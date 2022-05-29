Расставанье — это маленькая смерть, как поется в старой песне. Встречались ли вы пару месяцев или прожили в браке несколько лет — неважно: разрыв все равно так или иначе приносит боль.
Но как достойно прожить этот период? Возможно ли забыть бывшего и открыть новую страницу в своей личной жизни? И почему к нему так тянет, даже если за время экс-бойфренд успел показать себя не с лучшей стороны? Разбираемся вместе с психологом.
Практикующий психолог, член Ассоциации когнитивно-поведенческой психотерапии, сказкотерапевт, арт-терапевт.t.me/pshychospoyler
Стереть из памяти не выйдет
Часто девушки и взрослые женщины обращаются после разрыва отношений с партнером. Их переполняют различные чувства, причиняющие боль. Кому-то перенести расставание легче, кому-то сложнее. Некоторые даже просят помочь забыть бывшего «родного — знакомого».
Увы, стереть память, как в клипе NЮ «Никто» или в фильмах «Вечное сияние чистого разума», «Вспомнить все» не получится. Да это и не нужно, поверьте. Природа умна и через получаемый нами опыт учит важным вещам.
Я, например, расстался со своей первой девушкой более 25-ти лет назад и прекрасно могу воссоздать в голове ее черты, имя и то, как мы проводили время вместе. Я извлек уроки из нашей связи. Я убедился в истине, что боль при разрыве отношений неизбежна, но страдание — это выбор!
Когда любишь не бывшего, а страдать
Почему кто-то выбирает страдание и как снизить накал отягчающих состояние эмоций, извлечь выгоду из расставания?
Согласно концепции схем-режимов Джеффри Янга, у кого-то из нас в процессе взросления формируется одна из стратегий снижения стресса (напряжения) — «Избегание». Проявляться она может через постоянное недовольство, ворчание, стенание.
Знаете людей, словно любящих страдать? Это их привычное поведение. Попытки их приободрить столкнутся с неприятием вашей помощи.
Увлекаться страданиями после разрыва отношений и вообще притягивать к себе несчастья свойственно тем, у кого превалирующая самооценка:
«Я достойный любви (уважения) человек, когда страдаю, мне больно, плохо».
Примеров таких людей много в классической русской литературе, входящей в обязательную школьную программу. В основном страдают барышни.
Изучая их мышление и поведение современные девушки формируют некий образ истинной любви, последствий разрыва отношений. Забывая, что написана проза более ста лет назад в рамках существовавшего тогда уклада, с учетом домостроя и написана мужчинами.
Почему кто-то с трудом забывает бывшего, словно смакуя прошлое, пусть оно было не самым радужным? По названным выше причинам или иным, которые можно выяснить в ходе личной терапии, выяснить и изменить.
Но я начал с того, что часто девушки и взрослые женщины обращаются после разрыва отношений с партнером. Это правда! Это горе, у которого есть стадии, которые важно пройти от шока к осознанности.
Это выход из зоны комфорта, которая «всегда тюрьма» (как поет Юлия Зиверт), но создающая иллюзию стабильности в нашем турбулентном мире.
Как помочь себе пережить разрыв
Обратитесь к себе! Используй неприятную ситуацию для самопознания и самопонимания. Пропишите, какие эмоции вызвал разрыв: грусть, радость, разочарование, тревогу, страх… Ощущений будет несколько. Оцени каждое в процентах. А еще нарисуйте, применив когнитивно-поведенческую арт-терапию.
В процессе создания рисунка своего расставания прислушивайся к себе. Как, например, тревога отзывается в теле? Например, я могу начать задыхаться в моменты сильного беспокойства. А у вас? Какого цвета тревога у вас на листке? А сколько радости, предвкушения у вас сейчас (ведь теперь можно создать новые отношения)? И так далее.
Через познание своих эмоций и физических ощущений боль разлуки станет осязаемой, видимой и потому осознанной. Вы сможете легче принять ее.
Есть несколько способов пережить расставания, которые сделают только хуже. Поэтому:
Не используй в процессе стимуляторы: сигареты, алкоголь, другие запрещенные вещества.
Не затыкай дыру в душе новой скоропалительной связью! Сексоголизм — это один из способов подавления неприятных эмоций. Проживи разрыв и двигайся дальше.
Кстати, большинство мужчин после расставания хорохорятся, начинают употреблять вещества, кутить. Но с течением времени их догоняют не прожитые от расставания эмоции, накрывают. Ведь даже поплакать мужчинам до сих пор вменяется в слабость. Девочкам в этом плане проще, потому они быстрее приходят в себя после ухода бывших.
Чтобы расставание принесло пользу
Выпишите все плюсы и минусы, все положительные и негативные уроки развалившихся отношений. Но будьте нежней к себе!
Иногда стоит обратиться за помощью, поскольку реально наличие субдепрессии (чаще клиентки после разводов ее симптомы ощущают) или другого расстройства личности. Ведь каждый человек индивидуален и боль в страдание превращают свои «скелеты в шкафу».