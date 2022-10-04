100-летние муж и жена вместе 79 лет: 6 секретов их счастливого брака и долголетия

— Вот так просто живешь, живешь — а тебе внезапно 100 лет, — смеется житель Огайо Хьюберт Маликот. Он родился 23 июля 1922 года. Его жена Джун на 10 дней старше, и этим летом супруги отметили свое 100-летие.
Они познакомились в 1941-м, когда им было по 19 лет. Встречались почти год, а в ноябре 1942-го Хьюберт пошел воевать. Нужно было принять какое-то решение, и сомнений не было. В июне 1943-го пара поженилась.
После войны у них родились трое детей: Джо, Сэм и Тереза. Все они уже сами родители, и даже бабушки, — у Хьюберта и Джун 7 внуков и 11 правнуков.
Пара уверяет: их брак длиною в 79 лет — очень счастливый.
— Нам всегда было легко вместе, я не помню, чтобы мы ссорились, — признается Джун.
Есть ли у них секреты, как жить долго и счастливо? Конечно, да.
В семье должен быть мир
Дети четы Маликот говорят, что вообще не помнят, чтобы родители грубили друг другу.
— Возможно, у нас были разногласия, —
Если злишься, сделай паузу
Конечно, их жизнь не была сплошным розарием, но супруги давно вывели для себя одно правило: если есть разногласия, надо на минуту выключиться из ситуации.
— В прямом смысле: выйдите на пару минут из комнаты, разойдитесь «по разным углам ринга», — говорит Хьюберт. — За это время вы немного остынете. А когда вернетесь, либо смените тему, либо спокойно ее обсудите.
Поцелуй на ночь — обязателен
Многие ученые говорят о важности тактильных контактов в семье не только для отношений, но и для здоровья. А еще никогда нельзя ложиться спать в ссоре. Хьюберт и Джун твердо следуют этим советам.
— Они никогда не ложатся спать без поцелуя. Так было всегда, — говорят их дети. — Утром они всегда улыбаются друг другу. А в течение дня стараются как можно чаще держаться за руки.
В ответ на вопрос: «Как жить долго?» — супруги лишь разводят руками. Зато их дети уверены, что знают секрет долголетия родителей.
Хорошая генетика
Это очень важно. А в семье и Хьюберта, и Джун были долгожители. Ее папа прожил 104 года, а прадед Хью — 100 лет. Если учесть, что это был XIX век (с 1822-го по 1922 год), можно сказать, что это был безусловный рекорд.
Здоровое питание
Семья Джун и Хьюберта питалась правильно еще до того, как это стало мейнстримом.
— Мы разводили кур, — рассказывают их дети. — А еще держали коров и свиней. У нас всегда было собственное мясо. Мама выращивала овощи — салат, свеклу, кукурузу. Все, что могло расти в Огайо, росло у нас. Весь урожай мама консервировала, замораживала или сушила. И у нас были свои собственные овощи круглый год.
Вечная занятость
Джо Маликот говорит: ключ к долголетию ее родителей — это трудолюбие и нежелание сидеть без дела. У них всегда были дела на участке, и это помогало им быть в форме. Это, кстати, подтверждают и исследования: если даже в зрелом возрасте найти себе занятие, физическое или умственное, это продлевает жизнь. Кстати, как доказали ученые, работает даже быстрая ходьба, а сидеть перед телевизором с вязанием или играть в компьютерные игры полезней, чем просто смотреть кино.