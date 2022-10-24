Учиться

Может произойти всё, что угодно. Вы потеряете работу, накопления, имущество, но одно останется с вами всегда. Это ваши знания.

— Даже если вокруг рушится мир, не дайте разрушить себя! — призывает психолог Дмитриева. — Не переставайте развиваться, идти вперед. У человека можно отнять всё, кроме того, что находится в его голове.

Заботиться о своем настроении

Даже если вы следуете всем этим привычкам, важно контролировать свое настроение. И для нашего внутреннего ощущения, и для людей, которые находятся рядом с вами.

— Только наполнив счастьем себя, мы можем светить другим, — уверена психолог. — В панике, унынии и стрессе человек становится:

легкоуправляемым;

внушаемым;

агрессивным;

неспособным принимать взвешенные решения.

Эксперт рекомендует не поддаваться, не позволять сложной ситуации снаружи погасить огонь счастья , который у вас есть внутри.

— Пусть как можно больше людей чувствуют себя счастливыми и не зависят от внешних обстоятельств, — говорит Виктория Дмитриева.