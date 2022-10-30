Звездные мамы вводят новую моду — спать со своими подросшими детьми в одной кровати.
Так, недавно актриса Кристина Риччи
Алисия считает, что она «природная мама», и упрекает общество, выступающее против такого подхода к воспитанию ребенка. «Пока ваши дети счастливы, здоровы и находятся в безопасности — это все, что имеет значение», — считает актриса.
Так есть ли на самом деле весомые аргументы против сна детей и родителей в одной кровати? Или звезда фильма «Бэтмен и Робин» права?
доцент кафедры социальных технологий СЗИУ РАНХиГС, кандидат медицинских наук
Назад в прошлое
С середины ХХ века под влиянием педиатров сформировалось крайне негативное отношение к совместному сну родителя и ребенка.
— Определенный период времени западная культура, в том числе под влиянием доктора-педиатра Бенджамина Спока, жестко критиковала совместное пребывание детей и родителей не только в одной постели, но и в комнате, — говорит доцент кафедры социальных технологий СЗИУ РАНХиГС, кандидат медицинских наук Светлана Молчанова. — Однако в течение последних десяти лет все больше влиятельных медийных лиц стали позиционировать подобное поведение как инструмент формирования привязанности и семейных ценностей.
Психолог говорит
— По мнению детских психологов, новорожденным детям крайне важно ощущать связь с их внутриутробным состоянием. Здесь ключевую роль играют телесные ощущения: запах матери, ее тепло и прикосновения, — подчеркивает специалист. — Вот почему ребенку в первые месяцы своей жизни так необходимо быть рядом с матерью как можно чаще.
Способы совместного сна
сон с ребенком в кровати родителей;
размещение детской кроватки в комнате родителей;
использование детской кроватки, прикрепленной к кровати родителей.
— Многие молодые семьи придерживаются практики держать детей на расстоянии вытянутой руки во время сна. Сон в одной комнате или кровати делает ночной уход и грудное
Когда совместный сон опасен
родители употребляют алкоголь, наркотики или снотворное;
существует риск не проснуться, когда это необходимо, и нанести вред малышу;
когда мать или отец очень устали;
родители страдают от ожирения;
мать решает спать с ребенком из-за конфликта с мужем;
родители испытывают сильный страх травмировать малыша во время сна;
мать или отец больны.
А ребенок-то вырос!
Иногда не только чужие дети растут быстро, но и свои собственные — и к этому факту не все родители оказываются готовы, и не только с точки зрения психологии, но и в вопросах воспитания. По словам эксперта, когда ребенок становится старше, то вектор его вопросов и угол познания мира смещаются.
— Специалисты выделяют два периода — от 2-3 до 9-10 лет, когда у детей активно запускается процесс формирования личности и он начинает самоутверждаться и узнавать окружающий мир. Если на этом этапе родители не дают возможности самостоятельно расширять свои границы, в том числе засыпать в собственной постели, умственное развитие детей начнет замедляться, — отмечает Светлана Молчанова.
Как приучить ребенка 1-3 лет спать без родителей
Не спешите сразу отправлять ребенка на ночь в свою комнату. Лучше прилечь с ним, обнять, почитать сказку или просто поговорить;
если у малыша сильный страх темноты, то лучше приобрести ночник с приглушенным светом в его комнату;
полезно выбрать мягкую игрушку, которую он будет класть рядом и спокойно засыпать вместе с ней.
Как приучить спать одного ребенка от 3 лет и старше
Выберите вместе с сыном или дочерью подходящую кровать, постельное белье и другие атрибуты, которые будут в его комнате. Не забудьте обязательно спросить мнение ребенка о предстоящих изменениях в его жизни;
если первое время ребенок приходит к вам посреди ночи, то не следует его ругать и отправлять немедленно обратно. Вашему сыну или дочери всё ещё важно чувствовать, что вы рядом с ним, что вы любите его и сможете защитить от любых опасностей;
обязательно хвалите своего ребенка перед друзьями и родственниками. Скажите, что теперь он взрослый — ведь у него есть своя кровать или комната.
Выбор за вами
Многие молодые мамы и папы обращаются к книгам по воспитанию детей, чтобы найти ответ на мучающий их вопрос: «Как лучше спать с ребенком: вместе или раздельно?»
— Если совместный сон обеспечивает матери или отцу полноценный отдых и эмоциональную поддержку, то он абсолютно рекомендован, — говорит эксперт по общественному здоровью Светлана Молчанова. — Важно четко понимать, что связь по линии «ребенок — мать»/«ребенок — отец» для детей младшего возраста — основная ось, вокруг которой крутится вся их жизнь.
Таким образом, приоритетом в выборе совместного или раздельного сна является комфорт и обоюдное желание обоих родителей, так как именно здоровые и психологически восстановленные мама и папа — основной ресурс и гарант сбалансированного и всестороннего развития ребенка.