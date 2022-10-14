Безусловно, наша мимика многое может рассказать о наших эмоциях — причем иногда даже вопреки нашим желаниям. Есть исключения и нюансы, но в целом тут все довольно просто: если человек улыбается — он, скорее всего, испытывает позитивные эмоции, если нахмурил лоб — значит, задумался о чем-то или злится.
А вот что можно сказать о самих чертах нашего лица? Некоторые думают, что они тоже могут многое поведать о нашем характере. Например, в Сети есть
Например, если у вас лицо круглое, с выраженными щечками, значит, вы добрый, щедрый и отзывчивый, часто ставите счастье чужих людей выше своего и заслуживаете доверия.
Если квадратное — значит, вы невероятно энергичны, обладаете всеми нужными для лидера качествами и завидной стрессоустойчивостью.
Если ваше лицо овальное, то вы ненавидите стереотипы и ярлыки, не терпите гибкость. Вы методичны, практичны, амбициозны и успешны.
А обладатели лиц сердцевидной формы креативны, упрямы, имеют доброе сердце и высокий уровень эмоционального интеллекта.
Прежде чем вы побежите к зеркалу проверять, какая у вас форма лица, стоит узнать, что думают о такой классификации специалисты.
Клинический психолог, кандидат психологических наук, руководитель НПЦ «Виртуальная клиника» Московского института психоанализа
— Прежде чем ответить на вопрос, насколько сильно черты характера отражаются на лице, обратимся к шаблонам нашего восприятия. Мы не живем в безоценочном мире с его звуками, запахами, цветами и предметами.
Наш мозг устроен так, что, видя или представляя предмет окружающего мира, он моментально наделяет его функциями, значениями, сформированными прошлым опытом. Формы предметов и существ получают мгновенную интерпретацию в нашем чувственном опыте.
Например, наблюдая круглую форму, мы наделяем ее тут же ощущением мягкости и положительности. Квадратное для нас «звучит» как устойчивое и надежное. Геометрические фигуры с острыми углами несут в себе угрозу и боль. Естественно, что длинные лица с острыми подбородками мы бессознательно воспринимаем как злые и властные.
В статье авторы описывают типы личности и особенности их характеров, используя базовые шаблоны восприятия форм человеком. Имеет ли отношение к расшифровке типа личности через форму лица? Конечно, нет.
Надо отметить, что на протяжении веков, начиная с трактатов древнеиндийской медицинской системы Аюрведы, человечество пыталось связать характер и внешность. В истории европейской медицины со времен Гиппократа и Галена и их теории о темпераментах ученые занимались исследованиям влияния психофизиологии человека на его фенотип. Безусловно, люди существенно отличаются физическими и биохимическими реакциями, что сказывается на их внешности. Однако форма висцерального скелета не коррелирует, за исключение ряда патологий, с нейрохимическмии особенностями человека.
В конце XIX и первой половине XX века наблюдался расцвет физиогномики. Чезаре Ламброзо создал классификацию преступников на основе их антропологических особенностей. Измерение черепов циркулем как будто бы могло объяснить если не все в поведении человека, то многое.
Исследователи, развивавшие физиогномику, однако, не смогли подкрепить свои яркие теории научными фактами, хотя подкинули немало идей многочисленным расовым теориям, концепции неравноценности рас. Сегодня физиогномика заслуженно относится к псевдонаукам.