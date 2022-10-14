Безусловно, наша мимика многое может рассказать о наших эмоциях — причем иногда даже вопреки нашим желаниям. Есть исключения и нюансы, но в целом тут все довольно просто: если человек улыбается — он, скорее всего, испытывает позитивные эмоции, если нахмурил лоб — значит, задумался о чем-то или злится.

А вот что можно сказать о самих чертах нашего лица? Некоторые думают, что они тоже могут многое поведать о нашем характере. Например, в Сети есть статья, авторы которой убеждены: даже форма вашего лица выдает вашу натуру.

Например, если у вас лицо круглое, с выраженными щечками, значит, вы добрый, щедрый и отзывчивый, часто ставите счастье чужих людей выше своего и заслуживаете доверия.

Если квадратное — значит, вы невероятно энергичны, обладаете всеми нужными для лидера качествами и завидной стрессоустойчивостью.

Если ваше лицо овальное, то вы ненавидите стереотипы и ярлыки, не терпите гибкость. Вы методичны, практичны, амбициозны и успешны.

А обладатели лиц сердцевидной формы креативны, упрямы, имеют доброе сердце и высокий уровень эмоционального интеллекта.

Прежде чем вы побежите к зеркалу проверять, какая у вас форма лица, стоит узнать, что думают о такой классификации специалисты.