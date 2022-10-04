Чтобы справиться с этими неприятными симптомами, иногда достаточно исключить из рациона некоторые продукты. На своей странице «ВКонтакте» Сергей Вялов назвал 6 продуктов, которые способны вызывать такие проблемы с пищеварением :

молоко; пшеница; соя; яйца; орехи; рыба и морепродукты.

По словам врача, при появлении проблем с пищеварением от этих продуктов надо сразу и полностью отказаться, но лишь на время — пока не вычислишь, какой из них провоцирует недомогание. Это можно сделать, если после общего исключения постепенно вводить в рацион по одному продукту и наблюдать за реакцией своего организма. Когда же вы вычислите продукт-провокатор, тогда уже желательно убрать его из своего меню навсегда, если не хотите повторения приступа.

- Это простой способ лечения, который позволяет избежать постоянного приема препаратов. Многие из них небезопасны для здоровья, речь идет в первую очередь о кортикостероидах, — отметил специалист.

Он также добавил, что эффективность этого метода доказали исследования. Так, они показали, что уже через 6 недель у 62 процентов пациентов улучшилось состояние тканей слизистой оболочки пищевода по результатам биопсии, а у 77 процентов и вовсе исчезли жалобы на трудности с глотанием.