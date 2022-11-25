Мы способны свернуть горы, когда уверены в себе, в своих силах и способностях. Однако чаще всего нас терзают сомнения, которые становятся преградой на пути.
Фразы вроде: «Я недостаточно хорош» или «У меня не получится» заставляют нас опускать руки еще до того, как мы начнем действовать. Поэтому лучше избегать говорить их не только другим, но и самому себе.
Психологи назвали примеры таких «самоуничтожающих» фраз, которые стоит забыть навсегда, даже если они на первый взгляд такими не кажутся.
Психолог, кандидат психологических наук, разработчик теории адаптивного интеллекта
Эти фразы живут в подсознании
- Один из самых выдающихся советских психологов Лев Выготский доказал, что любая психическая функция, которую мы воспроизводим, когда-то была интериоризирована, то есть присвоена, — объясняет психолог Валерий Гут. — Это означает, что большинство негативных мыслей, которые мы прокручиваем в своей голове, на самом деле не являются нашими. Их нам подбросили по большей части в детстве значимые для нас люди: родители, родственники или учителя.
«Ты не сможешь», «У тебя не получится», «Ты никчемный, ничего не умеешь», «Откуда руки у тебя растут?» — эти и подобные фразы запечатлелись в нашем бессознательном, и теперь нам кажется, что это наши собственные мысли и чувства: «Я боюсь», «Я не справлюсь», «Это не в моих силах». Все эти мысли и сомнения отнимают у нас большую часть энергии и развивают комплекс неполноценности.
Психолог
Фразы, которые сопровождают именно вас
- У каждого взрослого есть свой список таких слов и фраз, — считает психолог Полина Полякова. — Он индивидуализирован, потому что нас воспитывали совершенно разные люди. Поэтому, прежде чем примерять на себя общепринятые фразы, подумайте, какие из них сопровождают довольно долгое время именно вас.
Психолог отмечает, что некоторые из вредоносных фраз вроде бы на первый взгляд безобидные, но на самом деле негативно отражаются на самооценке.
- Есть явные фразы, которые указывают на несостоятельность личности, а есть более безобидные, — обращает внимание психолог. — Однако, именно последние опаснее всего, так как незаметно подтачивают самооценку, ведь они отправляют импульс, и подсознание считывает эти слова как сигнал, что с нами что-то не в порядке, а потому стоит быть начеку, стараться задумываться об истинном смысле чужих и собственных суждений о себе.
Список своих и чужих фраз, затрагивающих самоценность
«Вся проблема в тебе».
Это обвинение и принижение личностных качеств.
«Ты слишком переживаешь на пустом месте».
Казалось бы, ничего обидного, но эта фраза указывает на незначимость собственных чувств и переживаний, мол, все, что ты чувствуешь, —ерунда.
«У тебя ничего не получится».
Неверие в возможности и силу человека.
«Бестолочь/глупец/дура» и другие односложные ругательства.
Это оскорбление человеческого достоинства.
«Кому ты нужен», «Что с тебя взять», «Толку из тебя не выйдет»…
Оценочное суждение, утверждающее, что человек ничего ценного собой не представляет.
«Не говори мне ничего», «Не хочу это слушать».
Недоверие и нежелание понять проблему.
«В твоем возрасте пора бы…», «Вот будешь в моем возрасте, тогда и поговорим», «Вырастешь — поймешь»…
Обесценивание жизненного опыта конкретного периода жизни и человека в целом.
«Ты ничего не умеешь, дай сделаю сама/сам».
Недоверие и невозможность признать право человека на ошибку, отсутствие веры в способности.
«Всю жизнь тебе отдала!», «Неблагодарный».
Упрек, вера в то, что жизнь одного человека более ценна, чем жизнь другого.
«Как ты мог со мной так поступить».
Манипуляция, где человек чувствует себя жертвой. Как следствие, виноватый начинает считать, что плохо поступает, и снижает собственную ценность.
Все фразы, касающиеся внешности: «Что ты сделал/а с прической?!», «Непонятно на кого похож», «Похож на того-то» (кто неприятен), «Ты поправилась?»
Указание на превосходство того, кто говорит.
Любые фразы, которые можно отнести к категории обвинения, оскорбления, выражения негативного отношения к вашим действиям:
«У тебя все из рук вон плохо», «Растяпа», «Руки не из того места» и др. — и поступкам: «Да кто так делает?», «Ты не понимаешь, что нормальные люди так не делают?», «Ты не в себе» и др. Они потенциально опасны для самооценки.
Любая фраза, содержащая негативный окрас, потенциально может способствовать снижению самооценки и обострению внутренних переживаний.
психолог
Способы повысить самооценку
Перестаньте себя ругать
- Удивительно, как тщательно человек может подбирать слова, общаясь с незнакомыми людьми, и как грубо относиться к себе, — обращает внимание психолог Карина Минакова. — Когда мы постоянно критикуем и виним себя, формируется негативное восприятие собственной личности. Важно помнить о том, что ошибка — это опыт, а ошибаться — это нормально. У вас всегда есть возможность проанализировать ситуацию и не повторять эту ошибку в будущем. И это станет отличным результатом!
Понаблюдайте за тем, как изменится ваше восприятие, если вы начнете проговаривать себе: «Я отлично справляюсь», «Я уверен(а) в своих силах», «Я прекрасно выгляжу», вместо привычной критики.
- Например, вы обнаружили, что часто думаете: «У меня не получится, я не смогу!» Отлично, теперь меняем эту фразу на: «Да, у меня не получилось в этот/прошлый раз, не было опыта, но это совсем не значит, что у меня не получится никогда. Это ничего не говорит обо мне как о личности. По крайней мере, я намерен достигнуть результата!» — советует психолог Полина Полякова. — Когда мы обнаруживаем, что разрушающие самоценность фразы приходят, то сразу же их купируем, добавляем позитив: «Я не такой на самом деле, да, у меня что-то не получилось, мне страшно, или я злюсь, неправильно поступил, но это не значит, что меня можно оценивать по этой ситуации. К тому же я стараюсь и понимаю, что хочу это изменить, поступать иначе, и делаю для этого необходимое. Я уже себя за это хвалю».
Так мозг запоминает, что есть еще и альтернативное суждение. И чтобы укрепить самооценку, конечно же, стоит подкреплять свои слова действиями.
Проанализируйте круг общения
- Находясь в обществе, где человека постоянно критикуют и обесценивают, очень сложно развить уверенность в себе. Как быть в этой ситуации? По возможности прекратить общение. Если такой возможности нет, мы можем минимизировать общение и обозначить личные границы для человека, который оказывает на нас негативное влияние, — рекомендует Карина Минакова.
Ведите дневник достижений
- Начните фиксировать свои достижения на регулярной основе. К примеру, вы можете отмечать свои успехи в течение дня или же в конце, отвечая на вопрос «Почему я молодец сегодня?». Желательно, чтобы количество пунктов было не менее пяти. Прописывайте все ваши победы, даже если вам кажется, что в этом нет ничего особенного, — советует психолог.
Прислушайтесь к себе
- Если человек игнорирует свои истинные желания и живет чужими представлениями, это непременно приведет к внутренним конфликтам. Очень важно понимать и осознавать свои чувства и эмоции. Прислушиваясь к себе, вы принимаете решения, которые будут правильными именно для вас, — резюмирует эксперт.