Людям, страдающим гипертонией, рекомендуют жестко ограничивать употребление кофе — из-за его способности еще больше повышать высокое давление, а вместе с ним и риски проблем с сердцем и сосудами. Однако, как показывают исследования, с чаем гипертоникам тоже следует быть осторожнее.

Так, авторы одного из исследований проверили действие горячего напитка на артериальное давление и пришли к неожиданным результатам. Несмотря на то, что предыдущие работы связывали чай с более низким риском сердечно-сосудистых заболеваний, ученые увидели другой эффект. Вместо ожидаемого снижения высокого давления зеленый и черный чай, наоборот, приводили к резкому скачку цифр на тонометре уже спустя 30 минут после употребления. Об этом пишет Express со ссылкой на исследование, результаты которого были опубликованы в Journal of Hypertension.

Исследование состояло из двух испытаний. В первом 20 мужчин, не страдающих повышенным давлением, пили обычную горячую воду и воду с аналогичным содержанием кофеина, как в чае. На втором этапе мужчины и женщины с гипертонией пили горячий черный и зеленый чай. Кроме того, участники должны были выпить 5 чашек зеленого и черного чая в течение семи дней. Хотя оба чая богаты флавоноидами, которые благотворно влияют на здоровье, они также содержат кофеин — именно это вещество и вызвало острую реакцию на горячие напитки.