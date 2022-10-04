100-летние муж и жена вместе 79 лет: 6 секретов их счастливого брака и долголетия

— Вот так просто живешь, живешь — а тебе внезапно 100 лет, — смеется житель Огайо Хьюберт Маликот. Он родился 23 июля 1922 года. Его жена Джун на 10 дней старше, и этим летом супруги отметили свое 100-летие.

Они познакомились в 1941-м, когда им было по 19 лет. Встречались почти год, а в ноябре 1942-го Хьюберт пошел воевать. Нужно было принять какое-то решение, и сомнений не было. В июне 1943-го пара поженилась.

После войны у них родились трое детей: Джо, Сэм и Тереза. Все они уже сами родители, и даже бабушки, — у Хьюберта и Джун 7 внуков и 11 правнуков.

Пара уверяет: их брак длиною в 79 лет — очень счастливый.

— Нам всегда было легко вместе, я не помню, чтобы мы ссорились, — признается Джун.

Есть ли у них секреты, как жить долго и счастливо? Конечно, да.