имеющих любовников и мечтающих от них уйти, про их мысли, «я лучше» — один ответ. Лучше, чем официальная. Это помогает поднять самооценку.
Третья причина — риск. Есть те, кого заводит возможность попасться с женатым мужчиной (иногда вне осознанности). Например, у клиенток со схемой «недоверие/ ожидание жестокого обращения» несколько выгод:
она подтвердит идею, будто мир опасен;
она потенциально может нарваться на неприятности;
она может разрушить свою жизнь, и это вернет ее в детство, когда взрослые не обеспечивали безопасность.
Четвертая причина — избалованность и недостаточность самоконтроля. У таких клиенток, как правило, имеются схемы негативного мышления и поведения «привилегированность», «недостаточность самоконтроля». Она сформировалась в детско-подростковом возрасте, если девочку баловали и она не понимает, почему нельзя брать чужое, либо девочку строго и жестко ограничивали.
Если отойти от схема-терапии и взять причины на поверхности, то получается, будто женатый мужчина проверен, он прошел отбраковку, он готов к семье. Лично я, когда женился и надел кольцо на безымянный палец, сразу ощутил рост внимания к своей персоне. А когда у меня появилась дочь, я начал гулять с ней, сидеть в песочнице, то «мои акции выросли в разы». В глазах женщин я обрел ореол — «хороший отец (нашего потомства), способный к зачатию».
С глаз долой, из сердца — вон
Вы проанализировали причины своей симпатии к женатому мужчине и решили, что не хотите строить с ним отношения, или поняли, что не видите будущего с женатым мужчиной? Психолог объяснил, как уйти от женатого любовника и справиться со своими чувствами. Вот что вам нужно сделать:
разрушить ореол, созданный в воображении о данном человеке. Это бывает сложно, но помогает;
понять собственные жизненные ценности и следовать им. Если в них «семья», «гармоничная любовь» — это надежный фундамент, то, опираясь на него, реально уйти из гнилых отношений;
понять и проработать собственные схемы негативного мышления и поведения. Например, «отверженность» сопричастна с сильным страхом одиночества. Это заставляет цепляться за мужчину, какого бы он ни был качества. В зависимости от присущих паттернов будет строиться лечение: стулья, письма, дыхательные техники, рескриптинг и так далее по рекомендациям с психологом;
используя кинотерапию, посмотреть на проблему со стороны, как обычно заканчиваются истории с любовниками. Например, «Идеальное убийство» 1998 года выпуска с Гвинет Пэлтроу и Майклом Дугласом;
но важно начать с ценностей. Они помогают убрать «крючки» тяги к мужчинам, которые подтверждают негативную зону комфорта, но не помогают построить гармоничные, здоровые отношения.