Абсолютным доказательством измены может считаться, пожалуй, явка с повинной или если человека застали на «месте преступления».
Но многие тотальные ревнивцы уверены, что об измене совершенно точно говорят «услышанный» запах чужих духов, желание принимать душ сразу после работы, любое отклонение от привычного расписания — хотя бы на 5–10 минут, и так далее.
Но косвенных признаков, что человек вам на самом деле изменяет, не так уж много. Причем только по одному из них делать выводы о неверности ни в коем случае нельзя. Об этом «Доктору Питеру» рассказала психолог.
психолог, сексолог, коуч, основатель и руководитель онлайн-университета психологии и маркетинга и офлайн-центров «Картина мира», системный и семейный терапевт
— Измена — достаточно болезненная ситуация, с которой в жизни сталкиваются многие, — признает психолог Олеся Лупак. — При этом люди часто склонны искать себе и своему партнеру какие-то оправдания, чтобы в дальнейшем не испытывать горького разочарования. Но чем дальше заходит ситуация, тем меньше шансов ее решить. Сохранить отношения и семейную жизнь даже после измены возможно, но если вовремя ее не заметить, то можно упустить момент, и тогда наступит точка невозврата. Так когда же надо бить тревогу?
Пять признаков, что вам изменяют
Режим «Отелло»
— Первый признак того, что вам изменяют, — вас внезапно начинают обвинять в изменах, — рассказывает Олеся Лупак. — Куда ты ходишь? Где ты был(а) и с кем? Почему так поздно? Ты кого-то себе нашла(ел) и т.д. При этом речь не идет о тотальном ревнивце, и раньше этот человек не высказывал вам такие подозрения в изменах, они появились на ровном месте. Это первый звоночек, который должен заставить вас задуматься. Человеку, который изменил, тяжело выдержать чувство вины или стыд по поводу случившегося, и он боится, что его разоблачат. Для того чтобы избежать разоблачения и обвинения в измене, он первым начинает обвинять партнера.
Забота о внешности
— Партнер начинает слишком тщательно следить за своей внешностью. Начинает больше, чем обычно, ухаживать за собой, приводить себя в порядок, покупает новую одежду, меняет стрижку, цвет волос и так далее. Явно заметно увеличение внимания к своему внешнему виду, — объясняет психолог.
Сексуальная «усталость»
— Партнер начинает избегать сексуального контакта с вами, а если он и есть, то чисто формальный, — считает Олеся Лупак. — Уже нет таких теплых сексуальных отношений, как раньше, партнер просто не хочет заниматься сексом, у него нет желания. Он говорит, что устал, при этом у него нет особых проблем на работе и какого-то сильного стресса, который бы оказал влияние на интерес к половой жизни. В этом случае, скорее всего, партнер удовлетворяет сексуальное желание на стороне.
Ночевки у друга
— Четвертый признак — это ссоры на ровном месте без явной причины для конфликта, особенно под вечер, — говорит Олеся Лупак. — Реальный пример из жизни, который я как психолог разбирала в своих социальных сетях: перед тем как жена поймала мужа на измене, он вечерами намеренно выводил ее на эмоции, на конфликты, часто ссорился с ней для того, чтобы демонстративно хлопнуть дверью и уйти «ночевать к другу», «на другую квартиру», «просто покататься по городу», «остаться ночевать в машине» и т.д. По факту же он провоцировал ссоры лишь для того, чтобы уйти к любовнице.
Внезапные подарки
— Внезапно партнер начинает дарить подарки просто так, без всякого повода, — рассказывает эксперт. — При этом все делается не на фоне всеобщей любви и романтики в отношениях, а при наличии многих перечисленных выше признаков — избегания интима, постоянного прихорашивания и обвинения вас в измене. Подарки на фоне остальных тревожных звоночков также должны насторожить.
Все эти пять признаков в совокупности могут говорить о том, что у человека есть кто-то на стороне. Возможно, у человека даже еще нет интимной связи, и пока все только начинается, на уровне заинтересованности, — объясняет Олеся Лупак.
Наличие только одного признака НЕ является на сто процентов доказательством, что вам изменяют. Обычно об изменах стоит серьезно поговорить, когда совпадают четыре или же все пять признаков.
Виноваты всегда двое, или Что делать с изменой
— Измена — это всегда следствие, а не причина, — рассказывает Олеся Лупак. — Причина кроется гораздо глубже, в тех же неудовлетворенных потребностях — то есть в изменах всегда виноваты двое. Каждый вкладывает что-то свое в эту измену, поэтому вам надо подумать, какие потребности не удовлетворяются в вашем браке.
Возможно, это сексуальные потребности, потребность в любви, внимании, заботе, поддержке, разделении общих интересов. Возможно, вы давно не общаетесь друг с другом по душам. Подумайте об этом и спокойно, без криков и скандалов, поговорите. Вовремя заметив измену, поняв причину, обсудив и устранив ее, вы можете сохранить отношения на долгие годы. Даже если измена уже случилась, это не повод для разрыва отношений, если в них остаются общие ценности, интересы, взгляды и чувства.