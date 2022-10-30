Звездные мамы вводят новую моду — спать со своими подросшими детьми в одной кровати.

Так, недавно актриса Кристина Риччи призналась, что ее 8-летний сын Фредди спит с ней в одной кровати и этот факт ее вполне устраивает. Еще одна звезда — Алисия Сильверстоун — заявила, что ее 11-летний сын Беар тоже спит с ней вместе в одной кровати: в одиночестве он плачет, кричит и постоянно просыпается. «У меня будут проблемы, если я скажу это, но мне действительно все равно», — заявила она.

Алисия считает, что она «природная мама», и упрекает общество, выступающее против такого подхода к воспитанию ребенка. «Пока ваши дети счастливы, здоровы и находятся в безопасности — это все, что имеет значение», — считает актриса.

Так есть ли на самом деле весомые аргументы против сна детей и родителей в одной кровати? Или звезда фильма «Бэтмен и Робин» права?