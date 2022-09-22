«После рождения ребенка „посыпалось“ все — волосы, зубы, ногти! Потратила просто состояние на стоматолога, анализы и дорогие шампуни!»

«А у меня „отваливался хвост“! Родила — и год ходила с дикой болью в копчике, ни сесть, ни встать — никто не мог сказать, что со мной. Потом прошло, почти…».

«Родила второго и мучилась запорами, ужасно страдала от вздутия и газов. Это был кошмар. А еще с мужем никак не могли вернуться в конфетно-букетный период. Я, конечно, о сексе…»

Такие жуткие истории, которыми делятся на форумах рожавшие женщины, запросто могут убить желание стать матерью у любой молодой девушки.

Но может это и правильно — знать, чего ждать и заранее «соломки подстелить»? А то зачастую беременность и роды в глазах неопытных женщин совершенно неоправданно окрашены в розовый (голубой) цвет. Многие уверены, что роды «омолаживают» и появление малыша только улучшает женское здоровье. На самом деле, это далеко не так.

Последствия родов для организма могут остаться с женщиной навсегда. Но откуда берутся все эти болячки? Ведь организм вроде бы должен прийти в исходное, «небеременное» состояние? Попробуем найти причины и факторы риска.