Коридор затмений с 25 октября по 8 ноября официально стартовал. Начался он с солнечного затмения, а завершится в ноябре лунным. Одновременно с этим нас ожидает еще и длительный период магнитных бурь — данные постоянно уточняются, вначале астрономы предполагали, что он продлится 17 дней, сейчас он сократился до 5 дней — с 29 октября по 2 ноября. Но более точные прогнозы, как говорят ученые, можно строить на ближайшие дни и часы, так как ситуация на Солнце постоянно меняется.
Врачи признают, что влияние астрономических явлений на здоровье возможно.
— Затмение способно вызвать у человека мигрень, а также повышение давления, — говорит главный врач ГКБ № 15 им. О. М. Филатова Валерий Вечорко. — У многих оно влияет на психоэмоциональный фон, но побороть тревогу достаточно просто — «изменить угол обзора», чтобы посмотреть на это удивительное природное явление не с опаской, а с интересом.
Если 25 октября вы перенесли «без потерь», стоит подготовиться к 8 ноября, когда произойдет лунное затмение, оно также может отразиться на нашем состоянии. Как и в случае с магнитными бурями, врачи рекомендуют перед такими днями больше отдыхать, высыпаться, не нагружать организм тяжелой пищей и обязательно использовать назначенную терапию. А что же с нашим психологическим здоровьем?
Психолог, арт-тренер, эксперт-предназначения, МАК-эксперт.
— Когда люди еще не знали, как и из-за чего происходят затмения, у них возникал панический страх, когда неожиданно закрывалось солнце, — говорит психолог Галина Охотникова. — Таким дням приписывали магические свойства, при этом верили в плохое. А вера — это очень мощное оружие, мощный ресурс. Во что мы верим, то и происходит.
Эксперт привела неожиданный пример. Если мы ищем в Интернете рецепт соленых огурцов, то гарантированно ближайшие несколько недель отовсюду к нам будет лезть реклама соленых огурцов. То же самое происходит и с тем, во что мы верим.
— Если во что-то плохое, связанное с негативом, значит, мы будем получать неприятные известия, — говорит психолог Охотникова. — Если верим в хорошее, то идем по жизни, гордо подняв голову, и к нам не прилипает ничего плохого. Те, кто не обращает внимания на затмения, на «коридор затмений», будут жить, как жили до этого.
Буквально в момент начала затмения в доме психолога отключили свет. Кто-то объяснил бы это влиянием движения небесных тел, сказал бы: «Ну вот и началось…» Но если трезво посмотреть на ситуацию, можно вспомнить, что это отключение было плановым, и о нем знали заранее.
— Всё зависит от веры, от силы духа человека, — уверена Галина Охотникова. — Совсем недавно я прочитала книгу Юрия Власова — советского легкоатлета, чемпиона мира. Он рассказывает, как ушел из спорта и 10 лет жил обычной жизнью. Организм дал сбой, у него проявились болезни, и никто не мог найти их причину. Власов разработал собственную программу восстановления и следовал ей 15 лет. За это время в мире были и затмения, и магнитные бури, но он выполнял свою программу, не останавливался на какие-то природные явления. И добился своей цели.
В плохие последствия для здоровья и для психологического состояния верят люди зависимые. Среди них много постоянных клиентов всевозможных гадалок и магов. Такие люди могут услышать, что их ждет семь лет несчастий, и верить в это.
— Главное в психике человека — знать, чего ты хочешь, наблюдать за собой, — уверена психолог. — Это не означает, что надо рваться из последних сил. Стоит маленькими шагами идти к своей цели.
Галина Охотникова предлагает объявить коридор затмений временем для позитивных изменений. Представить, что именно с этого момента вас ожидает только хорошее, самое время ставить цели и продумывать, как их достигать.
— Делайте по одному шагу каждый день, и 25 октября 2023 года вы будете на 365 шагов ближе к этой цели, — рекомендует психолог. — Себе можно придумать абсолютно любую жизнь: и счастливую, и не очень. Просто задайте себе вопросы:
Кто я?
Куда я иду?
Зачем я это делаю?
Эксперт считает, что когда мы знаем ответы на эти вопросы, нам всё по плечу. Но идти к цели надо поступательно, не переть, как танк, а наслаждаться жизнью.
— Радуйтесь, молитесь, необязательно Богу, и благодарите себя и окружающих, — советует Галина Охотникова.
Кстати, психолог отметила, что никаких научно доказанных фактов влияния затмений на нашу психику нет, исследования, если и проводились, не дали однозначных ответов.