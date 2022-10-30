Коридор затмений: солнечное и лунное — промежуток с конца октября до начала ноября станет настоящим астрономическим испытанием для жителей Земли. Но сложности в атмосфере на этом не закончатся. Нас ожидает как минимум 6 дней магнитных бурь, если судить по долгосрочному прогнозу от Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ. Правда, ученые признают, что это предварительные данные, ситуация может меняться практически мгновенно.
Пока прогноз такой: 31 октября и 2 ноября на Земле ожидается возбуждение магнитосферы, влияние на здоровье возможно, 10, 11, 12, 18 и 19 ноября ожидаются полноценные магнитные бури.
Это означает, что за несколько дней перед этими датами людям с метеозависимостью стоит начинать особенно тщательно следить за своим здоровьем. Врачи рекомендуют простые, но действенные правила:
больше бывать на свежем воздухе, даже если погода на улице не располагает к прогулкам;
проветривать помещения, в которых вы находитесь, почаще;
отказаться от тяжелой жирной и соленой пищи, чтобы не перегружать организм;
больше пить воды;
высыпаться;
меньше нервничать.
Эти рекомендации позволят без потерь пройти сложный период в атмосфере.
Кстати, 30 октября в космосе произошло еще одно событие — Марс поменял направление своего движения.
— В течение нескольких месяцев Марс полз на восток среди звезд созвездия Тельца, — рассказали астрономы. — 30 октября курс изменился. Теперь планета движется на запад. Это называется «ретроградным движением». Земля и Марс вот-вот сблизятся.
Максимальное сближение произойдет 1 декабря 2022 года. Благодаря этому Марс можно будет разглядеть даже в обычный домашний телескоп. Также 7 декабря из-за планеты произойдет лунное затмение, оно будет видно из некоторых частей США, Европы и Северной Африки.
— Ретроградное движение будет продолжаться до 12 января 2023 года, — уточнили ученые.
Пока точных данных, как влияет ретроградное движение планет на здоровье людей, нет. Однако любые изменения могут оказывать действие. Поэтому всегда стоит учитывать такие моменты и больше беречь себя и заботиться о своем здоровье, чтобы избежать негативных последствий.