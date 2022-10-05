Отчужденный

Такие родители всегда заняты своими делами. Они поглощены собственной жизнью, работой, общественными делами, хобби и будто совсем не интересуются ни тем, как их чадо делает уроки, что ест на обед, где гуляет и какие чувства испытывает.

Эмоциональная и физическая отстраненность родителей заставляет ребенка (а потом и взрослого) чувствовать себя недостаточно хорошим. И даже много лет спустя, приходя в гости уже к пожилым родителям, он вновь и вновь ощущает себя в их обществе недостаточно интересным или важным — они не спрашивают о его делах и заботах, а говорят только о себе.

Мученик, контролирующий каждый шаг

Это противоположность отчужденным родителям. Они знают точно, что вы хотите сейчас делать, какую еду есть, куда ходить и каких друзей заводить. Они не учитывают потребности и желания своего ребенка — никогда. Если же он пытается возразить, то его тут же затыкают напоминанием о «неблагодарности». Ведь ему посвятили всю жизнь! Такие родители манипулируют и пытаются изменить своего ребенка и ситуацию так долго, пока он не откажется от борьбы и не сделает то, чего они хотят.

Даже став взрослым, ребенок ощущает, что не существует сам по себе — он всё время должен обеспечивать счастье своих родителей, снова и снова угождать и быть «хорошим», чтобы соответствовать их требованиям.

Холодный/горячий

Такой родитель может то проявлять бурную любовь, то вдруг становиться холодным как айсберг. Ребенок не понимает — любят его или ненавидят. Он всегда напряжен, каждый раз сверхбдителен — какими же сегодня будут его отец или мать? Дадут подзатыльник или подарят шоколадку? Ему приходится постоянно следить за тем, что говорить и делать.