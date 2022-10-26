Мы редко задумываемся, что некоторые продукты и напитки, которые считаются полезными для организма, могут быть не только источником необходимых витаминов и минералов, но и провоцировать различные нарушения. И вместо поддержки здоровья мы наносим ему вред.
Ученые предположили, что боль в коленях может вызывать обычное молоко, причем неважно — коровье оно или, например, козье. Дело не в лактозе, которую принято винить во многих бедах, а в казеине — молочном белке, он, напротив, считается очень полезным. Его даже используют отдельно в виде спортивного питания.
Под сомнение пользу для суставов казеина поставил основатель компании The Gut Co, эксперт по здоровому кишечнику Сас Парсад. Он порекомендовал людям, страдающим от артрита, отказаться на время от молочных продуктов, чтобы оценить эффект для здоровья. Либо заменить их на растительные варианты.
— Молочные продукты содержат белок, называемый казеином, он вызывает раздражение тканей вокруг суставов, — пояснил эксперт по здоровью кишечника Парсад
Помимо молока, коровьего или козьего, казеин может содержаться в сырах, сливках, мороженом. Под подозрением все продукты, которые в той или иной степени содержат натуральное молоко. Поэтому помимо самого напитка, придется исключить из рациона довольно большой список, чтобы проверить, снижает ли в реальности у вас воспаление отказ от казеина.
Для людей, страдающих от артрита, снизить вероятность возникновения воспаления — основная задача. Но стоит ли так резко менять свои привычки в питании? Тем более молочные продукты считаются полезными для костей и зубов, так как содержат кальций, который хорошо усваивается организмом.
На этот счет есть несколько исследований: в Германии выяснили, что употребление молочных продуктов в действительности увеличивает воспаление, правда, не у всех, а только у небольшой группы участников эксперимента.
Более позднее исследование, напротив, продемонстрировало, что люди с остеоартритом, в рационе которых были молочные продукты, с большей вероятностью нуждались в операции по замене тазобедренных суставов.
Ученые рекомендуют воспользоваться «элиминационной» диетой — временно отказаться от определенных продуктов, в данном случае от всего, что содержит молоко. И оценить результат спустя какое-то время.
— Затем вы снова вводите эти продукты в рацион и смотрите на реакцию своего организма, — рекомендуют в Фонде артрита.
Но одновременно с этим необходимо увеличить количество кальция, потребность в котором раньше замещала «молочка». Для этого подойдет:
листовая зелень;
соевые бобы;
нут;
миндаль;
растительное молоко.