Заметные нарушения в развитии детей могут начать проявляться и через несколько минут, и в течение первого года жизни.

- Существуют сенситивные периоды формирования разных навыков у малышей: моторных, коммуникативных, речевых и других функций, — объяснила, на что обратить внимание родителям Наталья Коньшина. — Именно в это время необходимо не пропускать плановые осмотры невролога в 1, 3, 6, 9 и 12 месяцев и проходить необходимую диагностику.

Почему же появляются родовые травмы? Существует мнение, что вина лежит полностью на врачах, они выбирают неправильную тактику родов, до последнего оттягивают кесарево сечение в угоду тренду на естественные роды. На самом деле причин куда больше:

инфекции;

хронические болезни у матери;

гормональные нарушения;

анемия;

вредные условия труда;

стрессы;

малоподвижный образ жизни;

вредные привычки;

генетическая предрасположенность.