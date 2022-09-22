«После рождения ребенка „посыпалось“ все — волосы, зубы, ногти! Потратила просто состояние на стоматолога, анализы и дорогие шампуни!»
«А у меня „отваливался хвост“! Родила — и год ходила с дикой болью в копчике, ни сесть, ни встать — никто не мог сказать, что со мной. Потом прошло, почти…».
«Родила второго и мучилась запорами, ужасно страдала от вздутия и газов. Это был кошмар. А еще с мужем никак не могли вернуться в конфетно-букетный период. Я, конечно, о сексе…»
Такие жуткие истории, которыми делятся на форумах рожавшие женщины, запросто могут убить желание стать матерью у любой молодой девушки.
Но может это и правильно — знать, чего ждать и заранее «соломки подстелить»? А то зачастую беременность и роды в глазах неопытных женщин совершенно неоправданно окрашены в розовый (голубой) цвет. Многие уверены, что роды «омолаживают» и появление малыша только улучшает женское здоровье. На самом деле, это далеко не так.
Последствия родов для организма могут остаться с женщиной навсегда. Но откуда берутся все эти болячки? Ведь организм вроде бы должен прийти в исходное, «небеременное» состояние? Попробуем найти причины и факторы риска.
Здоровье до беременности
- Важно оценивать исходное «добеременное» состояние здоровья женщины, — считает врач-гинеколог Нелли Макарова. — К сожалению, очень мало кто планирует свою беременность. Зачастую это случается не вовремя: например, на фоне лактации, когда организм еще не успел восстановиться после предыдущих родов и есть выраженный дефицит микроэлементов: кальция, йода, железа. А это может привести к потере зубов, выпадению волос, ухудшению состояния кожи и ногтей, иммунодефициту.
Бывает и так, что во время беременности у женщины выявляют серьезное заболевание, рассказывает доктор.
- Регулярно посещать докторов наши женщины начинают обычно во время беременности — и вот тогда у них вдруг обнаруживаются онкология, воспалительные заболевания половой сферы, хламидиоз, генитальный герпес, хронический гепатит, ВИЧ и др. Ну а беременность может только ухудшить течение болезни, а также выраженно ограничивает докторов в методах лечения, — объясняет врач.
Если организм перед наступлением беременности был изначально не в «норме», то и последствия для здоровья после родов точно будут.
Что беременность делает с организмом женщины
- Даже физиологически протекающая беременность оказывает огромное влияние на все органы и системы, — рассказывает Нелли Макарова. — Вот что происходит, пока женщина вынашивает ребенка:
организм испытывает колоссальную нагрузку на сердце и сосуды,
возрастает нагрузка на опорно-двигательный аппарат,
связки становятся более растяжимыми, эластичными,
повышается внутрибрюшное давление,
ухудшается венозный отток от нижних конечностей,
нарушается пассаж мочи.
- Это создает условия для появления диастаза (расхождения) прямых мышц живота, геморроя или варикозной болезни, — поясняет гинеколог. — Недаром беременность все доктора называют «лакмусовой бумажкой», потому что она выявляет все слабые места, предрасположенности к какой-либо патологии, даже если до беременности или на ранних сроках не было проблем со здоровьем. Такие заболевания принято называть гестационными — например, у беременных может развиться гестационный сахарный диабет. Это значит, что после родов ситуация может нормализоваться, но есть вероятность развития этого заболевания в дальнейшем.
Самое тяжелое осложнение
Не всегда беременность протекает без осложнений. Одно из самых грозных — преэклампсия. Это очень опасная патология, угрожающая преждевременными родами, кровотечением, полиорганной недостаточностью, гибелью будущего ребенка. Состояние требует срочного родоразрешения.
- Есть исследования, что женщины, перенесшие тяжелую преэклампсию, имеют высокий риск развития сосудистой патологии, — рассказывает Нелли Макарова. — В большом проценте случаев у таких женщин в дальнейшем может развиться гипертоническая болезнь, миопия, пиелонефрит.
Даже если роды были легкими
- Очень важно для будущего здоровья женщины то, как именно протекали роды. Тут имеет значение множество факторов, — объясняет врач-гинеколог. — Кесарево сечение было или естественные роды? Осложненные или нет? Так, после естественных родов, особенно, если они повторные и ребенок крупный, может развиться пролапс тазовых органов и/или недержание мочи, а также произойти отек геморроидальных узлов — причем даже если роды протекали без осложнений.
Врач уточняет, что при прохождении плода через родовой канал мышцы тазового дна сильно растягиваются, могут случаться разрывы промежности и влагалища. Это главным образом и влияет на развитие дальнейших возможных проблем со здоровьем женщины.
- Неглубокие разрывы 1 и 2 степени при нормальном течении послеродового периода заживают без последствий, — говорит Нелли Макарова. — Разрывы промежности 3 и 4 степени могут выраженно снизить качество жизни, привести к недержанию газов или стула.
Но не стоит думать, что если женщина рожала при помощи кесарева сечения, то проблем со здоровьем у нее не будет.
- При кесаревом сечении, даже плановом, есть риск возникновения спаек в брюшной полости и малом тазу, что может привести к нарушению перистальтики кишечника, что будет проявляться запорами, вздутием живота, — говорит доктор. — Также после кесарева может измениться положение органов малого таза — яичников, маточных труб, аппендикса, петли кишечника, иногда и мочевого пузыря. Причем при экстренном кесареве эти риски увеличиваются.
Кроме того:
Наличие рубца на матке после кесарева сечения влияет на течение последующих беременностей и родов.
Любые роды, сопровождающиеся кровотечением, приводят к развитию анемии.
Косметический дефект
Важно для здоровья и то, как женщина восстанавливалась после рождения малыша.
- Во время послеродового или послеоперационного периода у женщины могут быть воспаление матки, швов на промежности или передней брюшной стенке и расхождение швов, — перечисляет гинеколог. — При воспалении и расхождении швов промежности формируются грубые рубцы, деформирующие или стягивающие ткани. Это увеличивает вероятность возникновения недержания мочи и пролапса тазовых органов, а также приводит к проблемам в интимной жизни. Воспалительный процесс после кесарева сечения дает неполноценный рубец на матке, более грубый спаечный процесс в брюшной полости и косметический дефект, ведь кожный рубец на животе получается более широким и толстым.
Беременность и роды — а есть ли польза
- Беременность, роды и лактация положительно влияют на течение дисгормональных заболеваний женских половых органов и молочной железы, таких как фиброзно-кистозная мастопатия, нарушения менструального цикла. Если до родов вы страдали болезненными менструациями, то после родов это может беспокоить вас гораздо меньше или совсем пройти, — говорит Нелли Макарова.
Так что, не рожать, если отрицательных последствий больше? Конечно, рожать! Ведь это возможные, вероятные проблемы, которые могут возникнуть только при определенных условиях.
Как сохранить здоровье после рождения малыша
Ведите здоровый образ жизни (питание, физическая активности, исключение вредных привычек).
При наличии жалоб — обращайтесь к врачу, не лечитесь «по интернету».
Проходите диспансеризацию и проф.осмотры.
Регулярно посещайте гинеколога, не реже 1 раза в год.
Планируйте беременность, чтобы она была желанной, используйте современные методы контрацепции.
С наступлением беременности — вставайте на учет как можно раньше.
Выполняйте назначения и рекомендации вашего акушера-гинеколога в женской консультации, а затем и в родильном доме.
Готовьтесь к родам, получайте информацию только из надежных источников.
После родов не забывайте о себе, о периоде восстановления и методах реабилитации.