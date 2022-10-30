Коридор затмений: солнечное и лунное — промежуток с конца октября до начала ноября станет настоящим астрономическим испытанием для жителей Земли. Но сложности в атмосфере на этом не закончатся. Нас ожидает как минимум 6 дней магнитных бурь , если судить по долгосрочному прогнозу от Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ. Правда, ученые признают, что это предварительные данные, ситуация может меняться практически мгновенно.

Пока прогноз такой: 31 октября и 2 ноября на Земле ожидается возбуждение магнитосферы, влияние на здоровье возможно, 10, 11, 12, 18 и 19 ноября ожидаются полноценные магнитные бури.