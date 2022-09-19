Людям, страдающим гипертонией, рекомендуют жестко ограничивать употребление кофе — из-за его способности еще больше повышать высокое давление, а вместе с ним и риски проблем с сердцем и сосудами. Однако, как показывают исследования, с чаем гипертоникам тоже следует быть осторожнее.
Так, авторы одного из исследований проверили действие горячего напитка на артериальное давление и пришли к неожиданным результатам. Несмотря на то, что предыдущие работы связывали чай с более низким риском сердечно-сосудистых заболеваний, ученые увидели другой эффект. Вместо ожидаемого снижения высокого давления зеленый и черный чай, наоборот, приводили к резкому скачку цифр на тонометре уже спустя 30 минут после употребления. Об этом
Исследование состояло из двух испытаний. В первом 20 мужчин, не страдающих повышенным давлением, пили обычную горячую воду и воду с аналогичным содержанием кофеина, как в чае. На втором этапе мужчины и женщины с гипертонией пили горячий черный и зеленый чай. Кроме того, участники должны были выпить 5 чашек зеленого и черного чая в течение семи дней. Хотя оба чая богаты флавоноидами, которые благотворно влияют на здоровье, они также содержат кофеин — именно это вещество и вызвало острую реакцию на горячие напитки.
Исследователи обнаружили, что через 30 минут горячий напиток приводил к резкому повышению давления. Однако через час после приема, когда у участников снова измеряли давление, никаких «значительных эффектов» уже было.
«Вопреки нашей первоначальной гипотезе, употребление чая вызывало более резкое повышение артериального давления, чем просто вода с кофеином. Однако несмотря на этот эффект при регулярном употреблении чай не приводил к значимым колебаниям давления при амбулаторном измерении», — сделали вывод ученые.
Похоже, по поводу чая, как и кофе мнения ученых расходятся — авторы разных работ иногда получают противоречивые результаты. Так, согласно обзору в журнале PLOS ONE, где были проанализированы 11 исследований с участием 378 человек, черный чай был способен снижать артериальное давление, а напиток признан полезным для гипертоников. В другом исследовании, которое было опубликовано в журнале Scientific Reports, зеленый чай также был связан с более низкими показателями артериального давления.
Какой чай лучше пить перед сном
Вечером одни любят пить зеленый чай, как более полезный, другие — по привычке выбирают черный. Как рассказывала эндокринолог, диетолог СМ-Клиники Оксана Панова, практически в любом сорте чая есть кофеин (считается, что в зеленом этого вещества намного больше).
эндокринолог, диетолог СМ-Клиники в Санкт-Петербурге, кандидат медицинских наукvk.com/smclinic_spb
В зеленом чае стимулирующий эффект кофеина слегка нивелируется за счет L-теанина — аминокислоты, обладающей успокоительным эффектом и стимулирующей выработку дофамина и серотонина — гормонов «радости». И, с одной стороны, получается, что вечером он предпочтительнее черного. Однако перед сном от него все-таки лучше отказаться, если хотите выспаться — по словам специалиста, зеленый чай разгоняет обмен веществ и дает еще один эффект, мочегонный. Поэтому перед сном, если любите чай, диетолог советует заваривать травяной — с ромашкой, лавандой, мятой или мелиссой.
По словам Оксаны Пановой, чай следует пить минимум за 2-3 часа до сна, а при проблемах с засыпанием — желательно не позже 18-19 часов. Кстати, влияет на количество кофеина в напитке не только сорт и регион производства чая, но и способ заварки. Так, чем выше температура воды, тем кофеина в чае будет больше. Вечером рекомендуется заливать чай просто горячей водой, а не кипятком, а также использовать поменьше заварки и разбавлять чай молоком.