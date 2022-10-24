«Что такое счастье?» — мало кто сможет сказать однозначно. Это чувство, которое наполняет тебя и дает силы двигаться вперед, внутренняя улыбка, согревающая изнутри. Каждый по-своему ответит на вопрос, но рецепт, как достичь счастья, для всех одинаковый. Мы сможем почувствовать его, если попытаемся перенять привычки счастливых людей. Что надо менять в себе, объяснила психолог Виктория Дмитриева.
Улыбаться
День тяжелый, новости только вгоняют в уныние и тоску. Тут уж не до улыбки. Но улыбаться надо, уверена эксперт.
— Не только эмоции влияют на мимику, но и наоборот, — объяснила Виктория Дмитриева. — То есть не только когда вы счастливы — вы улыбаетесь. А можно сперва начать улыбаться, а за улыбкой подтянется ощущение счастья.
Искать счастье внутри
Традиционно мы пытаемся найти счастье в каких-то внешних проявлениях. Многие называют счастьем шопинг, поездки, обладание чем-то труднодостижимым.
— Если ждать, когда все внешние обстоятельства сложатся идеально, можно всю жизнь прожить несчастливым, — предупреждает Виктория Дмитриева. — Счастье надо не ждать, а создавать своими руками.
Учиться
Может произойти всё, что угодно. Вы потеряете работу, накопления, имущество, но одно останется с вами всегда. Это ваши знания.
— Даже если вокруг рушится мир, не дайте разрушить себя! — призывает психолог Дмитриева. — Не переставайте развиваться, идти вперед. У человека можно отнять всё, кроме того, что находится в его голове.
Заботиться о своем настроении
Даже если вы следуете всем этим привычкам, важно контролировать свое настроение. И для нашего внутреннего ощущения, и для людей, которые находятся рядом с вами.
— Только наполнив счастьем себя, мы можем светить другим, — уверена психолог. — В панике, унынии и стрессе человек становится:
легкоуправляемым;
внушаемым;
агрессивным;
неспособным принимать взвешенные решения.
Эксперт рекомендует не поддаваться, не позволять сложной ситуации снаружи погасить огонь счастья, который у вас есть внутри.
— Пусть как можно больше людей чувствуют себя счастливыми и не зависят от внешних обстоятельств, — говорит Виктория Дмитриева.