Ревматолог Выставкина рассказала, когда и кому реально помогает капустный лист
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Болят колени? Приложите капустный лист, желательно на всю ночь или весь день. Болит грудь? Тот же совет. При этом бонусом, по слухам, пойдет еще увеличенный размер вашего бюста. В общем, у капустного листа так много положительного, что его можно считать «краеугольным камнем» всей народной медицины. Врачи подтверждают, капустный лист реально работает, но в очень ограниченном количестве случаев.

Елена Выставкина
Медицина

Ревматолог

t.me/dr_vystavkina

- Куда его только не прикладывают, и ведь помогает, — говорит ревматолог Елена Выставкина. — Действительно, капустный лист снимает отек, расположенный в поверхностных тканях.

А вот противовоспалительного действия вы от капусты не добьетесь, сколько бы не держали его привязанным к колену или к груди.

- Ни системно, ни локально на воспаление капустный лист не воздействует, — подчеркивает Елена Выставкина.

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Когда работает капустный лист

  • При лактостазе

Но вам все равно потребуется посетить врача. Есть опасность, что теряя время на прикладывания капусты, вы попадете на прием к хирургу уже с маститом. Также при боли в груди, не связанной с кормлением грудью, стоит обратиться к маммологу, чтобы исключить рак. «Обезболивая» себя капустой, есть риск упустить время.

  • При подагрическом артрите

Капустный лист сможет снять опухоль сустава, но это, опять же, не снимает необходимости посетить врача.

- Вам потребуется лечение — вначале снять приступ, а после — подобрать препараты, снижающие мочевую кислоту, — предупредила ревматолог Выставкина. — Причем действовать надо именно в таком порядке.

  • При ушибе сустава или мягких тканей

Капустный лист снимет отек. Но после необходимо посетить врача, чтобы убедиться, что это просто ушиб, а не перелом или разрыв связок. Боль и отек могут возникать по разным причинам.

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Однако не стоит забывать, что капуста приносит пользу здоровью не только при наружном прикладывании. Полезней всего она будет, если ее употребить по прямому назначению — в пищу. В Древней Греции капусту и вовсе считали лекарством, благодаря высокому содержанию витамина С, витамина А, калия и клетчатки. А, например, краснокочанная капуста может служить противовирусным средством, из-за того, что в ней содержатся антоцианы — флавоноиды, которые придают капусте ее необычный цвет.  

Алена Безменова