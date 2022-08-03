- Куда его только не прикладывают, и ведь помогает, — говорит ревматолог Елена Выставкина. — Действительно, капустный лист снимает отек, расположенный в поверхностных тканях.

А вот противовоспалительного действия вы от капусты не добьетесь , сколько бы не держали его привязанным к колену или к груди.

- Ни системно, ни локально на воспаление капустный лист не воздействует, — подчеркивает Елена Выставкина.