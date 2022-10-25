— Когда люди еще не знали, как и из-за чего происходят затмения, у них возникал панический страх, когда неожиданно закрывалось солнце, — говорит психолог Галина Охотникова. — Таким дням приписывали магические свойства, при этом верили в плохое. А вера — это очень мощное оружие, мощный ресурс. Во что мы верим, то и происходит.

Эксперт привела неожиданный пример. Если мы ищем в Интернете рецепт соленых огурцов, то гарантированно ближайшие несколько недель отовсюду к нам будет лезть реклама соленых огурцов. То же самое происходит и с тем, во что мы верим.

— Если во что-то плохое, связанное с негативом, значит, мы будем получать неприятные известия, — говорит психолог Охотникова. — Если верим в хорошее, то идем по жизни, гордо подняв голову, и к нам не прилипает ничего плохого. Те, кто не обращает внимания на затмения, на «коридор затмений», будут жить, как жили до этого.