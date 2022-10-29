Психолог Уэбб назвала 6 признаков человека, которого мама никогда не любила

Когда малыш появляется на свет, то для него существует лишь один важный объект — его мама. Ребенок растет, он учится говорить, ходить, познает мир, но мама так и остается для него самым родным и близким человеком. Поэтому матери так важно дать малышу ощущение спокойствия, стабильности и, самое главное, любви.
Отец — вторая по важности фигура. Ведь мама — это про любовь, заботу, тепло, а папа — про познание мира, защиту, силу, уверенность в себе. И только когда оба родителя вовлечены в воспитание с головой, то сын или дочь вырастают счастливыми.
Если же ребенок по какой-то причине обделен, чувствует себя одиноким, брошенным, думает, что он не нужен маме или папе или они равнодушны, то из него вырастает травмированный взрослый. И весь груз проблем из детства он тащит в свою взрослую жизнь. Особенно страшно, когда эмоционально холодный родитель именно мать.
Психолог, автор книг, доктор наук в области философии
— Представьте, что ваше детство — это фундамент, а взрослая жизнь — это сам дом, который вы строите много лет. Если фундамент будет шатким и с трещинами, то все усилия сойдут на нет, —
Эксперт приводит несколько примеров, в которых главные герои — люди «с трещинами в фундаменте»:
Анна и Мария дружат давно. Анна рассказывает Марии все свои переживания, делится эмоциями, подруга ее всегда внимательно слушает и дает советы. Но сама Мария молчит о своих переживаниях. Анна начинает думать, что их дружба ненастоящая;
Михаил — прекрасный менеджер, все проекты ему даются легко. Но вот конфликты в коллективе начинают копиться — он их совсем не умеет решать;
Антон и Анастасия давно вместе. Антон стал замечать, что только он предлагает — и решает, какой фильм они будут смотреть, какую собаку заведут и куда поедут в отпуск. Анастасия просто со всем соглашается, не проявляя инициативы.
Что общего между Марией, Михаилом и Анастасией? Тяжелая психологическая травма, которую им оставили родители. И скорее всего, это была именно мать, говорит психолог.
Как ведут себя люди, которых не любили в детстве
Они не любят говорить о себе. Такие люди — прекрасные слушатели, они могут легко поддержать разговор, обсуждая с вами интересную книгу или же ваш отпуск. Но вот свою жизнь держат под секретом. Особенно они не любят говорить о семье: сразу же переводят разговор в другое русло;
Они не знают, чего хотят. Такие люди внимательны к другим: спросят, как прошел день, как здоровье, что нового. Но вот о своих потребностях они редко вспоминают, всегда стараются довольствоваться тем, что есть;
Им сложно говорить о чувствах. Эмоции таких людей постоянно приходится угадывать, ведь они не могут сказать, что вы их обидели, что им грустно или же что они просто хотят побыть наедине с собой;
Они не делятся своими детскими воспоминаниями, не говорят, какой фильм их тронул до глубины души, как они учились в школе. Такой человек — большая книга тайн, прочитать ее совсем не просто;
Они избегают конфликтов. Такие люди не любят обсуждать проблемы, выяснять, почему же кто-то обиделся. Ведь так просто уйти, сделав вид, что ничего не произошло;
Они не знают, как реагировать на чувства окружающих. Когда человек рядом говорит о своих эмоциях, признается в любви, начинает плакать, «маминых нелюбимчиков» как бы сковывает. Они не знают, что делать, как себя вести. И тут выход только один — как можно скорее уйти.
Когда родители отвергают собственного ребенка, то тот думает, что его чувства не имеют никакого значения. Дальше — хуже: ребенок перестает ощущать свою ценность, старается избегать чувств, его пугают любые эмоции. Фундамент потрескался еще в детстве, помочь его починить может только грамотный психотерапевт.
Как можно помочь
Окружение, безусловно, может помочь такому человеку. Тут важно проявить терпение, говорит Джонис Уэбб.
Интересуйтесь, как дела у такого человека. Делайте это часто, но мягко. Важно показать, что вам не все равно, как прошел его день и купил ли он тот самый свитер на распродаже;
Поддерживайте его в конфликтах. Старайтесь вставать на сторону этого человека, подставляйте ему плечо;
Говорите с ним о чувствах. Делать это надо аккуратно, можно начать с малого: обсудите мелодраму, роман;
Не нарушайте его границ: если вы видите, что человеку неприятна тема, сами ее закройте. Переведите все в шутку или же просто начните говорить о нейтральных вещах.