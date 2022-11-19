10 самых вредных пищевых привычек, которые делают нас толстыми и больными

Есть слишком быстро

Если есть в спешке, то потом могут начаться проблемы с желудком. Кроме того, у людей, которые едят слишком быстро, нарушается процесс пищеварения, они в итоге поглощают гораздо больше, чем нужно, — их мозг просто не успевает получать информацию о наполнении желудка.

Дело в том, что чувство сытости при приеме пищи появляется приблизительно через 15-20 минут.

Но как же приучить себя есть медленно? Читай об этом ЗДЕСЬ.

Отказываться от завтрака

Привычка пропускать завтрак вредит вашей памяти и умственным способностям. Именно утренний прием пищи заряжает вас энергией на оставшийся день. Кроме того, если остаться голодным до обеда, днем высок риск съесть слишком много.