Психолог Уэбб назвала 6 признаков человека, которого мама никогда не любила

Когда малыш появляется на свет, то для него существует лишь один важный объект — его мама. Ребенок растет, он учится говорить, ходить, познает мир, но мама так и остается для него самым родным и близким человеком. Поэтому матери так важно дать малышу ощущение спокойствия, стабильности и, самое главное, любви.

Отец — вторая по важности фигура. Ведь мама — это про любовь, заботу, тепло, а папа — про познание мира, защиту, силу, уверенность в себе. И только когда оба родителя вовлечены в воспитание с головой, то сын или дочь вырастают счастливыми.

Если же ребенок по какой-то причине обделен, чувствует себя одиноким, брошенным, думает, что он не нужен маме или папе или они равнодушны, то из него вырастает травмированный взрослый. И весь груз проблем из детства он тащит в свою взрослую жизнь. Особенно страшно, когда эмоционально холодный родитель именно мать.