Стереть из памяти не выйдет

Часто девушки и взрослые женщины обращаются после разрыва отношений с партнером. Их переполняют различные чувства, причиняющие боль. Кому-то перенести расставание легче, кому-то сложнее. Некоторые даже просят помочь забыть бывшего «родного — знакомого».

Увы, стереть память, как в клипе NЮ «Никто» или в фильмах «Вечное сияние чистого разума», «Вспомнить все» не получится. Да это и не нужно, поверьте. Природа умна и через получаемый нами опыт учит важным вещам.

Я, например, расстался со своей первой девушкой более 25-ти лет назад и прекрасно могу воссоздать в голове ее черты, имя и то, как мы проводили время вместе. Я извлек уроки из нашей связи. Я убедился в истине, что боль при разрыве отношений неизбежна, но страдание — это выбор!