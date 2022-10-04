Такие болезни ЖКТ в итоге приводят к морфологическим и функциональным нарушениям в работе органов пищеварения, и называются они эозинофильными. Бывает, к примеру, эозинофильный гастрит, эозинофильный колит, энтерит или эзофагит.
По словам врача-гастроэнтеролога Сергея Вялова, например, эозинофильный эзофагит, или аллергическое воспаление пищевода, можно заподозрить по следующим признакам:
трудности с глотанием,
застревание пищи,
часто что-то похожее на изжогу, которой на самом деле нет.
Врач-гастроэнтеролог, гепатолог, кандидат медицинских наук
Чтобы справиться с этими неприятными симптомами, иногда достаточно исключить из рациона некоторые продукты. На своей странице «ВКонтакте» Сергей Вялов назвал 6 продуктов, которые способны вызывать такие проблемы с пищеварением:
молоко;
пшеница;
соя;
яйца;
орехи;
рыба и морепродукты.
По словам врача, при появлении проблем с пищеварением от этих продуктов надо сразу и полностью отказаться, но лишь на время — пока не вычислишь, какой из них провоцирует недомогание. Это можно сделать, если после общего исключения постепенно вводить в рацион по одному продукту и наблюдать за реакцией своего организма. Когда же вы вычислите продукт-провокатор, тогда уже желательно убрать его из своего меню навсегда, если не хотите повторения приступа.
- Это простой способ лечения, который позволяет избежать постоянного приема препаратов. Многие из них небезопасны для здоровья, речь идет в первую очередь о кортикостероидах, — отметил специалист.
Он также добавил, что эффективность этого метода доказали исследования. Так, они показали, что уже через 6 недель у 62 процентов пациентов улучшилось состояние тканей слизистой оболочки пищевода по результатам биопсии, а у 77 процентов и вовсе исчезли жалобы на трудности с глотанием.
Когда изжога может быть предвестником рака
Классическая изжога — ощущение жжения за грудиной — возникает, когда желудочный сок, содержащий соляную кислоту, попадает в пищевод и начинает раздражать его стенки. А попадает он туда из-за того, что мышечный сфинктер на границе желудка и пищевода ослабевает и начинает хуже сокращаться.
Изжогой периодически мучается, наверное, каждый второй. Причем многие не воспринимают ее всерьез — помучила и прошла. И действительно, как говорят врачи, иногда она не требует ни обращения к врачу, ни специального лечения. К примеру, у беременных женщин она возникает впервые, а после родов проходит. Однако если она случается регулярно, то это уже тревожный признак. Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ) — причина изжоги — без лечения может вызвать серьезное повреждение слизистой оболочки и, как следствие, такое предраковое состояние, как пищевод Баррета.
Врач клинической лабораторной диагностики Ольга Малиновская называла 6 признаков опасной изжоги, при которой без визита к врачу не обойтись:
Чувство жжения за грудиной возникает чаще двух раз в неделю;
Возникают проблемы с глотанием;
Ощущение кома в горле;
Рвота и тошнота, которые не связаны с кишечной инфекцией;
Резкая потеря веса без видимых причин;
Дискомфорт от изжоги не получается убрать с помощью безрецептурных лекарств.
Ранее кардиолог НМИЦ ЛРЦ при Минздраве Ирина Литвякова рассказывала, что симптомы изжоги бывают даже при инфаркте.