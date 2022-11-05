«Завтрак съешь сам, обед раздели с другом, а ужин отдай врагу» — гласит народная мудрость. Действительно, слишком плотно есть вечером довольно вредно для вашего здоровья. В Сети нередко можно встретить советы вообще отказаться от ужина: мол, так получится без лишних ограничений сократить калорийность своего меню и в итоге похудеть.
Нужен ли человеку ужин? Что будет, если регулярно ложиться спать голодным? Спойлер: лишний вес вы и правда сбросите, но при этом приобретете множество проблем со здоровьем.
Случай из жизни
Молодой мужчина Сяо Чжоу из-за проблем на работе и сильного стресса за два года очень потолстел — его вес составлял 200 кг. Когда от него ушла девушка, Чжоу решил похудеть. Он прочитал в Интернете совет отказаться от ужинов. Чжоу так и сделал, поначалу у него даже получилось скинуть 5 кг. Однако потом он заметил, что из-за отсутствия ужина был голодным остальной день и часто перекусывал, что в итоге привело к возвращению потерянных килограммов.
Однажды Чжоу отправился с другом в кафе, где заказал острую говядину. Мужчина откусил совсем немного, а потом почувствовал сильную боль в животе. Пришлось ехать в больницу. Там врачи выяснили: у мужчины — огромная язва в желудке и кровотечение.
Что говорят ученые
Ученые уже смогли опытным путем установить: отказ от ужина действительно поможет избавиться от лишних килограммов. Но есть нюанс.
Так, в 2022 году группа врачей из отделения хирургии печени Пекинской больницы «Сехэ» поставили эксперимент с участием 90 здоровых волонтеров. Их разделили на несколько групп: кого-то кормили в период с 6 утра до 3 дня, других — с 11 утра до 8 вечера, третьих кормили как обычно. Через пять недель выяснилось: похудели из них только те, кто не ужинал. У них также сократилось содержание жира в организме и уровень сахара в крови.
А вот ученые из Южного медицинского университета изучили данные 139 человек с ожирением и ИМТ от 18 до 35. Случайным образом их поделили две группы: одни ели только в период между 8 утра и 4 вечера и с ограничением калорий, у вторых же просто была ограничена калорийность.
В итоге оказалось, что и те и другие похудели. Первая группа немного больше, но совсем незначительно. Так что, увы, есть умеренно всё равно придется, иначе никакого эффекта от пропуска ужина не будет.
Минусов больше, чем плюсов
Кроме того, отказ от ужина может вам еще и навредить, пишет издание
Ваши сердце и сосуды пострадают
Врачи выяснили: люди, которые предпочитают регулярно отказываться от ужина, больше рискуют умереть от ишемической болезни сердца, инсульта или других болезней сердечно-сосудистой системы.
Вы заработаете болезни ЖКТ
Нерегулярное питание — одна из причин появления недугов пищеварительной системы. А если вы, отказавшись от нормального ужина, еще и будете срываться на перекусы поздно ночью, то рискуете заработать гастрит или язву, так как пища просто не сможет перевариться во время сна.
У вас могут появиться камни в желчном пузыре
Наш желчный пузырь запускает работу после того, как мы поедим: он выделяет желчь и помогает нашему организму переварить еду. Когда человек пропускает прием пищи, желчь остается в пузыре. В итоге этот осадок превращается в желчные камни.
Вы рискуете столкнуться с аутоиммунным заболеванием
Ученые из Хельсинкского университета провели исследование. Проанализировав данные 2342 человек, они выяснили, что люди с расстройствами пищевого поведения гораздо чаще страдают от аутоиммунных заболеваний.
А как часто вообще человек должен есть? Узнай ответ ЗДЕСЬ.