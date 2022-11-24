Эти два вопроса выявляют алкогольную зависимость

Британские ученые из Университета Лестера провели метаисследование, изучив 17 тематических работ на эту тему, и вывели простой метод выявления алкогольной зависимости — его точность составляет 87%.

Эксперты определили всего 2 вопроса, честных ответов на которые должно быть достаточно, чтобы предположить алкогольную зависимость. Этот метод может значительно облегчить работу врачей общей практики, считают исследователи.

Вопросы можно задать пациенту во время беседы, даже не вызывая его подозрений — к слову, в этом случае можно получить спонтанный, и поэтому более правдивый ответ.

Как часто вы выпиваете шесть или более порций алкоголя за один раз?

Вы когда-нибудь выпивали первым делом с утра, чтобы снять стресс или улучшить самочувствие?

Если на первый вопрос пациент ответит «часто» или даже «регулярно», это указывает на его проблемные отношения с алкоголем.

Ответ «да» на второй вопрос также представляет собой четкое указание — в сочетании эти два вопроса дают 87 процентов вероятности, что человек страдает от алкогольной зависимости, пишет издание Focus.

Британская исследовательская группа советует тем, кто попал в группу риска, отвечая положительно на эти два вопроса, пройти CAGE-тест на алкоголизм из 4 вопросов или опросник AUDIT.

С их помощью алкогольную зависимость можно верно диагностировать с вероятностью более 90 процентов.