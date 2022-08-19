Тем, кто хоть раз бывал в Китае, знакома картина, когда в скверах и парках десятки и даже сотни пожилых людей медленно выполняют определенные движения — это гимнастика тай-чи (или Тай Цзи, что означает «Великий предел»). Все действия в ней: скорость, очередность упражнений, контроль дыхания, внимание на положение тела — похожи на активную медитацию. И, как показали исследования, тай-чи действительно положительно влияет на здоровье. Больше всего исследований касалось влияния китайской гимнастики на состояние суставов. Оказалось, что они могут реально облегчить боль при остеоартрозе.

Задерживает кальций в костях