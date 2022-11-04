Зачем организму соль
Меньше солить пищу — это рекомендация, которая не всегда срабатывает, когда мы хотим снизить количество соли в рационе. Дело в том, что только четверть нашего ежедневного потребления соли составляет та соль, которую мы осознанно добавляем в пищу. Подавляющее большинство скрывается в продуктах, которые мы покупаем, — хлебе, полуфабрикатах, соусах. Но стоит задумываться, а стоит ли избегать соли в любом ее виде? Ведь недостаток, как и избыток, может губительно отразиться на нашем организме.
Врач-диетолог.
— Недостаток соли организм восполняет разрушением костной и мышечной тканей, — объяснила диетолог Госпиталя для ветеранов войн Евгения Оганезова. — Дефицит может привести к депрессиям, нервным и психическим заболеваниям, нарушениям пищеварения и сердечно-сосудистой деятельности, спазмам гладкой мускулатуры, остеопорозу, анорексии.
Опасность действительно велика. При хронической нехватке составляющих соль ионов, как и других макроэлементов в организме, возможен смертельный исход. Соль жизненно необходима и для человека, и для всех прочих живых существ.
— Ион хлора в соли является основным материалом для выработки соляной кислоты — важного компонента желудочного сока, — продолжает диетолог Оганезова. — Ионы натрия вместе с ионами других элементов участвуют в передаче нервных импульсов, сокращении мышечных волокон, поэтому недостаточная их концентрация в организме приводит к общей слабости, повышенной утомляемости и другим нервно-мышечным расстройствам.
Но и перебирать с солью тоже не стоит: важно держаться здоровой нормы — не больше чайной ложки в день, учитывая скрытую соль в продуктах. Перебор вас не убьет мгновенно, но тоже будет разрушать организм. Смертельная же доза соли составляет примерно 250 граммов.
Восприятие соли
Кстати, некоторые люди не могут адекватно оценить степень солености блюд. И дело не только во вкусовых рецепторах, отвечающих за восприятие соли, — они располагаются на кончике языка. Интенсивность восприятия зависит от количества рецепторов и плотности расположения. А также восприятие соли зависит от наследственности, возраста и расы.
— Новорожденные либо равнодушны к соленому, либо его не любят, однако и в этом возрасте малыши реагируют на соль по-разному, — говорит Евгения Оганезова. — К четырем-шести месяцам некоторые дети уже предпочитают подсоленную воду пресной, потом предпочтения проявляются в выборе пищи, а растворы кажутся неприятными.
У тех, кто в первые месяцы жизни потреблял много соли, кровяное давление в среднем выше, чем у остальных. Из-за этого часть ученых предполагает, что рано попробовавшие соль в дальнейшем едят ее больше, чем остальные. Впрочем, это только предположение, а если оно и верно, то дело не обязательно в физиологии.
— Но один физиологический механизм исследователи все-таки выявили, — говорит диетолог. — Тех, кто любит посолонее, больше среди испытавших нехватку натрия до рождения или вскоре после него. Такое бывает, когда мать во время беременности рвало, у рожденных на раннем сроке, из-за диареи у младенцев или неправильно подобранного детского питания.
Есть еще заболевания, которые искажают вкус пищи. Когда нам кажется, что вся пища соленая, то, скорее всего, организм обезвожен или человек не соблюдает гигиену полости рта.
— Если же человек регулярно чистит зубы и не забывает пить воду, то подобное изменение вкуса может сигнализировать об инфекционных и грибковых заболеваниях носоглотки, — объяснила Евгения Оганезова.
Признаки, что вы перебрали с соленым
Как понять, что мы добавляем в еду слишком много соли? Эксперт считает, что когда мы садимся за стол и, не пробуя пищу, досаливаем ее, это верный признак перебора.
Если же есть какие-то нарушения вкуса, то надо обратить внимание на симптомы передозировки соли:
сильное желание пить;
резкое понижение давления;
слабость;
вялость;
тошнота;
сильные позывы к рвоте;
в рвотных массах могут присутствовать включения крови;
нарушение дыхательной функции;
синюшность кожных покровов;
нарушение работы нервной системы;
появление раздражительности, психозов.
Какая соль — самая полезная
Иногда нас, наоборот, может тянуть на солененькое. Исследования не показали, что у человека существуют какие-либо механизмы, отвечающие за употребление продуктов, компенсирующих нехватку микроэлементов.
— Но существует теория, что в такие моменты организму не хватает натрия, — рассказала врач-диетолог.
Вообще, в каждом виде соли преобладает хлорид натрия и только незначительный процент приходится на полезные микроэлементы. Однако из-за тщательной обработки поваренной соли и соли «Экстра» все полезные элементы исчезают из состава.
— Немного больше пользы и меньше вреда можно получить при употреблении гималайской (розовой) и черной соли, а также морской, но не более 5 граммов в сутки, — предостерегает Евгения Оганезова.
Почему после соленого хочется пить
Отвечая на этот вопрос, диетолог предложила провести небольшой эксперимент: насыпать соль на кусок мяса, грибы или овощи.
— На их поверхности начнет выступать жидкость — это осмотическое давление, которое наблюдается повсеместно, когда речь заходит о соприкосновении более концентрированного раствора с аналогом меньшей концентрации, — говорит Евгения Оганезова.
Как сахар, так и соль усваиваются мгновенно, переваривать их организму не нужно. Они попадают в кровь очень быстро, и таким образом создается разница между внутриклеточным показателем и тем объемом сахара или соли, что находится в кровяном русле.
— Данная ситуация формирует осмотическое давление, из-за которого жидкость начинает покидать клетки, — объяснила врач. — Пользы организму данный процесс не приносит, потому его нужно прекращать как можно скорее. Единственным способом быстрого прекращения является разбавление кровяной плазмы дополнительной порцией жидкости, что создаст необходимый результат до тех пор, пока лишняя соль не будет выведена, а сахар — переработан.
Так что терпеть жажду не стоит, и утолять ее лучше обычной водой, а не минералкой или сладкими напитками.