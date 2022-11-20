Как распознать паническую атаку

По словам психиатра, тот, у кого уже не раз случался приступ панической атаки, сразу его определит и ни с чем не спутает. Обычно он начинается так:

Появляются подергивания мышц,

Ноги становятся будто ватные,

По телу проходит холод,

Появляется одышка,

Сознание сужается, а внимание фиксируется в одной точке.

Далее могут присоединиться

Повышенная потливость,

Учащенное сердцебиение,

Боль или дискомфорт в груди,

Головокружение,

Тошнота и дискомфорт в желудке.

Иногда люди даже путают паническую атаку с инфарктом — действительно, у них есть похожие проявления. Поэтому в случае любого сомнения, особенно если с вами впервые происходит что-то непонятное и пугающее, — не теряйте время и вызывайте скорую.

Продолжается приступ в среднем 5-30 минут, хотя иногда может затянуться на несколько часов и даже суток. Как отметила Татьяна Казенных, если подобное событие случилось с вами однажды — пугаться не стоит. Это может быть вполне нормальной реакцией на сильный стресс. А вот если приступы повторяются и становятся непредсказуемыми, а тревога и паника только усиливаются — это уже повод идти как можно скорее к врачу.