Переломный момент

— Вне зависимости от погодных условий человеческий организм всегда старается поддерживать свою внутреннюю температуру около 37 градусов, — рассказывает Дамиан Бейли, профессор физиологии и биохимии Университета Южного Уэльса. — Это необходимо для нормального функционирования жизненно важных органов.

Во главе терморегуляции стоит мозг — он получает сигналы от кожи и крови и в соответствии с ними корректирует и реакции организма.

Так, при +18 градусах на поверхности тела начинают происходить видимые изменения. Например, полностью прекращается потоотделение — это происходит, чтобы остановить потерю тепла. Кроме того, волосы на руках встают дыбом, это происходит рефлекторно и позволяет нам стать более «пушистыми» — и таким образом лучше удерживать тепло и предохранять организм от переохлаждения.

— Исследования показали, что +18 градусов по Цельсию в помещении для человека — это переломный момент, — подчеркивает доктор Бейли. — Именно тогда организм начинает бороться за поддержание своего температурного статус-кво.

Если в помещении становится еще холоднее, то начинают стынуть пальцы — они становятся холодными и белеют. Происходит это из-за сужения сосудов — таким образом организм борется с потерей тепла.

При ощутимом холоде в помещении (ниже 12 градусов по Цельсию) у человека начинается озноб — непроизвольные сокращения мышц, которые организм «включает» для выработки тепла. Когда нас колотит от холода, мышцы начинают дрожать, тем самым выделяя необходимую для поддержания температуры энергию.

Если температуру воздуха в помещении понизить еще до +10 и оставить человека в таких условиях на 30 минут, то с организмом произойдет следующее: