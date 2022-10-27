Пять признаков, что вам изменяют

Режим «Отелло»

— Первый признак того, что вам изменяют, — вас внезапно начинают обвинять в изменах, — рассказывает Олеся Лупак. — Куда ты ходишь? Где ты был(а) и с кем? Почему так поздно? Ты кого-то себе нашла(ел) и т.д. При этом речь не идет о тотальном ревнивце, и раньше этот человек не высказывал вам такие подозрения в изменах, они появились на ровном месте. Это первый звоночек, который должен заставить вас задуматься. Человеку, который изменил, тяжело выдержать чувство вины или стыд по поводу случившегося, и он боится, что его разоблачат. Для того чтобы избежать разоблачения и обвинения в измене, он первым начинает обвинять партнера.

Забота о внешности

— Партнер начинает слишком тщательно следить за своей внешностью. Начинает больше, чем обычно, ухаживать за собой, приводить себя в порядок, покупает новую одежду, меняет стрижку, цвет волос и так далее. Явно заметно увеличение внимания к своему внешнему виду, — объясняет психолог.

Сексуальная «усталость»

— Партнер начинает избегать сексуального контакта с вами, а если он и есть, то чисто формальный, — считает Олеся Лупак. — Уже нет таких теплых сексуальных отношений, как раньше, партнер просто не хочет заниматься сексом, у него нет желания. Он говорит, что устал, при этом у него нет особых проблем на работе и какого-то сильного стресса, который бы оказал влияние на интерес к половой жизни. В этом случае, скорее всего, партнер удовлетворяет сексуальное желание на стороне.