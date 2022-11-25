Способы повысить самооценку

Перестаньте себя ругать

- Удивительно, как тщательно человек может подбирать слова, общаясь с незнакомыми людьми, и как грубо относиться к себе, — обращает внимание психолог Карина Минакова. — Когда мы постоянно критикуем и виним себя, формируется негативное восприятие собственной личности. Важно помнить о том, что ошибка — это опыт, а ошибаться — это нормально. У вас всегда есть возможность проанализировать ситуацию и не повторять эту ошибку в будущем. И это станет отличным результатом!

Понаблюдайте за тем, как изменится ваше восприятие, если вы начнете проговаривать себе: «Я отлично справляюсь», «Я уверен(а) в своих силах», «Я прекрасно выгляжу» , вместо привычной критики.

- Например, вы обнаружили, что часто думаете: «У меня не получится, я не смогу!» Отлично, теперь меняем эту фразу на: «Да, у меня не получилось в этот/прошлый раз, не было опыта, но это совсем не значит, что у меня не получится никогда. Это ничего не говорит обо мне как о личности. По крайней мере, я намерен достигнуть результата!» — советует психолог Полина Полякова. — Когда мы обнаруживаем, что разрушающие самоценность фразы приходят, то сразу же их купируем, добавляем позитив: «Я не такой на самом деле, да, у меня что-то не получилось, мне страшно, или я злюсь, неправильно поступил, но это не значит, что меня можно оценивать по этой ситуации. К тому же я стараюсь и понимаю, что хочу это изменить, поступать иначе, и делаю для этого необходимое. Я уже себя за это хвалю».

Так мозг запоминает, что есть еще и альтернативное суждение. И чтобы укрепить самооценку, конечно же, стоит подкреплять свои слова действиями.