Родители отношения
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Все мы с рождения — «заложники» своих родителей и вынуждены принимать их такими, какие они есть. Кто-то, став взрослым, максимально сепарируется, сводит общение с родными к нулю, если оно его не устраивает.

Но многие не способны рвать родственные связи и продолжают терпеть «токсичных» отца и мать — даже если каждый визит к ним и разговор по телефону заканчивается скандалом, а от мысли о праздниках в окружении своих домашних портится настроение.

Психолог Элизабет Линли, автор книги о травмах разных поколений, поделилась советами, как улучшить отношения с родителями.

4 типа токсичных родителей

Чрезмерно критичный

Что бы вы ни делали, всё им недостаточно хорошо. В детстве на радостное: «Я получил пятерку!» вы слышали: «А почему только одну?» Любое ваше достижение обесценивалось и сравнивалось — в худшую сторону — с теми, что демонстрировали одноклассники, соседи и дети маминых друзей. Став взрослым, такой ребенок тоже часто слышит презрительное: «Ну и что тут такого», когда рассказывает о том, что считает своим успехом.

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Отчужденный

Такие родители всегда заняты своими делами. Они поглощены собственной жизнью, работой, общественными делами, хобби и будто совсем не интересуются ни тем, как их чадо делает уроки, что ест на обед, где гуляет и какие чувства испытывает.

Эмоциональная и физическая отстраненность родителей заставляет ребенка (а потом и взрослого) чувствовать себя недостаточно хорошим. И даже много лет спустя, приходя в гости уже к пожилым родителям, он вновь и вновь ощущает себя в их обществе недостаточно интересным или важным — они не спрашивают о его делах и заботах, а говорят только о себе.

Мученик, контролирующий каждый шаг

Это противоположность отчужденным родителям. Они знают точно, что вы хотите сейчас делать, какую еду есть, куда ходить и каких друзей заводить. Они не учитывают потребности и желания своего ребенка — никогда. Если же он пытается возразить, то его тут же затыкают напоминанием о «неблагодарности». Ведь ему посвятили всю жизнь! Такие родители манипулируют и пытаются изменить своего ребенка и ситуацию так долго, пока он не откажется от борьбы и не сделает то, чего они хотят. 

Даже став взрослым, ребенок ощущает, что не существует сам по себе — он всё время должен обеспечивать счастье своих родителей, снова и снова угождать и быть «хорошим», чтобы соответствовать их требованиям.

Холодный/горячий

Такой родитель может то проявлять бурную любовь, то вдруг становиться холодным как айсберг. Ребенок не понимает — любят его или ненавидят. Он всегда напряжен, каждый раз сверхбдителен — какими же сегодня будут его отец или мать? Дадут подзатыльник или подарят шоколадку? Ему приходится постоянно следить за тем, что говорить и делать.

Выросший сын или дочь во время визита к родителям так и будут «не угадывать» и возвращаться домой с чувством, что снова сделали что-то не так — или не сделали, что могли бы.

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Ну я ведь уже взрослый!

Многие из нас не раз думали, а может, даже говорили своим родителям: «Ради бога, я уже не ребенок, я взрослый и самостоятельный человек, хватит устраивать вот это всё!» Но всё равно чуда не случалось, и конфликты продолжались. Это и не удивительно, считает психолог.

Модель взаимодействия родителя и ребенка складывалась годами, она «запрограммирована» с детства, — говорит психолог Элизабет Линли. — Но это не значит, что вы обречены терпеть это всю оставшуюся жизнь. Достаточно сознательно пересмотреть отношения с родителями, а по возможности — пройти терапию с психологом, чтобы понять и узнать, как можно изменить эти устоявшиеся шаблоны.

Способы улучшить отношения с родителями

  • Поймите, что ваши мать или отец — это совершенно отличная от вас, самостоятельная личность, со своим опытом, воспитанием, привычками и взглядами на жизнь. Родители не изменятся, потому что вы этого хотите! Они, возможно, даже не подозревают, что что-то делают не так.

  • Избавьтесь от идеального образа родителя в своей голове. Он никогда не будет соответствовать этой картинке.

  • Не пытайтесь убедить мать или отца, что они не правы. Никто не становится лучше, если их постоянно критикуют.

  • Возьмите на себя ответственность.
     Да, вас всю жизнь приучали реагировать определенным образом на поведение ваших родителей, но теперь у вас есть выбор, — говорит психолог. — Просто перестаньте реагировать — иначе вы снова становитесь беспомощным ребенком, «заложником» во власти родителя.

  • Повзрослейте уже, наконец. Задумайтесь: как бы вы вели себя с человеком, поступающим с вами, говорящим такие слова и делающим такие поступки, как ваши родители? Как бы вы вели себя с совершенно чужим для вас человеком в той или иной ситуации? Начинали бы кричать, возмущаться? Как бы сдерживали свои порывы выразить эмоции?

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  • Выстраивайте четкие границы и заявляйте о своей позиции.

    Это не означает, что вы каждый раз должны вступать в спор или конфликт. Оставайтесь собой и позволяйте другому человеку быть тем, кем он является по сути. Очень помогут такие формулировки в ответ на резкие высказывания родителей:

«Это интересно», 
«Я не думал об этом»,
«Спасибо за совет, посмотрю, что будет»,
«Я уверен, что всё будет хорошо!»,
«Я подумаю об этом». 
А затем смените тему или дайте родителям продолжить разговор. 

  • Перестаньте искать любовь и одобрение.

    — Правда, сначала стоит убрать протянутые родителям ладошки — в надежде, что в них положат любовь и признание. Также очень важно отбросить страх быть отвергнутым, — говорит психолог.

  • Сделайте другой выбор и не реагируйте так, как всегда.

    — Просто скажите: «Я больше не буду играть в эту игру», — советует Элизабет Линли. — Это поможет сломать старые шаблоны и модели поведения, которые были настроены «по умолчанию» для вас и ваших родителей. После этого вы сами создаете новую игру с новыми правилами — и если ваши родители хотят общения, им тоже придется играть в нее.

  • Наберитесь терпения и будьте последовательны.

    — Всё изменить сразу и легко — не получится. Потребуются время и усилия, — предупреждает эксперт. — Но как бы тяжело ни проходила ваша сепарация от родителей, вы всё равно будете становиться самостоятельной личностью — взрослым, который контролирует свою жизнь и отношения.

Зачем решаться на изменения, если это трудно

Михаил Лабковский
Психология

Психолог, писатель, теле- и радиоведущий.

t.me/labkovskiy

— Многие терпят от родителей многое, потому что боятся, что будут сожалеть о том, что постояли за себя, когда мамы с папой не станет, — говорит известный психолог Михаил Лабковский. — В психологии есть такое понятие — «белый траур». Это состояние, когда произошла потеря — например, умер значимый человек; допустим, отец. Но вы не можете горевать по нему, а затем смириться и отпустить — вы чувствуете нечто странное или вообще ничего не чувствуете.⠀

Поэтому знайте — если вы не решите проблемы с родителями, то после их смерти вам будет гораздо сложнее справиться с утратой. А вот если вашим родителям уже очень много лет, но вы всё-таки решитесь что-то изменить хотя бы в своей собственной судьбе, в вашем отношении к ним, то, возможно, последние годы их жизни вы проведёте в любви и согласии, а не в вечном страхе в ожидании ссоры.⠀

Анна Майская