Страшно, когда идеально протекающая беременность заканчивается тяжелыми родами и проблемами у ребенка. Судьба и мозг не готовят нас к трудностям или трагедиям, но родовые травмы не такая уж и редкая история — 8-10 процентов родов приводят к родовым травмам. И последствия некоторых из них мы увидим не сразу.
невролог-эпилептолог, кандидат медицинских наук, врач функциональной диагностики, научный эксперт клиник «Прогноз» и «Прогноз.Малютка», автор научно-исследовательских статей
- При рождении будут видны грубые нарушения: кровоизлияния, аномалии развития, острые состояния, — объяснила «Доктору Питеру» Наталья Коньшина. — Некоторые нарушения нервной системы очевидны, и врачи не пропустят их в раннем периоде. Но существуют и менее очевидные родовые травмы вроде гипоксии, последствия которых проявляются позже, по мере роста малыша.
Заметные нарушения в развитии детей могут начать проявляться и через несколько минут, и в течение первого года жизни.
- Существуют сенситивные периоды формирования разных навыков у малышей: моторных, коммуникативных, речевых и других функций, — объяснила, на что обратить внимание родителям Наталья Коньшина. — Именно в это время необходимо не пропускать плановые осмотры невролога в 1, 3, 6, 9 и 12 месяцев и проходить необходимую диагностику.
Почему же появляются родовые травмы? Существует мнение, что вина лежит полностью на врачах, они выбирают неправильную тактику родов, до последнего оттягивают кесарево сечение в угоду тренду на естественные роды. На самом деле причин куда больше:
инфекции;
хронические болезни у матери;
гормональные нарушения;
анемия;
вредные условия труда;
стрессы;
малоподвижный образ жизни;
вредные привычки;
генетическая предрасположенность.
- Вообще, рождение ребенка — процесс хоть и физиологический, но далеко непростой, — говорит невролог Коньшина. — Представьте, во время родов на ребенка давит сила около 50 килограммов, это в 15 раз превышает его собственный вес. К сожалению, не всегда процесс идет так, как задумано природой. Возникают различные осложнения.
При словосочетании «родовая травма» мы часто представляем себе именно механическое воздействие, но под родовой травмой понимают также повреждения, которые вызваны нарушенным кровоснабжением, гипоксией (недостатком кислорода), токсическим воздействием некоторых веществ и прочее. То есть родовая травма — это любое повреждение, возникшее у малыша. Но она может проявиться не сразу.
- Это очень индивидуально и зависит от множества факторов: сопутствующих болезней ребенка, условий развития, — говорит Наталья Коньшина. — Какие-то нарушения видны сразу, а какие-то — начинают активно себя проявлять только к школьному возрасту.
Эксперт «Доктора Питера» объяснила, что в медицине в целом есть такое понятие как преморбид.
Преморбид, преморбидное состояние, предболезнь (от лат. morbus — болезнь) — предшествующее и способствующее развитию болезни состояние, на грани здоровья и болезни.
- Такое состояние есть у большинства болезней, от гриппа до онкологии, и нарушения развития нервной системы не исключение, — сказала невролог. — Преморбид происходит, когда отклонения в работе систем и процессов в организме уже запущены, но яркой клинический картины еще нет.
Это вовсе не значит, что такие отклонения невозможно зафиксировать с помощью инструментальных и лабораторных методов диагностики. И обнаруженные еще до развернутой картины болезни изменения намного проще корректировать. К сожалению, есть состояния, которые полностью убрать невозможно. Но если их выявить на ранних стадиях, то это позволит облегчить проявления болезни.
Если ребенок имеет отягощающие факторы:
больные родственники;
нарушение течения беременности и родов у мамы;
тяжелые инфекции;
травмы;
гипоксия в раннем периоде;
реанимация;
не нужно ждать несколько лет, пока нарушения не станут очевидными и без специального оборудования.
- Гораздо лучше наблюдать таких детей дополнительно, отслеживать сенситивные периоды формирования моторных, коммуникативных, речевых и других функций, — рекомендует невролог Коньшина. — Следует провести тщательную диагностику работы мозга и, при выявленных отклонениях, начинать работать с этими изменениями сразу. Мозг детей очень пластичный, и есть возможность вовремя скорректировать неправильно пошедшее развитие в нужное русло, главное сделать это вовремя.
Успех зависит от совместной работы врачей, реабилитологов и, конечно же, родителей. Своевременное осознание родителями проблемы очень сильно влияет на конечный результат.
- Наша психика устроена таким образом, что принятие негативной информации происходит не сразу, — рассказала Наталья Коньшина. — Мозг защищается, и, как правило, все мы проходим в таких случаях одинаковые стадии: шок, отрицание, гнев (чувство вины), торг, депрессию, принятие. Их длительность у всех различна.
Часто родители отмечают, что не видели нарушений до 2-2,5 лет, но при детальном опросе выясняется, что они были и раньше: отсутствовал указательный жест, не откликался на имя и прочее. Другая часть родителей говорят о том, что малыш изначально казался им каким-то не таким, но они решили еще немного подождать, рассчитывали, что все встанет на свои места.
- Недавно я прочитала одно любопытное исследование: в нем проанализировали детей из европейских стран и США, рожденных с синдромом Дауна, — поделилась любопытными фактами невролог. — За последние 10 лет скрининг этого синдрома внутриутробно на раннем сроке достиг высокой точности, и женщины, принявшие решение сохранить беременность, проходили стадию принятия отклонений у своих детей еще до их рождения. Такие малыши сразу же начинали занятия по развитию, проходили обследования и коррекцию отягощающих состояний.
Выводами в этом исследовании было то, что функциональное состояние детей с синдромом Дауна за последние 10 лет стало выше: улучшились показатели речи, коммуникации, бытовых навыков именно за счет ранней диагностики, еще до того, как малыш появится на свет.
Вопросы ранней диагностики и возможностях мозга ребенка восстанавливаться врачи обсудят на
- Цель форума — объединить усилия ученых, врачей, педагогов и родителей, чтобы улучшить качество жизни детей с особенностями развития нервной системы, — говорят организаторы.