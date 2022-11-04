— Недостаток соли организм восполняет разрушением костной и мышечной тканей, — объяснила диетолог Госпиталя для ветеранов войн Евгения Оганезова. — Дефицит может привести к депрессиям, нервным и психическим заболеваниям, нарушениям пищеварения и сердечно-сосудистой деятельности, спазмам гладкой мускулатуры, остеопорозу, анорексии.

Опасность действительно велика. При хронической нехватке составляющих соль ионов, как и других макроэлементов в организме, возможен смертельный исход. Соль жизненно необходима и для человека , и для всех прочих живых существ.