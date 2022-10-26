Мы редко задумываемся, что некоторые продукты и напитки, которые считаются полезными для организма, могут быть не только источником необходимых витаминов и минералов, но и провоцировать различные нарушения . И вместо поддержки здоровья мы наносим ему вред.

Ученые предположили, что боль в коленях может вызывать обычное молоко, причем неважно — коровье оно или, например, козье. Дело не в лактозе, которую принято винить во многих бедах, а в казеине — молочном белке, он, напротив, считается очень полезным. Его даже используют отдельно в виде спортивного питания.