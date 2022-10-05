Все мы с рождения — «заложники» своих родителей и вынуждены принимать их такими, какие они есть. Кто-то, став взрослым, максимально сепарируется, сводит общение с родными к нулю, если оно его не устраивает.
Но многие не способны рвать родственные связи и продолжают терпеть «токсичных» отца и мать — даже если каждый визит к ним и разговор по телефону заканчивается скандалом, а от мысли о праздниках в окружении своих домашних портится настроение.
Психолог Элизабет Линли, автор книги о травмах разных поколений,
4 типа токсичных родителей
Чрезмерно критичный
Что бы вы ни делали, всё им недостаточно хорошо. В детстве на радостное: «Я получил пятерку!» вы слышали: «А почему только одну?» Любое ваше достижение обесценивалось и сравнивалось — в худшую сторону — с теми, что демонстрировали одноклассники, соседи и дети маминых друзей. Став взрослым, такой ребенок тоже часто слышит презрительное: «Ну и что тут такого», когда рассказывает о том, что считает своим успехом.
Отчужденный
Такие родители всегда заняты своими делами. Они поглощены собственной жизнью, работой, общественными делами, хобби и будто совсем не интересуются ни тем, как их чадо делает уроки, что ест на обед, где гуляет и какие чувства испытывает.
Эмоциональная и физическая отстраненность родителей заставляет ребенка (а потом и взрослого) чувствовать себя недостаточно хорошим. И даже много лет спустя, приходя в гости уже к пожилым родителям, он вновь и вновь ощущает себя в их обществе недостаточно интересным или важным — они не спрашивают о его делах и заботах, а говорят только о себе.
Мученик, контролирующий каждый шаг
Это противоположность отчужденным родителям. Они знают точно, что вы хотите сейчас делать, какую еду есть, куда ходить и каких друзей заводить. Они не учитывают потребности и желания своего ребенка — никогда. Если же он пытается возразить, то его тут же затыкают напоминанием о «неблагодарности». Ведь ему посвятили всю жизнь! Такие родители манипулируют и пытаются изменить своего ребенка и ситуацию так долго, пока он не откажется от борьбы и не сделает то, чего они хотят.
Даже став взрослым, ребенок ощущает, что не существует сам по себе — он всё время должен обеспечивать счастье своих родителей, снова и снова угождать и быть «хорошим», чтобы соответствовать их требованиям.
Холодный/горячий
Такой родитель может то проявлять бурную любовь, то вдруг становиться холодным как айсберг. Ребенок не понимает — любят его или ненавидят. Он всегда напряжен, каждый раз сверхбдителен — какими же сегодня будут его отец или мать? Дадут подзатыльник или подарят шоколадку? Ему приходится постоянно следить за тем, что говорить и делать.
Выросший сын или дочь во время визита к родителям так и будут «не угадывать» и возвращаться домой с чувством, что снова сделали что-то не так — или не сделали, что могли бы.
Ну я ведь уже взрослый!
Многие из нас не раз думали, а может, даже говорили своим родителям: «Ради бога, я уже не ребенок, я взрослый и самостоятельный человек, хватит устраивать вот это всё!» Но всё равно чуда не случалось, и конфликты продолжались. Это и не удивительно, считает психолог.
— Модель взаимодействия родителя и ребенка складывалась годами, она «запрограммирована» с детства, — говорит психолог Элизабет Линли. — Но это не значит, что вы обречены терпеть это всю оставшуюся жизнь. Достаточно сознательно пересмотреть отношения с родителями, а по возможности — пройти терапию с психологом, чтобы понять и узнать, как можно изменить эти устоявшиеся шаблоны.
Способы улучшить отношения с родителями
Поймите, что ваши мать или отец — это совершенно отличная от вас, самостоятельная личность, со своим опытом, воспитанием, привычками и взглядами на жизнь. Родители не изменятся, потому что вы этого хотите! Они, возможно, даже не подозревают, что что-то делают не так.
Избавьтесь от идеального образа родителя в своей голове. Он никогда не будет соответствовать этой картинке.
Не пытайтесь убедить мать или отца, что они не правы. Никто не становится лучше, если их постоянно критикуют.
Возьмите на себя ответственность.
— Да, вас всю жизнь приучали реагировать определенным образом на поведение ваших родителей, но теперь у вас есть выбор, — говорит психолог. — Просто перестаньте реагировать — иначе вы снова становитесь беспомощным ребенком, «заложником» во власти родителя.
Повзрослейте уже, наконец. Задумайтесь: как бы вы вели себя с человеком, поступающим с вами, говорящим такие слова и делающим такие поступки, как ваши родители? Как бы вы вели себя с совершенно чужим для вас человеком в той или иной ситуации? Начинали бы кричать, возмущаться? Как бы сдерживали свои порывы выразить эмоции?
Выстраивайте четкие границы и заявляйте о своей позиции.
Это не означает, что вы каждый раз должны вступать в спор или конфликт. Оставайтесь собой и позволяйте другому человеку быть тем, кем он является по сути. Очень помогут такие формулировки в ответ на резкие высказывания родителей:
«Это интересно»,
«Я не думал об этом»,
«Спасибо за совет, посмотрю, что будет»,
«Я уверен, что всё будет хорошо!»,
«Я подумаю об этом».
А затем смените тему или дайте родителям продолжить разговор.
Перестаньте искать любовь и одобрение.
— Правда, сначала стоит убрать протянутые родителям ладошки — в надежде, что в них положат любовь и признание. Также очень важно отбросить страх быть отвергнутым, — говорит психолог.
Сделайте другой выбор и не реагируйте так, как всегда.
— Просто скажите: «Я больше не буду играть в эту игру», — советует Элизабет Линли. — Это поможет сломать старые шаблоны и модели поведения, которые были настроены «по умолчанию» для вас и ваших родителей. После этого вы сами создаете новую игру с новыми правилами — и если ваши родители хотят общения, им тоже придется играть в нее.
Наберитесь терпения и будьте последовательны.
— Всё изменить сразу и легко — не получится. Потребуются время и усилия, — предупреждает эксперт. — Но как бы тяжело ни проходила ваша сепарация от родителей, вы всё равно будете становиться самостоятельной личностью — взрослым, который контролирует свою жизнь и отношения.
Зачем решаться на изменения, если это трудно
— Многие терпят от родителей многое, потому что боятся, что будут сожалеть о том, что постояли за себя, когда мамы с папой не станет, —
Поэтому знайте — если вы не решите проблемы с родителями, то после их смерти вам будет гораздо сложнее справиться с утратой. А вот если вашим родителям уже очень много лет, но вы всё-таки решитесь что-то изменить хотя бы в своей собственной судьбе, в вашем отношении к ним, то, возможно, последние годы их жизни вы проведёте в любви и согласии, а не в вечном страхе в ожидании ссоры.⠀