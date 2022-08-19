Тем, кто хоть раз бывал в Китае, знакома картина, когда в скверах и парках десятки и даже сотни пожилых людей медленно выполняют определенные движения — это гимнастика тай-чи (или Тай Цзи, что означает «Великий предел»). Все действия в ней: скорость, очередность упражнений, контроль дыхания, внимание на положение тела — похожи на активную медитацию. И, как показали исследования, тай-чи действительно положительно влияет на здоровье. Больше всего исследований касалось влияния китайской гимнастики на состояние суставов. Оказалось, что они могут реально облегчить боль при остеоартрозе.
Задерживает кальций в костях
- Лечение остеоартроза делится на нефармакологические, фармакологические и хирургические методы, к нефармакологическим относятся физические упражнения, — говорится в исследовании, опубликованном в журнале
Исследователи пришли к выводу, что Тай Чи идеально подходит для тех, кто страдает от боли в коленных и тазобедренных суставах и даже помогает нарастить костную ткань. Ученые наблюдали за 132 женщинами в постменопаузе, их средний возраст на начало исследований был около 54 лет. Их разделили на две группы, одна из них 5 дней в неделю по 45 минут выполняли определенный комплекс упражнений тай-чи. До и после у них замеряли минеральную плотность кости в поясничном отделе позвоночника и бедренной кости. Ученым удалось установить, что за год у контрольной группы потеря костной массы замедлялась в 2,6-3,6 раза.
- В исследование включили пять движений тай-чи: «шаги с коленом и поворотом», «игра на лютне», «шаг назад, чтобы дать отпор обезьяне», «хватка воробья за хвост», «размахивание руками, как облаками», — уточнили исследователи.
Также по данным исследований, тай-чи может:
снизить давление и частоту пульса;
увеличить силу мышц;
улучшить чувство баланса (что важно для профилактики падений);
повысить самооценку;
помочь восстановиться после инсульта, инфаркта, операций.
Влияет на организм изнутри и снаружи
Врач общей практики, рефлексотерапевт.
- Суть тай-чи, с точки зрения традиционной китайской философии и медицины, в том, чтобы обеспечить баланс между внутренними силами Инь и Ян, и тем самым достичь оптимального потока Ци (способность организма к жизни — прим. ред.), — объяснила врач общей практики, рефлексотерапевт Ирина Григорян. — Не секрет, что с годами физиологические возможности осуществлять жизненные функции истощаются под воздействием различных внешних и внутренних факторов.
Если делать обычную гимнастику, такого эффекта, как от тай-чи, достичь не получится.
- Упражнения направлены, как правило, на тренировку различных групп мышц и суставов, — объяснила врач Григорян. — Кардионагрузка тоже входит в тренировку мышц, так как и сердце, и диафрагма — мышцы.
Обычная гимнастика, в соответствии с традиционной китайской медициной, тренирует Ян — способность организма к активным действиям.
- Она не дает организму истощиться слишком быстро, это важно и полезно, придает нам сил и энергии, но с точки зрения китайской медицины — этого недостаточно, — объяснила эксперт. — Силы и энергия, полученные после физических нагрузок, должны еще усвоиться организмом правильным образом.
И тут требуется влияние Инь — процессов в организме, которые направлены на усвоение энергии. Тай Чи способна сбалансировать эти процессы.
Однако однозначного ответа на то, какие именно системы организма заработают правильно после занятий китайской гимнастикой, эксперт «Доктора Питера» не дает.
- В соответствии с традиционной китайской медициной такие вопросы некорректны, улучшится все, что имеет способность к улучшению, — говорит Ирина Григорян. — Так как в этом направлении медицины не рассматриваются органы и системы по отдельности, а только во взаимосвязи друг с другом.
Работает по заранее прописанному сценарию
Получается, что состояние суставов зависит не только от тренировок самих суставов, но и от состояния печени, поджелудочной железы, кровообращения и так далее. Когнитивная функция или работа сердца также связана, например, с работой почек, желудочной-кишечного тракта.
- Ресурсы человеческого организма хоть и ограничены, но их немало, — уверена врач. — Часто они спрятаны вовсе не там, где мы их ищем. Тай-чи как раз способствует их высвобождению.
Но тай-чи надо заниматься осознанно и лучше под руководством врача или опытного тренера. И дело вовсе не в сложности упражнений. Дело в том, что тай-чи — это целая система, где упражнения должны следовать друг за другом в строгой последовательности.
- Каждое из них направлено на активацию определенной стихии. В китайской философии их пять: дерево, огонь, земля, металл и вода, в зависимости от определенных задач, — объяснила Ирина Григорян. — Также важен правильный темп, чтобы человек мог ощущать и осознавать, что происходит в его собственном теле.
Кстати, по этой причине «накачать» с помощью тай-чи определенную группу мышц не удастся. Хотя при длительных и последовательных тренировках форма все же улучшится.
Кому нельзя заниматься тай-чи
С одной стороны, эта гимнастика считается не травматичной, а, соответственно, и не опасной. Но на деле всегда есть какие-то «подводные камни».
- Не стоит заниматься тай-чи при крайнем истощении, при острых инфекционных и неинфекционных состояниях, обострениях хронических состояний, — рекомендует врач Григорян. — И конечно же, необходимо внимательно следить за своим состоянием и не делать тех движений, что причиняют вам боль, дискомфорт.