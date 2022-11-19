10 самых вредных пищевых привычек, которые делают нас толстыми и больными

Диетологи не перестают твердить: нельзя делить еду на вредную и полезную. Во-первых, такой подход может довести вас до расстройств пищевого поведения. Во-вторых, у любого продукта есть вредные и полезные свойства, противопоказания. В вопросе выбора пищи нужно ориентироваться на особенности своего организма и помнить о чувстве меры.
А вот вредные и полезные пищевые привычки существуют. Разберемся, какие распространенные ошибки особенно сильно вредят вашему здоровью и портят фигуру.
Есть слишком быстро
Если есть в спешке, то потом могут начаться проблемы с желудком. Кроме того, у людей, которые едят слишком быстро, нарушается процесс пищеварения, они в итоге поглощают гораздо больше, чем нужно, — их мозг просто не успевает получать информацию о наполнении желудка.
Дело в том, что чувство сытости при приеме пищи появляется приблизительно через 15-20 минут.
Но как же приучить себя есть медленно? Читай об этом ЗДЕСЬ.
Отказываться от завтрака
Привычка пропускать завтрак вредит вашей памяти и умственным способностям. Именно утренний прием пищи заряжает вас энергией на оставшийся день. Кроме того, если остаться голодным до обеда, днем высок риск съесть слишком много.
Поэтому завтракать нужно обязательно — причем лучше выбирать сытные, питательные продукты.
Есть слишком много вечером
Вечером мы переедаем по разным причинам. Кто-то не успевает нормально питаться на протяжении дня, кто-то просто заедает стресс. Однако если поужинать слишком плотно, со сном могут возникнуть серьезные проблемы, а наутро вы будете чувствовать себя усталым.
Поэтому постарайтесь не набрасываться на еду вечером. Голодать тоже не нужно — пропуск ужина не менее плохая идея, чем отказ от завтрака. Но остановите свой выбор на более легких и низкокалорийных продуктах. А еще попробуйте перед сном съедать по яблоку: так вы получите заряд витаминов и дозу полезной для кишечника клетчатки.
Курить после еды
Тут всё просто: курить в принципе очень вредно, но курить после еды вредно вдвойне. Ученые выяснили, что одна сигарета, выкуренная после обеда, равна по влиянию на организм нескольких сигарет.
Пить мало воды
Как часто вы видите советы пить больше воды? Об этом говорят абсолютно все врачи. Без воды человек не выживет, а обезвоживание разрушает ваше здоровье. Если вы пьете слишком мало, то, скорей всего, как минимум будете чувствовать себя усталым, начнет болеть голова, станут беспокоить запоры.
Кроме того, без достаточного количества воды вы точно не похудеете. Сколько нужно пить? По словам экспертов, нужно пить примерно 30-60 мл на 1 кг веса человека. То есть если вы весите 60 кг, пить нужно примерно 1,5—2 литра воды в день.
Пить слишком много кофе
Сам по себе кофе демонизировать не стоит — ученые уже давно выяснили, что этот напиток имеет массу полезных свойств для вашего организма. Однако важно помнить о чувстве меры: пять и больше чашек в день навредят сердечно-сосудистой системе, сделают вас тревожным.
Переедать на выходных
Некоторые люди придерживаются примерно такого режима питания: всю рабочую неделю себя во всем ограничивают, а потом «отрываются» и едят всё подряд на выходных. Однако такой подход сбивает режим питания и вредит вам. Поэтому лучше не запрещать себе вкусную еду каждый день, просто помнить о мере.
Заедать плохое настроение
Наша жизнь, увы, так или иначе сопряжена с постоянным стрессом. Очень многие пытаются не проживать негативные эмоции, а просто заедать их. Однако вам необязательно объедаться пирожными из-за каждого неудачного дня. Во-первых, есть и другие способы справляться со стрессом. Во-вторых, если очень хочется чего-то пожевать на эмоциях, можно похрустеть яблоком, морковью или огурцами, а не чипсами.
Едите слишком много сахара
Это не значит, что от сахара нужно отказаться совсем. Вреден именно переизбыток: если добавленного сахара слишком много, то возрастает риск ожирения, кариеса, развития диабета.
Кстати, с заменителями сахара тоже стоит быть осторожными. Подробнее о том, какие подсластители могут быть опасны для здоровья, читай ЗДЕСЬ.
Есть перед гаджетами
Ужинаете исключительно под звуки любимого сериала? Продолжаете листать ленту новостей даже на обеде? Не слишком полезная привычка: так вы можете не заметить, как съедите больше нужного. Лучше есть неторопливо, сосредоточившись на еде, рассказывают