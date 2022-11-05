Что говорят ученые

Ученые уже смогли опытным путем установить: отказ от ужина действительно поможет избавиться от лишних килограммов. Но есть нюанс.

Так, в 2022 году группа врачей из отделения хирургии печени Пекинской больницы «Сехэ» поставили эксперимент с участием 90 здоровых волонтеров. Их разделили на несколько групп: кого-то кормили в период с 6 утра до 3 дня, других — с 11 утра до 8 вечера, третьих кормили как обычно. Через пять недель выяснилось: похудели из них только те, кто не ужинал. У них также сократилось содержание жира в организме и уровень сахара в крови.

А вот ученые из Южного медицинского университета изучили данные 139 человек с ожирением и ИМТ от 18 до 35. Случайным образом их поделили две группы: одни ели только в период между 8 утра и 4 вечера и с ограничением калорий, у вторых же просто была ограничена калорийность.